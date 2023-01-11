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Милан - Торино. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 11.01.2023

Италия
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Милан - Торино. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 11.01.2023

Football Italia / Автор неизвестен

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

"Нескончаемая история", - так назвала эту встречу туринская La Stampa. И вправду, "Милан" и "Торино" встречались в Кубке Италии 24 раза. В том числе трижды за шесть последних лет. И в тех трех случаях "россонери" проходили с большим трудом. С камбеком, в овертайме, в серии пенальти. А если еще вспомнить о двух последних очных матчах лиги, в которых "гранатовые" набрали четыре очка? Плотная борьба сегодня обеспечена.

11 января. 22:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - Торино"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

"Милан" очень зол и недоволен собой. В течение 77-ми минут он переигрывал тактически "Рому" в одни ворота, забил ей два мяча. Но затем откатился в оборону, умудрился пропустить два мяча со стандартных положений начиная с 87-ой минуты и не победил. Капитан Давиде Калабрия заявил: "Мы были дураками", чем выразил всеобщее мнение. А главный тренер Стефано Пиоли говорил о горечи. Хотя и призывал не драматизировать и смотреть вперед.

И все это случается с "россонери" в этом сезоне не впервые. Хромают реализация, оборона. Они умудряются свести даже абсолютно выигрышные матчи до нервозности последних минут. И время от времени не выдерживают. В Салерно неделю тому должны были забивать пять, но выиграли лишь со счетом 2:1. А перед уходом на перерыв выиграли два домашних матча лишь после 87-ой минуты, а два гостевых не выиграли вообще. В том числе проиграли "Торино" - 1:2.

"Торо" также зол. Он отыграл слабо дома против последней команды лиги "Вероны", начав создавать что-либо лишь в концовке и в итоге позволив ей прервать десятиматчевую серию поражений. Затем отыграл отлично в гостях в Салерно, но был остановлен Гильермо Очоа. Три 1:1 подряд, шесть очков в пяти последних матчах, десятое место - мало для болельщиков. А слова тренера Ивана Юрича об отсутствии целей на сезон их еще больше разозлили.

"Торино" и "Милан" любят играть в быстрый футбол, агрессивно прессинговать, перехватывать и убегать. Первый также играет весьма жестко в единоборствах, разбивает игру на них. Против него неудобно играть абсолютно всем, особенно грандам. Что второй испытал на своей шкуре и в октябре, когда проиграл в Турине, и в апреле, когда сыграл 0:0 в гостях и думал, что таким результатом потерял шансы на Скудетто. Нервная борьба будет точно.

Следует отметить, что сегодня на "Сан Сиро" ожидаются более 60-ти тысяч болельщиков. Возможен рекорд 1/8 финала Кубка всех времен и стадионов.

Статистика

  • "Милан" и "Торино" встречались в Кубке Италии 24 раза. Если считать лишь основное время, "быки" победили восемь раз, "дьяволы" - шесть и десять раз была зафиксирована ничья. По проходам дальше в плей-офф впереди "Милан" - 7:5, причем в последних шести ведет по проходам со счетом 6:0. В последний раз он вылетал от "Торино" в финале Кубка-71
  • Во всех турнирах в последних 14-ти очных матчах зафиксированы три победы "Торино", пять ничьих и шесть побед "Милана". Причем две из шести побед "россонери" состоялись в Кубке в овертайме и серии пенальти. Если считать последние восемь матчей - у "Милана" шесть побед (те же две в Кубке), ничья и поражение. А если считать два последних - у "Милана" ни одной победы, одна ничья и одно поражение
  • В последних 11-ти домашних матчах во всех турнирах против всех "Милан" одержал девять побед, добыл одну ничью и потерпел одно поражение. В последних шести домашних матчах Кубка он не терпел поражений и одержал четыре победы, но лишь одну из побед - в основное время
  • "Милан" пропускал в восьми из десяти последних домашних матчей во всех турнирах, "Торино" - в девяти последних гостевых
  • "Милан" не вылетал в своем первом матче в сезоне в Кубке Италии с 2008-го года

Кадры

Восьмеро игроков "Милана" по-прежнему травмированы, еще и добавился дисквалифицированный за грешки в Кубке Германии Тиав. Тем не менее, Стефано Пиоли желает произвести ротацию. Говорят даже о дебюте нового вратаря Девиса Васкеса, приехавшего из Парагвая неделю назад. Больше шансов у Габбии заменить в центре обороны Калулу или Томори, Деста - правого защитника Калабрию или левого Эрнандеса.

Автор гола против "Ромы" Побега заменит Беннасера в центре поля против своей предыдущей команды. Единственный оправившийся от травмы Мессиас может заменить Салемакерса справа в атаке. А в центре атаки должен отдохнуть Жиру. Кто его заменит? Юный Лазетич или же Де Кетеларе, который по амплуа не форвард, но часто играл на этой позиции в "Брюгге"?

Говорят даже о переходе на 3-5-2 с Диасом и Лазетичем/Де Кетеларе в атаке, но это будет проблематично сделать, учитывая наличие всего трех центральных защитников в обойме.

У "Торино" также дилемма в центре атаки. Замучить единственного форварда Санабрию, забивавшего "Салернитане"? Или же выйти с "фальшивой девяткой", что работало в нынешнем сезоне плохо, в частности, против "Вероны"? Миранчук, скорее всего, поднимется со скамьи запасных и усадит туда Санабрию, Влашича или Радоньича. Влашич установил рекорд сезона в лиге в Салерно - семь созданных шансов забить.

В центре поля Риччи или Сек могут сдвинуть Лукича или Линетти. В центре обороны Родригес или Джиджи - Зиму или Буонджорно. На флангах в схеме 3-4-2-1 Синго - Лазаро или Войводу.

"Милан": Татарушану, Калабрия, Калулу, Габбия, Дест, Побега, Тонали, Мессиас, Диас, Леау, Лазетич

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схуурс, Родригес, Синго, Лукич, Риччи, Войвода, Влашич, Миранчук, Санабрия

Прогноз: Милан - Торино 1:1, 2:1 в дополнительное время

В сезоне 2019/20 "Милан" прошёл "Торино" лишь в овертайме, сравняв счёт в основное время на 91-ой минуте, в сезоне 2020/21 - в серии пенальти. Нет никаких причин считать, что сейчас будет легче. У чемпиона много травмированных и уставших, ожидается ротация. У его гостя нет особых целей в лиге, то есть внимание на Кубок. И "Торо" уже побеждал "россонери" в октябре. Ставим на то, что матч не завершится в основное время.

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