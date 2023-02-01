Фиорентина - Торино: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 01.02.2023

Вылет "Наполи" и "Милана" высвободил нижнюю половину сетки Кубка Италии сезона 2022/23. Там остается "Рома" Жозе Моуриньо, явно умеющего выигрывать трофеи, но она точно не непобедима. В лиге же снятие 15-ти очков с "Ювентуса" высвободило седьмое, Еврокубковое место. "Фиорентина" и "Торино" ныне чувствуют, что способны пробиться в Еврокубки как минимум через один из двух турниров. И даже взять трофей.

1 февраля. 19:00. Кубок Италии. 1/4 финала

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Торино"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Пожалуй, все же ощущения обеих команд не настолько положительны. Обе не на седьмом месте в лиге, болельщики обеих недовольны нестабильностью, отсутствием постоянства в игре и больших амбиций клубов в целом. Меркато, завершившийся вчера, немного усилил обеих, но не настолько, чтобы удовлетворить фанов. Наставник "Торино" Иван Юрич был весьма близок к повторению летней драки со спортивным директором Давиде Ваньяти.

"Фиорентина" была седьмой в предыдущем сезоне, участвует в Еврокубках, и во Флоренции от нее ожидали сделать хотя бы один шаг вперед. Но она проводит сезон слабовато. Даже не в Топ-10 Серии А. В пяти очках позади седьмого места. Прежде всего заметна ужасная реализация. По владению мячом, ударам по воротам она вторая в лиге, но транжирит моменты постоянно в дикой манере. Потому и по забитым мячам (22) лишь семь команд хуже ее.

2023-й год она начала ничьей дома с "Монцей" и победой над "Сассуоло" дома же на 91-ой минуте. Затем забила лишь один мяч, опять же дома, "Сампдории" из зоны вылета Серии А. Этот матч состоялся в рамках 1/8 финала Кубка. После чего состоялись 0:2 от "Ромы", 0:1 дома от "Торино" и 1:1 в гостях у "Лацио". Последний результат как раз в плюс, и игра там была положительной, агрессивной, вдохновляющей. Но означает ли он новое начало?

"Торо" отстает от седьмого места на два очка, хотя забил 21 мяч. А в 1/8 финала выбил в гостях "Милан", даже играя вдесятером с 70-ой по 120-ую минуты. Но, кроме этого матча и победы во Флоренции, больше в 2023-ем году не побеждал. 1:1 с "Вероной" и "Салернитаной" и 0:1 дома от "Специи" точно не в плюс. 2:2 в Эмполи - скорее да, особенно в плане характера, ведь на 81-ой минуте уступал со счетом 0:2. Но означает ли это начало и для него?

В очной встрече 21-го января "Торино" провел отличный первый тайм. В своем стиле: разбивал игру на единоборства, стыки, быстро переходил в атаку. Создал немало и забил отличным ударом Миранчука. А во втором тайме уверенно защищался против беззубого соперника. Повторится ли такой сценарий сегодня?

Кадры

У "Торино" не сыграют центральные защитники Зима и Джиджи. Бывший капитан Лукич вчера был продан "Фулхэму". Вчера же на его место был куплен опорник "Вероны" Илич, но вряд ли его сразу же бросят в стартовый состав. Риччи, Линетти и автор гола "Милану" Адопо поборются за два места. Два из трех на флангах - Айна, Войвода, Синго - и под нападающим - Влашич, Миранчук, Радоньич.

В атаке выйдет либо настоящий форвард Санабрия, либо переквалифицированный опорник Сек. Последний очень хорошо отыграл на острие как раз во Флоренции. А первый забил в Эмполи и в Салерно.

У "Фиорентины" не сыграют Соттил и Кастровилли. А также один из лидеров Амрабат. Его в последние дни неудачно торговала "Барселона", и флорентийский клуб прямо заявил, что Софьян мыслями сейчас не во Флоренции. Здесь возможны варианты на флангах обороны - Додо или Венути, Бираги или Терзич, в центре - Кварта или Игор. В центре поля выйдет либо атакующий Барак, либо типичный силовой опорник Данкан.

В центре атаки выйдет Йович, Кабрал или Куаме. Все страшно разочаровывают и вызывают наибольшее раздражение у болельщиков. В этом году из них забивал лишь второй. Третий также может выйти на левом фланге атаки. Может там выйти и Сапонара или Иконе. А справа должен выйти Гонсалес. Он как раз в отличной форме. Забил классным ударом "Лацио", также "Сассуоло" на 91-ой минуте. Его удалось удержать от ухода в АПЛ.

Новичок Брекало, игравший в предыдущем сезоне в "Торино", начнет матч в запасе, но готов усилить игру во втором тайме.

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Миленкович, Кварта, Бираги, Данкан, Мандрагора, Бонавентура, Гонсалес, Йович, Куаме

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Родригес, Синго, Риччи, Линетти, Войвода, Влашич, Миранчук, Санабрия

Статистика

"Фиорентина" и "Торино" встречались 161 раз. 54 победы у первой, 54 ничьи и 53 победы у второго. При этом во Флоренции в лиге "Торо" победил 11 дней назад впервые с 1976-го года. Также выиграл последний матч в Турине - 4:0 в лиге. А вот до этого в четырех матчах "Фиорентина" трижды выиграла и однажды была зафиксирована ничья

В Кубке "Торо" побеждал во Флоренции в 2008-ом (1:0). Последний же хронологически очный матч в Коппа Италия состоялся в 2019-ом году в Турине и там выиграла "Фиорентина" - 2:0. В целом в Кубке "Торино" побеждал этого соперника трижды, четырежды играл вничью и пять раз проиграл

В трех последних кубковых матчах "Торино" победил "Палермо", "Читтаделлу" и "Милан", не пропустив ни одного мяч. "Фиорентина" в своих трех последних забила лишь один. Добыв 1:0 над "Сампдорией" и дважды уступив "Ювентусу" - 0:1 и 0:2

Матчи против "Юве" состоялись в полуфинале турнира. А до того флорентийцы выбили "Наполи" со счетом 5:2 после дополнительного времени и "Аталанту" со счетом 3:2. Причем оба матча состоялись в гостях. В полуфинале они также играли в сезоне 2018/19. Именно тогда по пути выбив "Торино". Сам же "Торо" в полуфинале не играл с сезона 1993/94

"Фиорентина" выигрывала Кубок Италии шесть раз. В последний - в сезоне 2000/01. "Торино" - пять раз, последний - в сезоне 1992/93

Прогноз: Фиорентина - Торино 1:1, 2:1 в дополнительное время

Ультрас "Фиорентины" опубликовали сообщение, в котором матч называют "фундаментальным водоразделом сезона". Давление на нее будет немалым. Но и поддержка немалой. На "Франки" умеют болеть. А команда должна сделать выводы из недавнего поражения. Разумеется, "Торино" способен победить вновь. Но та его победа стала первой во Флоренции в лиге за 47 лет и во всех турнирах за 15. Вряд ли сразу же последует вторая.