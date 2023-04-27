Фиорентина - Кремонезе: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 27.04.2023

"Интер" уже в финале Кубка Италии и будет там явным фаворитом. Ведь на второй год работы с Симоне Индзаги не проиграл ещё ни одного матча в итальянских кубковых турнирах. Тем не менее, желание "Фиорентины" и "Кремонезе" составить ему компанию огромно. Первая желает возвращением в финал впервые с 2014-го года сделать очередной шаг вперёд в эру Рокко Комиссо. А второй хочет свершить историю своим первым финалом.

27 апреля. 22:00. Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Кремонезе"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Результат первого матча - 2:0

Состояние команд

Ясно, что "Фиорентина" - явный фаворит. Она участвует в Еврокубках и ныне в полуфинале Лиги Конференций, а "Кремонезе" впервые в Серии А за 27 лет, на 19-ом месте и очень близок к возвращению в Серию Б. Состав "фиалок" и их бюджет несравнимо мощнее. Да и гандикап внушительный. В первом матче "Кремонезе" дома сопротивлялся, старался, но невооружённым глазом, как и благодаря счету на табло (0:2), было заметно, кто сильнее.

Кроме того, в лиге флорентийцы идут не очень хорошо. В трёх последних матчах не побеждали. До Еврокубковой зоны далеко. А значит - весь акцент на кубковые турниры. Желание вернуться в финал Коппа и тем самым ознаменовать возвращение славного клуба велико, и такой шанс в клубе упускать не собираются.

В чем все-таки шанс "Кремонезе" стать наиболее успешным андердогом Кубка с 1994-го года, когда в финале играла команда из Серии Б? В игровой форме соперника. После 11-ти побед и трех ничьих в 14-ти матчах "Фиорентина" проиграла два матча подряд. "Леху" после победы в гостях со счетом 4:1 уступала дома со счетом 0:3 и лишь затем забила дважды. В Монце забила дважды, но затем пропустила трижды. Такие сценарии сегодня завяжут борьбу.

В конце концов, сам "Кремонезе" на пути к полуфиналу выбил "Наполи" и "Рому", причём обеих в гостях. Сегодня "серо-красные" также играют в гостях, где им комфортнее, чем дома. Они в целом против грандов играют неплохо. В лиге добыли ничьи против "Аталанты" и "Милана", победили "Рому". В последних трех турах против всех соперников побеждали дважды. Они играют в неплохой футбол и вполне могли бы быть выше, если бы не наивность.

Правда, последний матч проиграли в одни ворота в лиге в гостях "Удинезе" (0:3), а к этой команде "Фиорентина" по очкам (то есть по уровню?) сейчас гораздо ближе, чем к грандам. В Удине подопечные Давиде Баллардини выглядели позорно, совершенно не боролись. Тренер признал это, говоря о потере скромности, компакности и серьёзности, о неправильном отношении к игре. Сегодня он требует вернуть все это.

Что касается сегодняшнего матча, "Кремонезе" как раз лига может отвлечь. В течение следующих десяти дней его ожидают матчи против 17-ой и 18-ой команд Серии А, отставание от 17-го места - восемь очков. То есть вернуться в борьбу против вылета в ближайшее время реально. Баллардини признал, что думает не только о "Фиорентине", но и держит в уме "Верону", против которой играть в 16:00 в воскресенье.

"Фиорентина" среди лидеров по владению мячом и ударам по воротам, ясно, что будет доминировать. Но не всегда это ей помогает. У "Специи" с 17-го места в лиге в начале месяца в такой ситуации дома не сумела выиграть (1:1). Вообще дома уже не выигрывала три матча подряд во всех турнирах. А "Кремонезе" часто пытается контратаковать быстро и большими силами. По ударам по воротам в лиге он девятый. Его скорость может создать проблемы.

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно заявляет, что финал "обеспечит наше место в истории". Он уж точно обеспечит место в истории для "Кремонезе". Правда, аутсайдер все понимает, и его директор, легендарный экс-функционер "Милана" Арьедо Брайда, признает, что для выхода в финал понадобится чудо.

Последние матчи команд

Статистика

"Фиорентина" и "Кремонезе" встречались 17 раз. Единственное поражение первой состоялось в 1929-ом году, также она выиграла девять матчей и свела вничью семь. В нынешнем сезоне в гостях в лиге и в Кубке побеждала со счетом 2:0, дома в лиге победила со счетом 3:2, забив победный гол в добавленное время

После 14-ти матчей без поражений подряд во всех турнирах, в которых пропустила восемь мячей, "Фиорентина" проиграла два подряд и пропустила в них шесть мячей

"Фиорентина" в полуфинале Кубка второй год подряд и в третий раз за последние пять сезонов. Она выигрывала турнир шесть раз, а в финале в последний раз играла в 2014-ом году. "Кремонезе" никогда не был в финале, а в полуфинале во второй раз и впервые с 1987-го года

"Фиорентина" не выиграла три своих последних домашних матча во всех турнирах, "Кремонезе" проиграл лишь три из последних девяти гостевых (также три победы и три ничьи)

"Кремонезе" ныне на 19-ом месте в Серии А и может стать финалистом Кубка с нижайшего места в итальянском футболе после "Анконы" в 1994-ом году, которая тогда играла в Серии Б. За эти 29 лет нижайшая на данный момент "Сампдория", в сезоне 2008/09 завершившая сезон в лиге на 13-ом месте

Кадры

Дилеммы в обеих командах присутствуют. Лучшие вингеры "Фиорентины" Гонсалес и Иконе не совсем здоровы. Как и ещё один вингер Брекало. Первый все же должен выйти с первых минут, второй и третий под вопросом. Соттил и Сапонара ждут ответа. В центре атаки сыграет кризисный Йович или Кабрал, который сейчас в ударе и забивал в первом матче? В центре поля травмирован Бонавентура, а Мандрагора и Барак в плохой форме.

Лидер опорной зоны Амрабат и защитник Кварта пропустят следующий матч в турнире, если получат сегодня жёлтую карточку. Потому, возможно, их решать не выпускать с первых минут.

Центральный защитник Айву был удален в первом матче, его коллега по амплуа Кирикеш травмирован. Придётся выпускать не совсем здорового Феррари. Форвард Цаджу также не выйдет с первых минут, как и экс-игрок "Фиорентины" опорник Бенасси. Форвард-ветеран Чофани поехал с командой, но, как признал Баллардини, готов разве что для моральной поддержки.

Следует отметить, что после первого матча Баллардини перешёл от игры с тремя центральными защитниками к игре с двумя. Это принесло победы над аутсайдером и близким к ним "Эмполи", но и разгром в Удине.

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Игор, Миленкович, Бираги, Мандрагора, Данкан, Кастровилли, Н. Гонсалес, Кабрал, Сапонара

"Кремонезе": Сарр, Серникола, Лочошвили, А. Феррари, Валери, Мейте, Кастаньетти, Пикель, Гальдамес, Окереке, Дессерс

Прогноз: Фиорентина - Кремонезе 2:1

Слабая реализация "Фиорентины", ее провалы в последних двух матчах, усталость от игры в трех турнирах, память о гостевых успехах "Кремонезе" против "Наполи" и "Ромы", его быстрые контратаки могут вернуть интригу в этом противостоянии. Хотя силы все же неравны, и чудо вряд ли состоится. Итальяно требует от своих прежде всего вернуть взрослость и собранность, потерянные против "Леха" и "Монцы". Наверное, вернут.