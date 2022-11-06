Ювентус - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 06.11.2022

И не припомнишь, когда в последний раз Дерби Италии пребывало в такой тени, вызывало так мало эмоций. Возможно, в сезоне 1998/99, когда в последний раз обе завершили сезон вне Топ-3 и даже Топ-4 Серии А. Ныне "Ювентус" и "Интер" занимают шестое и седьмое места и рискуют вскоре вылететь из борьбы за Скудетто. Даже все билеты на матч всё ещё не проданы. Больше внимания на Римское дерби, на матч "Аталанта" - "Наполи". Вернёт ли сама игра в Турине эмоции?

6 ноября. 21:45. Серия А. 13-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Симоне Индзаги не считает, что проигравший сегодня вылетит из борьбы за первое место. Отмечая, что впереди ещё 25 туров и перерыв на Чемпионат Мира, после которого все может измениться. Но ведь на данный момент его команда отстаёт в турнирной таблице от "Наполи" на 11 очков, а команда Массимилиано Аллегри - на 13. И это после, в принципе, хорошего периода результатов обеих в лиге. "Ювентус" с 12-ю очками в пяти последних турах, "Интер" - с 12-ю в четырех.

В игровом плане ситуация, разумеется, иная. "Нерадзурри" и вправду вышли из кризиса. О чем свидетельствуют и результаты в Лиге Чемпионов. Четыре очка против "Барселоны" (1:0, 3:3), 4:0 над "Викторией", выход из группы. Если добавить лигу, а именно 2:1 в Реджо-Эмилии, 4:3 во Флоренции с пропущенным на 90-ой и забитым на 95-ой, выходит, что дома уверенно побеждают и не пропускают, а в гостях проявляют характер и выгрызают нужный результат. При этом немало забивая.

У "бьянконери" все гораздо пессимистичнее. Из ЛЧ они вылетели лишь с тремя очками в шести матчах, в лиге в гостях по всем статьям проиграли "Милану", добыли 1:0 против "Торино" и "Лечче", навязав игру, заставляющую ненавидеть футбол. И даже 3:0 над "Болоньей" и 4:0 над "Эмполи" дома совершенно обманчивы. Команда несобранна, атака безыдейна, иерархия в составе неясна, травмы докучают. А Аллегри уже даже не так сильно критикуют. Просто ничего от него не ожидают.

Единственный плюс - команда вдруг оказалась на первом месте в лиге по пропущенным (7 в 12-ти турах). А для "Юве" это всегда может быть добрым знаком. Знаком близкого прорыва. По крайней мере, в результатах.

"Интер" третий в лиге по владению мячом и четвертый по ударам по воротам, "Ювентус" десятый и восьмой соответственно. То есть теоретически стоит ожидать доминирования "нерадзурри". С другой стороны, в гостях они гораздо осторожнее, в предыдущей встрече в Турине в лиге большей частью отбивались и уступили по ударам по воротам со счетом 5:22. Так что предсказать течение матча совершенно невозможно.

Кадры

Эпидемия травм в "Ювентусе" начинает ослабевать. Сегодня даже возвращаются Бремер и Ди Мария, и даже Влахович может получить место на скамье запасных. Федерико Кьеза, не игравший с января, играл 15 минут против "Пари Сен-Жермен" в середине недели. Не могут играть Погба, Паредес, МакКенни, Де Шильо, Кен, Жорже. А также молодой Айлинг-Джуниор, сделавший ассист в Лечче и два в Лиссабоне против "Бенфики". И неясно, готов ли Бонуччи к стартовому составу.

Айлинг-Джуниор, Миретти, автор классного победного гола в Лечче Фаджоли, Гатти, Суле - молодёжь, привнесшая новую искру в игру "Юве" в последние недели.

Аллегри постоянно меняет тактические схемы. 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2. Сегодня скорее ожидается последняя.

В "Интере" вернулся Брозович, но он также не готов играть с первых минут. Приболел Бастони и может уступить место Ачерби. Лукаку и Д'Амброзио вылетели. Думфриз и Дармиан борются за место на правом фланге, Джеко и Корреа - в атаке рядом с Лаутаро Мартинесом. Насчёт схемы же нет сомнений - 3-5-2. Наибольшее внимание - к Лаутаро, Джеко и Барелле, забившим по четыре гола в последний месяц. И к Хакану Чалханоглу, забивавшему в двух последних дерби.

"Ювентус": Щесны, Данило, Бремер, Бонуччи, Куадрадо, Миретти, Локателли, Рабио, Костич, Милик, Ди Мария

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, Ачерби, Думфриз, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

Статистика

"Ювентус" и "Интер" встречались в Серии А 178 раз. Счет по победам - 85:48 в пользу первого, также зафиксированы 45 ничьих. Хотя в последних четырёх матчах в лиге лучше второй - две победы, ничья и поражение. Они прервали серию из пяти очных матчей в Серии А без побед - две ничьи и пять поражений

В предыдущем сезоне команды встречались четырежды. В лиге дома "Интер" упустил победу на 89-ой минуте, пропустив пенальти от Дибалы. 1:1. В гостях победил со счетом 1:0. Победил и в Кубке (2:1), и в Суперкубке (4:2), правда, в обоих - в дополнительное время

Победа в Турине в Серии А прервала серию из восьми матчей без таких в гостях в этом турнире - две ничьи и шесть поражений. Ее принёс скандальный гол Хакана Чалханоглу на пятой добавленной минуте первого тайма. Тогда он не реализовал пенальти, добил в ворота, но с фолом. Однако арбитр попросил перебить, поскольку игроки "Ювентуса" вбежали в штрафную слишком рано. И со второй попытки турок забил сразу

В гостевых матчах в нынешнем сезоне в лиге "Интер" победил на последних секундах "Лечче", затем проиграл "Лацио", "Милану" и "Удинезе", затем добыл 2:1 над "Сассуоло" и 4:3 над "Фиорентиной". "Ювентус" дома в Серии А не проигрывал в девяти матчах подряд - пять побед и четыре ничьи. В последний раз он проигрывал на "Алльянц" как раз "Интеру" в апреле

В последних восьми матчах лиги против команд Топ-8 "Ювентус" не побеждал - пять ничьих и три поражения. "Интер" в последних девяти против таких добыл три победы и две ничьи и потерпел четыре поражения. В том числе три поражения в нынешнем сезоне от "Милана", "Лацио" и "Ромы"

В 17-ти из 19-ти последних матчей лиги с участием "Интера" забивалось более двух мячей

"Ювентус" забил как минимум два мяча в семи из восьми своих последних домашних матчей в Серии А

Прогноз: Ювентус - Интер 1:1

Кому победа нужнее? Бывший игрок "Интера" и один из популярнейших экспертов Италии Даниэле Адани считает, что для "Ювентуса" поражение будет катастрофой, поскольку он и так не видит свет в конце туннеля, а рискует упасть ещё ниже. С другой стороны, "Интер" как раз чувствует силу, и для него поражение и вылет из борьбы за Скудетто намного более болезненны. В любом случае, обе будут яростно и нервно бороться за победу. Но ничья выглядит более логичной.