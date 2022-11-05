Рома - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 06.11.2022

Римское дерби всегда красочное, острое, напряженное, будоражащее умы всего города. Не всегда оно также таит в себе турнирную интригу. Лишь четырежды в истории они вместе завершали сезон в Топ-4. На этот раз явно в игре, отстают от второго места на 2-3 очка. Хотя вызывают и комплименты и надежду у своих болельщиков, и раздражение и сомнения у них же. Обе балансируют между вершиной и ямой, и результат дерби может определить направление.

6 ноября. 19:00. Серия А. 13-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лацио"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

По результатам "Рома" идёт очень даже хорошо. Пять побед, ничья и поражение в последних семи матчах во всех турнирах. Причем ничья в гостях с "Бетисом" в плюс, а поражение дома от "Наполи" объяснимо. В четверг она переиграла "Лудогорец" (3:1) и вышла в следующий раунд Лиги Европы, чем осталась весьма довольна. Жозе Моуриньо заявляет, что очень не хотела опускаться в Лигу Конференций, которую выиграла в предыдущем сезоне, и ставит целью успех во всех турнирах.

Впрочем, сам Моур заявил, что команда должна играть гораздо лучше. В первом тайме она пробивала по воротам почти только издали, пропустила, и заполненный "Олимпико" провожал её на перерыв свистом. Тройная замена позволила перезагрузиться и начать успешное давление, но забить первые два гола удалось лишь с пенальти, затем ВАР спас от 2:2. До этого в Вероне (3:1) также понадобился камбек, было очень сложно против слабых ХИКа, "Лечче" и "Сампдории".

Среди экспертов и болельщиков царит ощущение, что команда все ещё не монолитна, играет с перепадами, все ещё не стала настоящей силой. Даже классический фундамент Моуриньо - оборона - отсутствует, ведь пропустила в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах. Берет она характером и всплесками отдельных игроков. Например, в четверг все три гола сделал Дзаньоло.

"Лацио" прошёл путь от отличных побед над "Интером" (3:1) и "Фейеноордом" (4:2) до 1:5 в Дании и угроз Маурицио Сарри подать в отставку, затем состоялась серия из шести матчей лиги с 16-ю очками и разницей мячей 16:0, восьми во всех турнирах без поражений. Вершиной была блестящая победа над "Аталантой" в Бергамо (2:0 с тактическим разгромом соперника) и реванш у датского "Мидтьюлланна". Но сразу после них два матча подряд были проиграны.

В предыдущем туре лиги он открыл счёт, и, как признал Сарри, чувствовал, что соперник не вернётся, потерял структуру, порядок, контроль, начал пропускать контратаки раз за разом. Итог - 1:3 от скромной "Салернитаны". В четверг в Роттердаме, по мнению Сарри, порядок, контроль сохранялись, он создавал и не позволял и должен была забивать "как минимум три мяча". Но в итоге проиграл со счетом 0:1 и вылетел в Лигу Конференций.

На завтра болельщики "Ромы" даже готовят особые кричалки и баннеры на тему "Фейеноорда" - команды, которая проиграла "волкам" в мае в финале Лиги Конференций, но в ноябре отправила "Лацио" в ту самую лигу. Ну а Сарри ещё неделю назад начал жаловаться на арбитров, намекая, что помогают "Роме". "Если я скажу то, что думаю, меня дисквалифицируют на полгода". То есть психологическая война началась давно.

Ещё несколько индикаций напряжения - оба тренера решили отказаться от предматчевых пресс-конференций. Моуриньо приказал полностью закрыть тренировочную базу для посетителей и увеличить бдительность слежения по камерам за возможными "шпионами". Сарри же закрыл команду на тренировочной базе. Ночь она проведёт там.

