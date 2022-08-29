Сассуоло - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 30.08.2022

Обычно до первых чисел сентября Серия А успевает отыграть два, максимум три тура. На этот раз из-за сезона зимнего Чемпионата Мира отыграет пять. В том числе и тур посреди недели, что для августа вообще диковинка. Начнет четвёртый тур чемпион выездом туда, где и оформил свой чемпионский титул. Лёгкая победа над "Сассуоло" со счётом 3:0 в 38-ом туре сезона 2021/22 принесла "россонери" их 19-ое Скудетто. Изменится ли результат во вроде бы рядовом матче в начале нового сезона?

30 августа. 19:30. Серия А. Четвертый тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Милан"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Первые два тура "Милана" принесли победу над "Удинезе" со счетом 4:2 и 1:1 с "Аталантой", вызвав вопросы и об обороне, и о собранности в центре поля, и о скорости и креативе в атаке. Потому в третьем требовалась более спокойная, уверенная победа. Она была достигнута, причём "Болонье" даже не позволили пробить в створ ворот. Ещё очень важно пробуждение двух лучших игроков атаки предыдущего сезона - в двух первых турах по разным причинам Рафаэль Леау и Оливье Жиру выглядели невзрачно.

От своей лучшей формы чемпион всё ещё далёк, в атаке он во всех трёх турах создал лишь в отдельных отрезках. Стефано Пиоли призывает думать от матча к матчу и спокойно набирать форму. В команде, в принципе, вполне спокойны. И считают уже 19 матчей лиги без поражений подряд, чего на данный момент нет ни у кого в лигах Топ-5. Но перед дерби в ближайший уик-энд нужны более сильные ответы. Уж точно нельзя расслабляться.

"Сассуоло" летом пережил кардинальные изменения. Потерял двух из трёх своих ведущих игроков атаки - Джанлука Скамакка и Джакомо Распадори проданы. Также не начал сезон из-за травмы чуть не проданный Хамед Траоре, ушёл опытный защитник Кирикеш. Можно сказать, что в команде смена караула, и здесь пытаются построить что-то новое.

Начался её сезон вылетом из Кубка от "Модены" из Серии Б (2:3), затем 0:3 в лиге от "Ювентуса". В Турине "нероверди", вообще-то, начали неплохо, но после гола в раздевалку развалились. Затем они с трудом переиграли дома новичка "Лечче" (1:0) и сыграли вничью в гостях со "Специей". Вначале устроив равную перестрелку с 2:2 к 50-ой минуте, а затем 32 минуты сидя на воротах соперника с 71-им процентом владения мячом, но не забив. Даже удаление на 81-ой минуте в составе "Специи" не помогло.

Бренд футбола "Сассуоло" известен. Быстрая техничная игра, короткий пас, владение мячом, атака большими силами, прессинг. Правда, ныне такая игра ещё не налажена. Удастся ли её наладить против "Милана", у которого не налажена его игра? В очных матчах выходило по-разному. То одни, то другие полностью доминировали. Как свидетельство этому - странная статистика. В Милане в последних пяти матчах "Сассуоло" выиграл два, два свёл вничью и проиграл лишь один. А вот дома проиграл шесть подряд.

Кадры

За несколько дней перед дерби Пиоли собирался применить широкую ротацию. Но его подвели травмы Дивока Ориги и Анте Ребича. Придется вновь выставить с первых минут Леау и Жиру. Оба проснулись против "Болоньи", первый выдал гол плюс ассист, второй забил красивый мяч. А вот на других позициях ротация возможна. Салемакерс вместо Мессиаса на правом фланге атаки, Флоренци вместо Калабрии - там же в обороне, Габбия вместо Калулу - в центре обороны, Побега вместо Беннасера - в центре поля.

Наибольший интерес вызывает позиция "десятки". Шарль Де Кетеларе получил множество комплиментов за дебют в стартовом составе против "Болоньи", сравнения с кем угодно - от Кака до Денниса Бергкампа. Но может поэтому и его решат поберечь перед дерби. Браим Диас и Ясин Адли могут занять его место с первых минут. Для второго это будет дебют в первых 11-ти за клуб, первый отыграл два первых тура там - отлично против "Удинезе", слабо против "Аталанты".

У "Сассуоло" пространства для ротации гораздо меньше. Возможно, новичок Альварес выйдет на левом фланге. Хотя наставник Алессио Дионизи заявляет, что уругвайцу еще тяжело приспособиться к европейскому футболу. Там может сыграть и норвежец Сейде. А играл до этого момента, и весьма успешно - левый защитник Кирьякопулос. Еще один норвежец Торстведт может заменить в центре поля Лопеса, Энрике либо Фраттези. А Айхан - Феррари или Эрлича в центре обороны.

Особое внимание - к бывшей трансферной цели "Милана" и "Ромы" Фраттези. Он забил "Специи" и собирается в нынешнем сезоне доказывать, что достоин перехода к грандам. Новый форвард Андреа Пинамонти также забил в Специи и также многое хочет доказать после постоянного перехода из "Интера". Ну и, разумеется, Доменико Берарди, продливший контракт с клубом до 2027-го года. "Милан" - его любимый соперник в карьере. Десять голов в 17-ти матчах против него.

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Д. Феррари, Айхан, Рожерио, Торстведт, Энрике, Фраттези, Берарди, Пинамонти, Кирьякопулос

"Милан": Маньян, Флоренци, Габбия, Томори, Эрнандес, Тонали, Побега, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру

Прогноз: Сассуоло - Милан 1:2

"Сассуоло" более чем способен удивить ротационный "Милан", прервать его серию. В предыдущем сезоне переигрывал его. А также "Интер" и "Ювентус". Вот только всех - в гостях. А дома всем проиграл. Его разница между домом и гостями разительна. Хотя в этом сезоне скорее наоборот. Все же "Милан" сильнее и собраннее. Почему счет 2:1? В пяти последних очных матчах в Реджо-Эмилии "Милан" забивал как минимум дважды, а в пяти последних на всех полях мы видели "тотал больше" 2.5.