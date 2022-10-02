Дно достигнуто, или снизу постучат? Ювентус - Болонья: Анонс и прогноз матча Серии А на 02.10.2022

"С завтрашнего дня начинается новый сезон", - заявил вчера на предматчевой пресс-конференции Массимилиано Аллегри. Его "Ювентус" просто обязан начать лучше, чем "предыдущий", сезон августа-сентября. После субботних матчей "бьянконери" седьмые, отстают от первого места на десять очков и по итогам тура могут опуститься еще ниже. Так что победа над "Болоньей" критически важна. Любой другой результат даже может стоить Аллегри поста.

2 октября. 21:45. Серия А. Восьмой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Болонья"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Поражение от "Монцы" стало для туринцев первым в сезоне в Серии А. Но ощущение, что таких гораздо больше. Игра совершенно разобрана, настроение на дне, ничего не работает и никто не понимает, что можно сделать. На дне прежде всего желание играть в футбол. 42 процента владения мячом против новичка лиги еще до удаления Анхеля Ди Марии - красноречивый показатель. А само удаление за удар локтем в грудь - признак психологического состояния команды.

Лидеры команды и ее тренер призывают "заткнуться и работать", надеясь, что постепенно просто выгребут. Аллегри после недель жалоб на что угодно и оправданий чего угодно наконец-то заявил, что нужно сосредоточиться не на проблемах, а на их решении.

К его счастью, у сегодняшнего соперника проблем не меньше. "Болонья" начала сезон тремя очками в пяти матчах и вынуждена была уволить Синишу Михайловича. В промежутке от увольнения серба к назначению Тьяго Мотты сумела собраться и устроить камбек против "Фиорентины" (2:1), но в первом матче нового наставника вновь проиграла. Причем дома скромному "Эмполи" (0:1). Ей еще повезло, что за нее играет лучший бомбардир лиги. Иначе была бы не 16-ой, а в зоне вылета.

Команда Михайловича любила владеть мячом. В этом компоненте она и сейчас седьмая, то есть выше "Ювентуса". А по ударам по воротам в среднем за матч отстает от него лишь на 0.3. Мотта же также любит владение мячом, атаку, еще и высокий прессинг. Поэтому игру гостей мы сегодня увидим. Вопрос в том, сколько они будут проваливаться в обороне, своей слабейшей линии.

Кадры

В "Ювентусе" потихоньку возвращаются игроки. По сути, отсутствуют сегодня лишь дисквалифицированный Ди Мария и травмированные Погба и Кьеза. Вопрос в том, насколько готовы играть сразу после травм Локателли, Рабио, Миретти, насколько совсем недавно травмированный Бонуччи устал после двух полных матчей за сборную Италии.

В атаке в схеме 3-5-2 должен выйти тандем Влахович-Милик, причем последний выглядит интереснее. Он забил два гола за клуб в сентябре, а первый - ни одного.

Мотта взвешивает возможность перехода на такую схему, но, скорее всего, останется с 4-2-3-1 либо перейдет на 4-3-3. У него также почти все в сборе. В центре обороны вновь будет наигрываться связка новичков Пош-Лукуми (хотя Медель попытается прорваться), в остальных же линиях скорее выйдет старая гвардия. Атаку точно возглавит Марко Арнаутович, забивший шесть мячей с начала сезона. Больше всех в Серии А.

"Ювентус": Щесны, Данило, Бремер, Бонуччи, Куадрадо, Локателли, Паредес, Рабио, Костич, Милик, Влахович

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Пош, Лукуми, Ликояннис, Медель, Схутен, Сориано, Сансоне, Арнаутович, Орсолини

Статистика

"Болонья" - один из удобнейших соперников для "Ювентуса". 22 последних матча против нее во всех турнирах завершились без поражений. 11 из 12-ти последних в лиге - победами. Правда, 12-ый, ничейный, хронологически последний. Он состоялся в Турине в апреле, и хозяевам удалось спастись и добыть 1:1 лишь на 94-ой минуте

В четырех из пяти последних очных матчей забивалось менее трех мячей

В пяти из шести последних матчей с участием "Ювентуса" забивалось менее трех мячей

В двух последних матчах лиги "Ювентус" пропускал первым. Их результаты - ничья 2:2 дома против "Салернитаны" и поражение со счетом 0:1 в гостях от "Монцы". До этого он забивал первым в трех матчах подряд, что, правда, не помогло добыть в них более пяти очков

"Болонья" выиграла лишь один из 13-ти своих последних гостевых матчей лиги. Правда, среди них ничьи с "Миланом", "Ювентусом" и "Ромой" в апреле-мае

Тьяго Мотта в своей недолгой тренерской карьере встречался с "Ювентусом" трижды. Во главе "Дженоа" он уступил в гостях со счетом 1:2, во главе "Специи" в предыдущем сезоне дома уступил со счетом 2:3, в гостях - 0:1

Прогноз: Ювентус - Болонья 2:0

Нынешний "Ювентус" может оступиться против кого угодно где угодно. Возможно любое развитие событий. Стоит даже ставить на удаления, поскольку туринские игроки получали красные карточки в обоих последних матчах лиги. Но все же "Болонья" сейчас слишком слаба. Хотя и окажет сопротивление и будет создавать в атаке. Много голов вряд ли будет.