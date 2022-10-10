Фиорентина - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 10.10.2022

Редко в Серии А получается увидеть статусный матч в понедельник. Но сегодня это случится. "Фиорентина" и "Лацио" всегда пытаются играть в яркий футбол, атаковать, забивать. Получается это у них по-разному. В Еврокубковых группах у обеих по четыре очка после трёх туров, причём флорентийцы начали плохо, а затем проснулись, римляне же наоборот. В Серии А же между ними почти пропасть. Уменьшится ли она сегодня?

10 октября. 21:45. Серия А. Девятый тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Лацио"

Главный арбитр: Фабио Мареска

В лиге "Фиорентина" выиграла лишь один матч из предыдущих семи, забила в них лишь четыре мяча. Выглядит уставшей, лишённой идей в атаке, не умеющей реализовывать. По владению мячом начала тур первой в лиге, но, как признает её наставник Винченцо Итальяно, проблема в действиях в обеих штрафных. Хотя в своей штрафной в целом нормально - пять пропущенных в этих семи турах. Но бывают и серьёзные провалы.

Неделю назад она уступила "Аталанте" в гостях в вязком матче (0:1), владея мячом, но ничего не создав. В четверг же наконец-то прорвало в гостях против "Хартс" в Лиге Конференций - 3:0. Итальяно очень доволен яростью, настроем игроков на тот матч, надеется сохранить ту игру "как сокровище". В целом говорит о хорошей форме, динамизме и характере. Но эксперты отмечают, что тот соперник слаб и не показатель против "Лацио".

Сами "лациале" во втором туре Лиги Европы были разгромлены в Дании "Мидтьюлланном" со счетом 1:5. Маурицио Сарри даже угрожал подать в отставку, если ещё раз увидит такое. В третьем туре в четверг против "Штурма" в Граце также было сложно. Иван Проведель тащил мячи, счет по ударам по воротам был 7:15, и Сарри остался недоволен игрой, потерями мяча. Но был доволен характером, и 0:0 на таком выезде - неплохой результат.

В лиге же темп очень хорош. К началу тура второе место и по забитым (17, лишь на один меньше, чем у "Наполи"), и по пропущенным (пять). Поражение лишь от великолепных неаполитанцев. Также недоиграли в Генуе, упустив победу над "Сампдорией" на 92-ой минуте. Зато побеждали "Интер", а последние три матча выиграли с общим счётом 10:0. Пусть и у всего лишь "Вероны", "Кремонезе" и "Специи". Угроза тренера действует.

Сарри говорит о лишь одном проваленном матче в сезоне во всех турнирах и очень доволен отношением команды к игре в других. Хотя результаты, по его словам, могли быть и лучше. Мотивация улучшить их присутствует.

"Фиорентина" явно будет владеть мячом. Тем более, что играет дома, а "Лацио", несмотря на то, что команда Сарри, не ищет владение любой ценой. В этом компоненте он середняк, по ударам по воротам и вовсе 14-ый. Он скорее полагается на быстрые атаки. Итальяно и говорит, что соперник умеет и атаковать, и защищаться, и играть быстро и вертикально, требует от своих быть всегда начеку.

Кадры

В последнюю неделю "Лацио" испытывал проблемы с центром обороны. Романьоли, Хила, Казале чувствовали себя не очень хорошо. Хотя теперь вроде бы все готовы играть. В центре поля как раз есть выбор. Катальди или Маркос Антонио, Луис Альберто или Весино. В атаке же Сарри продолжит отдавать предпочтение Андерсону и Дзакканьи, тем более, что Педро все не может выйти на полную физическую готовность.

У "Фиорентины" также возвращаются игроки в обороне. Миленкович, Игор, Додо. Хотя последних двоих все же скорее поберегут. В центре поля лишним останется кто-то из четверки Мандрагора-Данкан-Амрабат-Мале, хотя Барак также был не совсем в порядке. В атаке наконец прорвало Йовича в Шотландии, а поддержать его на фланге должен не вингер Гонсалес, не совсем готовый физически, а форвард Куаме.

Левый вингер Соттил травмирован.

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Миленкович, Кварта, Бираги, Мандрагора, Барак, Бонавентура, Иконе, Йович, Куаме

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Марушич, Весино, Катальди, С. Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Прогноз: Фиорентина - Лацио 1:1

Дома "Фиорентина" неуступчива, не проигрывала там ни в одном турнире с апреля. В этом сезоне сыграла вничью с "Наполи" и "Ювентусом" (0:0, 1:1). "Лацио", правда, в последнем очном матче на "Франки" она влетела в феврале со счетом 0:3. В гостях в сезоне 2021/22 проиграла ему со счетом 0:1. Но все голы пропустила во втором тайме, так что некоторое время боролась. А сегодня кажется, что и не проиграет.