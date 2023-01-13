Решающий матч уже в 18-ом туре? Наполи - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 13.01.2023

"Я понимаю, что для Массимилиано Аллегри удобнее выглядеть игроком второго плана, но для всегда набитого чемпионами "Ювентуса" невозможно прятаться от роли фаворита. Бесполезно носить шляпу или фальшивую бороду. Четвертое место не должно удовлетворять "Ювентус". И не только Лучано Спаллетти так считает. Учитывая спурт "Юве" и проблемы других грандов, кажется, что только он может помешать "Наполи" взять Скудетто. Решающий матч уже в 18-ом туре?

13 января. 21:45. Серия А. 18-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Довери

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# КОМАНДА И В Н П О 1 Наполі 17 14 2 1 44 2 Мілан 17 11 4 2 37 3 Ювентус 17 11 4 2 37 4 Інтер 17 11 1 5 34 5 Лаціо 17 9 4 4 31 6 Аталанта 17 9 4 4 31 7 Рома 17 9 4 4 31

Сам Аллегри как раз заявляет, что матч не решающий. И даже гораздо более важен для "Наполи", чем для его команды. Также упорно повторяет в каждом интервью, что цель его команды на сезон - место в Топ-4, и не более того, что нужно сохранять скромность. На предматчевой пресс-конференции назвал "Наполи" лучшей командой лиги, фаворитом сезона, Спаллетти - лучшим тренером, а себя - лишь случайным гостем на тренерской скамье. "Я должен был заняться другим".

Короче, психологическая война в разгаре.

Фабио Каннаваро поддерживает Аллегри, считая, что игра не решающая. Дино Дзофф как раз считает, что решающая в плане борьбы "Ювентуса" за Скудетто и даже ничья сильно уменьшит его шансы на трофей.

Аллегри также считает, что этот матч - вовсе не тест на прочность для его команды. После восьми побед подряд без пропущенных, среди них - 2:0 над "Интером" и 3:0 над "Лацио", после всего семи пропущенных в 17-ти турах (повторение рекорда лиги), он может позволить себе заявлять так. Команда уже прочна. С другой стороны, те Топ-победы состоялись дома. А в гостях она вначале не выигрывала вообще, затем с огромным трудом выиграла четыре матча подряд со счётом 1:0.

Способности "Юве" вне "Алльянц" под вопросом. Как и способности в 2023-ем году на всех полях. В целом оба матча в январе он провел невзрачно. Добыв 1:0 над "Кремонезе" и "Удинезе" после 85-ой минуты.

Что насчёт способностей "Наполи"? Он второй в лиге в обороне и первый в атаке (39:13). Завершил 2022-й год 11-ю победами в лиге подряд и разгромами в Лиге Чемпионов, даже считался лучшей командой Европы осенью. Но зиму начал первым поражением в сезоне в лиге ("Интер", 0:1, в гостях), отыграв слабо, не настроившись. Уже начали говорить о зимнем развале, привычном для клуба и для карьеры Спаллетти. Хотя затем он победил "Сампдорию" в гостях со счетом 2:0.

После успеха в Генуе в команде почувствовали сильное облегчение, почувствовали, что дали достойный ответ, многое доказали. Впрочем, игра против команды из зоны вылета, лишь один гол с пенальти в её ворота за более, чем тайм, вряд ли могут служить индикацией формы для матча против "Ювентуса".

Какой выйдет игра? Спаллетти заявляет, что команды и клубы - противоположности. Что "Ювентус" интересует лишь результат, а над Неаполем до сих пор витает дух Диего Марадоны. Что, если "Юве" оставлял поле "Кремонезе" и "Удинезе", оставит и ему. В этом, в глубокой обороне, он и видит причины такой серии соперника без пропущенных. И потому требует от своих прежде всего компактность и баланс. Он также считает, что очень многое решат замены.

Кадры

На замене у "Наполи" такие интересные игроки как Симеоне, Распадори, Ндомбеле, Лосано, Жезус, Оливера, Элмас. Последние трое играли с первых минут в Генуе и являются сильными претендентами на место в стартовом составе сегодня. Хотя все же скорее там была ротация. Не на сто процентов готовы центральные защитники Ррахмани и Ким, но такой матч они пропустить не могут.

Особое внимание - на Виктора Осимхена. На его счету десять голов в сезоне, из них восемь - в восьми последних турах. Он получил Global Soccer Award лучшему молодому игроку 2022-го года и вырастает в одного из лучших форвардов в мире. Правда, "Ювентусу", "Милану" и "Интеру" в девяти матчах не забивал. Но в этом сезоне забил уже "Роме" и "Лацио". Также внимание на Хвичу Кварацхелию. Сенсация лета и осени после травмы сам не свой. Проснётся ли сегодня?

В "Ювентусе" как раз есть отсутствующие, и немало. Бонуччи, Де Шильо, Куадрадо, Погба, Влахович, Жорже. Зато вернулся Бремер, и очень вовремя, к противостоянию с Осимхеном. Паредес, автор предголевого паса в 17-ом туре, может попасть в стартовый состав вместо Локателли. Ди Мария в том туре получил травму и был заменён, но, похоже, готов играть с первых минут вновь. Правого латераля в схеме 3-5-2 скорее сыграет МакКенни, чем Суле или Кьеза.

Вернётся в стартовый состав Аркадиуш Милик, автор победного штрафного против "Кремонезе". Он играл в "Наполи", но поссорился с клубом и явно захочет многое доказать ему. А Кьеза, автор ассиста против "Удинезе", свой последний гол перед тяжёлой травмой забил год назад против "Наполи". Федерико уже считают главным зимним приобретением "Ювентуса", и он может стать решающим фактором.

Войцех Щесны не пропускал 666 минут подряд в лиге. До рекорда вратаря-легионера Самира Хандановича осталось 37 минут.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия

"Ювентус": Щесны, Данило, Бремер, Сандро, МакКенни, Паредес, Миретти, Рабио, Костич, Ди Мария, Милик

Последние матчи команд

Очные матчи

В Серии А команды встречались 152 раза. 70 побед у "Ювентуса", 34 - у "Наполи", 48 ничьих. Разница мячей - 222:165. В Неаполе состоялись 76 матчей. Здесь по победам ведет местная команда - 26:23, при 27-ми ничьих. Ведет и по разнице мячей - 92:86

Последние три матча в Неаполе в лиге "Ювентус" проиграл - 1:2, 0:1, 1:2. До этого же два матча выиграл. На всех полях в пяти последних матчах на счету "Юве" победа, ничья и три поражения. До этого же он победил трижды. В предыдущем сезоне "Наполи" победил дома со счетом 2:1 и сыграл в гостях вничью 1:1. Причем в Неаполе он пропустил первым

Коэффициенты и ставки на матч

Прогноз: Наполи - Ювентус 1:1

В остром противостоянии Севера и Юга "Ювентус" всегда фаворит или хотя бы равен. Но сейчас, судя по котировкам букмекеров, он явный аутсайдер. Если проиграет сегодня - точно вылетит из борьбы за Скудетто. Хотя если выиграет - триумфально вернется в нее и разбудит все страхи, фобии "Наполи". Насколько это повлияет на игру? Насколько "Наполи" уверен в себе, учитывая неуверенное начало года? Ожидается плотная вязкая битва. Скорее всего - ничейная.