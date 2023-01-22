2006-ой против 2021-го? Ювентус - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 22.01.2023

Две пятницы подряд стали совершенно кошмарными для "Ювентуса". В одну из них он проиграл "Наполи" со счетом 1:5 и сорвал уже объявленное прессой и болельщиками возвращение в борьбу за Скудетто. Во вторую - получил наказание в виде снятия 15-ти очков за финансовые махинации. "Бьянконери" остаётся надеяться, что другие дни недели более удачны для них. Четверг с победой над "Монцей" в Кубке стал таким. Станет ли таким и воскресенье?

22 января. 21:45. Серия А. 19-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Аталанта"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

3 Интер 18 12 1 5 37 4 Лацио 18 10 4 4 34 5 Аталанта 18 10 4 4 34 6 Рома 18 10 4 4 34 7 Удинезе 18 6 7 5 25 8 Торино 18 6 5 7 23 9 Фиорентина 18 6 5 7 23 10 Ювентус 18 11 4 3 22

Провал в Неаполе наступил после восьми матчей лиги подряд с победами и без пропущенных. Игра по-прежнему была крайне блеклой, пассивной, первые два матча нового года были выиграны лишь после 85-ой минуты. Но оборона и вправду работала отлично. Потому такой развал отнесли к психологии, к тактическому решению Массимилиано Аллегри выставить Федерико Кьезу правым латералем (сам тренер признал ошибку) и к игнорированию молодёжи, активно игравшей до этого.

После этого "Юве" вроде бы исправился. Против "Монцы" выпустил уже всю молодёжь. Кьезу выставил в атаку. И этот матч удалось пройти (2:1). Хотя игра вновь была невзрачной, с 39-ю процентами владения мячом. Кьеза решил на 78-ой минуте классным ударом. За день до этого новое руководство вступило в должность и появилась надежда на новый, более спокойный и чистый путь. Но в пятницу подоспело решение суда по делу о раздувании сумм трансферов...

После пятницы в "Ювентусе" пытаются лишь смягчить удар. Призывают игроков одновременно отстраниться от мыслей о ситуации и бороться за клуб. Аллегри призывает работать спокойно и тяжело и думать лишь об игре, при этом признает, что в свете событий матч стает особенным. Надеется на успех апелляции, результат которой, скорее всего, будет известен лишь через два месяца и не хочет терять очки до нее. Удастся ли его игрокам и вправду настроиться?

Дуют ветры Кальчополи...

"Аталанта" завершила 2022-й год на противоположном полюсе. Проиграла четыре из пяти матчей. 2023-й начала спасением от поражения в Специи в добавленное время (2:2) и бурлила из-за высказываний Джан Пьеро Гасперини о том, что вовсе не должна быть в Еврокубках. Затем устроила тяжёлый камбек в Болонье (2:1). Однако после этого разорвала "Салернитану", разгромила "Специю" в Кубке. Причем 8:2 и 5:2 состоялись дома, где она слабее, чем в гостях.

В последних двух матчах "Богиня" выглядела как в свои лучшие времена, когда забивала много и играючи. Как в 2018-2021 годах. "Игроки должны привыкнуть забивать голы. Это приносит огромное удовлетворение, и тогда вы никогда не сдаетесь", - радостно заявлял Гасперини. Уже объявили, что она вернулась. Но не повторит ли судьба этого объявления судьбу объявления о возвращении "Ювентуса" в борьбу за Скудетто?

Владение мячом, доминирование "Ювентус" терпеть не может, даже дома. В 2022-ом году "Аталанта" также была от него не в восторге. Первый в этом компоненте замыкает Топ-10 лиги, вторая на 14-ом месте. По ударам по воротам обе также не блещут - восьмое и десятое места соответственно. Так что матч должен быть жёстким, равным, хмурым и очень нервным. Хотя, если это и вправду "старая" "Аталанта", она может повести игру по другому пути.

