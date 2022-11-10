Эллас Верона - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 10.11.2022

В 14-ом туре до сих пор дома гранды побеждали ("Наполи", "Интер"), а в гостях теряли очки ("Милан", "Рома", "Аталанта"). "Ювентус" хочет сломать эту статистику, сократить отставание от второго места до двух очков, не желает терять импульс от победы в Дерби Италии. На пути стоит "Верона", против которой, особенно в гостях, ему всегда было тяжело. Даже в сезоны вылета "мастифов". Сейчас они также стоят на вылет. Но это не причина расслабляться.

10 ноября. 19:30. Серия А. 14-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Ювентус"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

"Юве" сейчас и вправду в возвышенном настроении после победы в Дерби Италии. Первая победа в Топ-матче после восьми таких без них, ещё и после первого тайма, в котором пришлось отбиваться, стоит гораздо больше, чем три очка. Массимилиано Аллегри признавал удовлетворение и радость. А ведь этот успех нужно добавить ещё к трем победам подряд в лиге. Причем во всех четырех команда не пропускала. В последних пяти турах набраны 12 очков, а это очень хороший темп.

Вместе с тем, игра все ещё хромает. Особенно в гостях. За пределами "Алльянц Стадиум" "Ювентус" выиграл два матча лиги подряд. Но оба - лишь со счетом 1:0, и от игры против "Торино" и "Лечче" зубы сводило. До этого же в гостях он и вовсе ни разу не побеждал ни в одном турнире. В частности, проиграв "Монце" и хайфскому "Маккаби" и даже не забив обеим.

Выезд в Верону также может сложиться весьма непросто. Местная команда сегодня не сумеет выставить на матч по разным причинам авторов 54-ёх голов из её 63-ёх в предыдущем сезоне. Уход летом Симеоне, Капрари и Барака уничтожил зубастую команду Ивана Юрича-Игора Тудора. Сейчас она последняя в лиге, с восемью поражениями подряд. Четырьмя последними - с новым главным тренером Сальваторе Боккетти. И все же в каждом матче борется, отнюдь не позорится.

В последних двух домашних матчах против грандов "мастифы" играли смело, удерживали ничью до 81-ой и 88-ой минуты соответственно и лишь затем проигрывали "Милану" и "Роме". Дома они смело, агрессивно играют против всех. Такой стиль в предыдущие годы не раз приносил успех против "Ювентуса". Например, в сезоне 2015/16 веронцы завершили 20-ыми и вылетели, но туринцев, ставших чемпионами, все равно дома одолели - 2:1.

Кадры

Эпидемия травм "Вероны" продолжается. Сегодня отсутствуют системообразующие игроки - латерали Фараони и Лазович, полузащитник Илич. Также Хрустич и Коппола. Защитник Маньяни дисквалифицирован. Игроков в атаке хватает, но не хватает опорников. Потому может быть даже вынужденно выставлен атакующий состав. Либо же экс-игрок "Карпат" Хонгла все же поможет экс-игроку "Динамо" Велозу.

У "Ювентуса" отсутствуют Влахович, МакКенни, Погба, Де Шильо, Айлинг-Джуниор, Аке, Жорже и Кьеза. Последний вроде бы вернулся, но его решили поберечь. Ди Мария, как сообщил Аллегри, готов играть не более 30-ти минут. Паредес и Кен вернулись, но вряд ли готовы для первых 11-ти. Вновь, как в дерби, в атаке выйдет юный Миретти? Он и автор голов "Интеру" и "Лечче" Фаджоли уже стали любимцами публики. Или выйдет не менее юный аргентинец Суле?

Внимание на еще одного автора гола в дерби Рабио, на счету у которого пять голов за клуб за 31 день после нуля за 17 месяцев. И на автора двух ассистов против "Интера" Костича.

"Эллас Верона": Монтипо, Гюнтер, Давидович, Чеккерини, Депаоли, Тамез, Велозу, Хонгла, Дойг, Верди, Анри

"Ювентус": Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Миретти, Милик

Статистика

В последних семи гостевых матчах лиги с участием "Ювентуса" забивались не более двух мячей

"Верона" проиграла восемь последних матчей лиги и пропустила в каждом из них как минимум два мяча. "Ювентус" выиграл четыре последних и не пропускал в них

"Верона" проиграла "Ювентусу" лишь один из последних пяти очных матчей на всех полях, выиграв два и сведя вничью два. До этого проиграла два подряд, но с плотным счетом 1:2. Дома она проиграла лишь один из последних семи, выиграв три и сведя вничью три. В шести из этих семи в Вероне забивалось более двух мячей

Свою последнюю победу над "Вероной" на всех полях, а также свою последнюю победу над ней в гостях "Ювентус" одерживал благодаря голам, забитым до 14-ой минуты

Прогноз: Эллас Верона - Ювентус 0:2

Статистика очных матчей, огромные игровые проблемы "Ювентуса" в гостях, возможная недооценка соперника и желание сберечь силы после "Интера" и перед матчем против "Лацио" - все это может привести к сенсации. Если "Кремонезе" во вторник и "Лечче" в среду смогли, то почему не "Верона"? Аллегри напоминал о статистике против неё, говорил о её физической мощи и смелости. Но всё же забивать сейчас в "Вероне" некому, а пропускает она постоянно.

Лучшая ставка - "тотал меньше 2.5". Хотя и статистика последних очных матчей и последних матчей "Вероны" против всех говорит обратное.