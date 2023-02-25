Эмполи - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 25.02.2023

Встречи дома с "Ромой" и в гостях с "Эмполи", шедшие одна за другой, стали ключевыми для "Наполи" в предыдущем сезоне. В первой "везувиани" потеряли победу на 95-ой минуте (1:1), во второй вели со счетом 2:0, но проиграли. Такие результаты выбили их из борьбы за Скудетто и поставили под огромный вопрос будущее Лучано Спаллетти в клубе. Он удержался, победил "Рому" с голом на 86-ой минуте и теперь желает взять реванш у "Эмполи". Получится ли?

25 февраля. 19:00. Серия А. 24-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Наполи"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Вообще-то, "Рому" неаполитанцы победили еще 29-го января. Зачем тогда о ней вспоминать? Дело в том, что тот матч был последним сложным для них и последним, в котором пропустили. Далее же состоялись четыре победы подряд с результатами 3:0, 3:0, 2:0 и 2:0. В том числе во вторник в Лиге Чемпионов во Франкфурте. Там начало получилось сложным, далее не удалось забить больше после 58-ой минуты сопернику, игравшему вдесятером, но в целом игра вышла мощной.

Спаллетти и игроки признавали сложность начала и жалели, что не забили больше в численном большинстве. Но в целом остались очень довольны счетом и доминированием (70 процентов владения мячом). Тренер говорил о взрослости и балансе команды. Такая глубокая оборона соперника, обычно играющего агрессивно, не сбила ее с толку. Остались довольны и зрители с экспертами. "Наполи" по-прежнему прогнозируют проход в финальные стадии ЛЧ, его игрой наслаждаются.

Впрочем, перед отчетным матчем Спаллетти требует скромность, называет заносчивость наибольшим врагом. Он резко отвечал журналистам, призывая их отбросить клише об "оборонительном итальянском футболе", а также прекратить обсуждать его конфликты в предыдущих клубах с Франческо Тотти и Мауро Икарди. Опасается особого стиля игры "Эмполи", его "тактической геометрии" и компактности, заявляет, что журналисты не понимают, насколько опасной будет эта игра.

"Эмполи" и вправду способен доставить неприятности. Он играет в агрессивный быстрый футбол с высоким прессингом, концентрируя игроков в центре поля. В такой играет "Наполи", но, кроме него, мало кто в Италии. Результаты в последнее время хороши. Три победы в девяти матчах при пяти ничьих и лишь одном поражении. В том числе 2:2 с "Лацио" в гостях, когда отыгрался после 82-ой минуты, и 1:0 в гостях над "Интером", пусть и против десятерых игроков после сороковой.

Против тосканской команды "Наполи" прежде всего понадобятся свежесть, организованность и серьезность. Пешком такого оппонента никак не победить. Что неаполитанцы почувствовали на своей шкуре в предыдущем сезоне, вообще-то, дважды. Поскольку проиграли ему и дома - 0:1.

"Эмполи" - команда, за которую уроженец Тосканы Спаллетти болеет, в которой заканчивал карьеру игрока и начинал тренерскую.

Кадры

Важные игроки центра поля "Эмполи" Бандинелли и Акпа-Акпро дисквалифицированы. Форвард Камбиаги, которого Спаллетти особо отмечал, травмирован. Еще один нападающий Капуто под вопросом. В атаке выйдут двое из тройки Сатриано-Пикколи-Пьяца, в центре поля - двое из тройки Хаас-Грасси-Фаццини. Между этими линиями сыграет Бальданци, автор победного гола "Интеру".

Великолепному вратарю Викарио придется много работать сегодня.

"Наполи" постарается выполнить кое-какую ротацию. Руи вместо Оливеры слева в обороне, Элмас вместо Зелински в центре поля, Политано вместо Лосано справа в атаке. Небольшие повреждения у Осимхена, забившего в семи последних турах лиги и во Франкфурте, а также у столпа обороны Кима. Возможно, и их поберегут. Симеоне и Жезус готовы играть.

Прогноз: Эмполи - Наполи 1:2

В 2019-22 годах "Эмполи" побеждал "Наполи" трижды подряд. Пока в ноябре не уступил в Неаполе со счетом 0:2. Но и там плотно боролся и пропустил голы лишь в последние полчаса матча. Должен побороться и здесь. Его шанс в недооценке со стороны "везувиани" и их усталости. Он вполне способен забить. А вот отобрать очки у лидера лиги, побеждавшего уже в семи турах подряд...