Какой выйдет игра? Сарри атакует, Моуриньо обороняется? Не совсем. "Лацио" не играет в Сарризм, а как раз осторожен и больше полагается на контратаки. По ударам по воротам лишь 16-ый, а "Рома" пятая. Вот по владению мячом команда Моуриньо не в десятке, а команда Сарри - седьмая. В целом же матч будет качелями, как и все дерби, и совершенно непредсказуемым, как все дерби.

Статистика

"Рома" и "Лацио" встречались в Серии А 156 раз. Наиболее популярный результат в этих матчах - ничья. Она была зафиксирована 60 раз. 56 раз выиграли "волки", 40 - "орлы"

В последних 11-ти Римских дерби в лиге счет равный - по четыре победы и три ничьи. В предыдущем сезоне "Лацио" вначале победил со счетом 3:2, а затем проиграл со счетом 0:3

В последних десяти дерби ни одна команда, значившаяся гостевой, не побеждала. "Лацио" в последний раз выиграл гостевое дерби в 2014-ом году

"Рома" пропустила в девяти из десяти последних матчах во всех турнирах, "Лацио" - лишь в четырех из десяти

В предыдущем туре впервые с 30-го августа и во второй раз в сезоне "Рома" забила три мяча у матче лиги. "Лацио" в предыдущем туре впервые в сезоне пропустил три мяча в матче лиги

1:3 от "Салернитаны" "Лацио" прервал серию в лиге из шести матчей без поражений, в которых не пропускал

Кадры

"Рома" уже привыкла к отсутствию Дибалы, Спинаццолы, Челика, Кумбуллы. В четверг также Дзаньоло начинал в запасе. Но он вышел на замену и сделал игру. Завтра будет готов выйти в "старте". Вместе с автором двух победных пенальти капитаном Лоренцо Пеллегрини и позади Абрахама. Тренер доверяет Тэмми, а не Белотти, хотя англичанин лишь с одним голом в 11-ти последних матчах во всех турнирах.

В центре поля положительная дилемма между опытным Матичем и молодым и энергичным Камара. Оба играют хорошо в последнее время. Небольшая дилемма на левом фланге - молодой, но более ответственный Залевски или атакующий Эль-Шаарави?

Сарри жаловался на арбитров из-за быстрой жёлтой карточки Сергея Милинковича-Савича. Архитектор команды, автор трех голов и семи ассистов в лиге, пропускает матч. Пропускает и главный бомбардир Чиро Иммобиле. Травма. Потери просто огромные. Чиро нет уже пятый матч. Вначале без него удалось забить по два мяча и дважды победить, но затем как раз его и не хватило, поскольку против "Салернитаны" и "Фейеноорда" команда создавала.

Заменит Иммобиле Фелипе Андерсон, то есть "фальшивая девятка". А СМС - скорее всего, Луис Альберто. Сарри ему не доверяет и редко выпускает в первых 11-ти, но не доверяет и Башичу. Сейчас особого выбора нет.

Иван Проведель заменил Луиша Максимиану, удаленного на шестой минуте сезона, и до четверга стоял отлично. Но в Роттердаме гол был забит из-за его столкновения со своим же игроком.

В четверг матчи Лиги Европы не начали с первых минут Романьоли, Педро, Катальди, Весино и Марушич у "Лацио", Манчини, Залевски, Кристанте, Дзаньоло - у "Ромы". Выходит, "орлы" должны быть немного свежее.



"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Матич, Залевски, Лоренцо Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам

"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Марушич, Катальди, Весино, Луис Альберто, Педро, Фелипе Андерсон, Дзакканьи

Прогноз: Рома - Лацио 2:1

Последние два матча четко определили настроение команд. "Рома" после двух 3:1, двух камбеков - в очень хорошем, боевом, "Лацио" после двух поражений - в подавленном. Плюс потерял двух таких важных игроков. Правда, он устал чуть меньше. Да и вообще в дерби чаще выигрывает тот, кто подходит к нему аутсайдером. Но на этот раз присутствует ощущение, что такой неписаный закон не подтвердится.