Кадры

Все же сегодня молодёжь "Ювентуса" вновь усядется на скамью запасных. Суле, Гатти, Айлинг-Джуниор, Фаджоли, Миретти, Кен. Последний забил "Монце", но может появиться лишь если Аллегри откажется от одного опорника в пользу 3-4-3. Фаджоли и Миретти могут побороться за место в составе. Тем более, что Рабио не совсем здоров. Правого латераля сыграет скорее МакКенни, а не только-только вернувшийся Куадрадо.

Не совсем здоров и Кьеза. В "Ювентусе" очень рады его голу, первому за год. Тем более - такому красивому. Но еще боятся рецидива тяжелой травмы. Потому скорее сегодня в атаке выйдут Ди Мария и Милик.

У "Аталанты" вылетели Дзаппакоста, Сапата и Коопмейнерс. Последний - столп центра поля, и его потеря может стать критической. Эдерсон и Пашалич имеют опыт игры там, но не отрабатывают в обороне как Тон. Возможно, выйдут оба, помогать друг другу и Де Роону. Атака постарается компенсировать. Второй бомбардир лиги Лукман (9), забивший дважды и в Кубке. Хойлунд, забивавший в четырех матчах подряд, включая Кубок. Впрочем, забивают у "Богини" сейчас все.

"Ювентус": Щесны, Данило, Бремер, Сандро, МакКенни, Локателли, Паредес, Фаджоли, Костич, Милик, Ди Мария

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино Скальвини, Хатебур, Де Роон, Эдерсон, Меле, Пашалич, Лукман, Хойлунд

Статистика

"Ювентус" и "Аталанта" встречались в лиге 120 раз. 65 побед у первого, 42 ничьи, 13 побед у второй. Разница мячей - 218:99. Между 2009-2016 годами "Юве" выиграл 13 матчей подряд, но после этого - лишь два из десяти при двух поражениях и шести ничих. В последних пяти матчах лиги он не побеждал вообще - два поражения и три ничьи. Правда, в это время выиграл финал Кубка

В предыдущем сезоне в лиге "Аталанта" победила "Ювентус" в гостях со счетом 1:0, а дома вела с таким до 92-ой минуты, но сыграла в итоге вничью

"Ювентус" не пропускал пять мячей в одном матче лиги с 1993-го года, "Аталанта" не забивала восемь никогда и не забивала пять в первом тайме с 1941-го года. Никто не забивал восемь мячей в одном матче лиги с 1996-го года. Все эти серии прервались в предыдущем туре

Общая разница мячей "Аталанты" в четырех матчах во всех турнирах в этом году - 17:7. Столько с начала года из команд лиг Топ-5 не забивал никто. В шести последних матчах Серии А с её участием забивалось более двух мячей и она сама пропускала минимум два в пяти из этих шести

В девяти домашних матчах лиги в нынешнем сезоне "Ювентус" одержал семь побед, ещё два свёл вничью. Пропустил во всех девяти всего три мяча и ни одного в последних пяти. Также дома победил "Монцу" в Кубке со счетом 2:1. На "Алльянц" в лиге он не проигрывал уже 12 матчей

"Аталанта" - вторая в гостевой таблице лиги. Шесть побед, две ничьи и поражение в девяти матчах. Хотя в последних пяти результаты - две победы, две ничьи и поражение при семи пропущенных

В таблице встреч команд Топ-7 "Аталанта" последняя с четырьмя очками. Три последние она проиграла. Правда, все - дома, а в гостях до этого побеждала "Рому". "Ювентус" набрал семь очков в таких матчах. Все - дома. 1:1 с "Ромой" в августе, 3:0 над "Лацио" и 2:0 над "Интером" перед перерывом

Прогноз: Ювентус - Аталанта 2:2

Вернулась ли на самом деле "Аталанта"? Означают ли 13 голов аутсайдерам, что научилась играть против грандов? Не слишком ли слаба её оборона? Сумеет ли настроиться "Ювентус"? Неужели он так слаб, как был в Неаполе? Насколько сильна или слаба его оборона? Очень много вопросов и потому очень любопытный матч нас ожидает. Многое зависит от дебюта. Сильный от "Аталанты" - и возможен разгром. Ранний гол "Ювентуса" - и возможен успешный "автобус".

Ничья - наиболее популярный результат в очных встречах в последнее время с большим отрывом.