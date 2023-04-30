Болонья - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 30.04.2023

В 32-ом туре Серии А играют Топ-матчи. "Рома" - "Милан", "Интер" - "Лацио". "Наполи" может официально обеспечить свое первое Скудетто за 33 года. Также битва за выживание закручивается до сумасшествия. Тем не менее, больше всего говорят о "Ювентусе". О его неудачной серии в лиге, о вылете из Кубка, о срывах Массимилиано Аллегри, о судьбе клуба в целом и летних пертурбациях. В такой ситуации выезд в Болонью крайне важен и опасен.

30 апреля. 21:45. Серия А. 32-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Ювентус"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Состояние команд

Три поражения в лиге подряд, чего не было с 2011-го года, вылет из Кубка Италии. Тяжёлый проход "Спортинга" в четвертьфинале Лиги Европы с "автобусом" в обоих матчах. Уж точно - срыв помощника Аллегри Маурицио Ландуччи после поражения от "Наполи" на последних минутах со словами в адрес тренера соперников Лучано Спаллетти ("сожру тебя живьем"). Срыв самого Аллегри на директоров "Интера" ("вы дерьмо, вы все равно закончите в лиге шестыми").

Казалось, что возвращение 15-ти очков успокоит команду и клуб, высвободит. Но получается с точностью до наоборот.

В матче против "Наполи" неделю тому позитив присутствовал. "Юве" играл в сумасшедшем темпе, с большим желанием, настроем. Хотя и крайне неточно и не слишком разумно. Но вот в Кубке против "Интера" в среду команда уже предстала совершенно выключенной, безразличной. Болельщики и эксперты сошлись в определении: "Будто играла тренировочный матч". Пропустила ранний гол в слабом дебюте и даже не пыталась вернуться.

После матча Аллегри заявил, что его команда заснула лишь на первые 15 минут, а затем играла хорошо. Чем вызвал раздражение абсолютно всех. А вчера на предматчевой пресс-конференции он ещё и принялся яростно критиковать журналистов. При этом заявляя, что команде и всему клубу нужно прежде всего оставаться спокойными и работать. Отрицал заявления СМИ, что в последние дни возник конфликт между ним и игроками.

В таком состоянии выезд в Болонью может завершиться провалом. Хотя, пожалуй, в любом состоянии. "Россоблу" сейчас обращают на себя внимание. Идут восьмыми. Их тренера Тьяго Мотту сватают в "Интер" и даже "Пари Сен-Жермен". В последних четырех домашних матчах они не проиграли, в частности, переиграв "Интер" и сыграв вничью с "Лацио" и "Миланом". Причем против всех играют в смелый комбинационный футбол, стараются атаковать.

Им не хватает стабильности и настроя на матчи против аутсайдеров. Чему свидетельство ничья против "Салернитаны" и особенно поражение в Вероне в предыдущем туре. Но на лидеров, особенно дома, они настраиваются отлично.

Последние матчи команд

Кадры

В среду Аллегри пришлось выпускать Кьезу на позицию "фальшивой девятки". Эксперимент выдался крайне неудачным, и сегодня с первых минут должен выйти единственный здоровый форвард основной обоймы в заявке Милик. Выбора нет, поскольку Ди Мария и Кен травмированы, а Влахович возвращается, но почти наверняка не готов к стартовому составу. Кто сыграет второго форварда? Тот же Кьеза? Или молодой Суле, как против "Наполи"?

На других позициях все в сборе и все яснее.

У "Болоньи" также потери в атаке. К отсутствию Арнаутовича все привыкли, а вот Сансоне и Сориано определяют качество комбинационной мобильной игры команды, и их потери существенны. Без них получается более оборонительный состав, с Эбишером справа и опорником Фергюсоном на позиции "десятки". Хотя, возможно, против "Юве" это как раз то, что нужно. Ничью с "Лацио" добывали именно так. А, возможно, выйдет более атакующий Орсолини.

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Сумаро, Кирьякопулос, Схутен, Домингес, Эбишер, Фергюсон, Барроу, Зиркзее

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Милик, Суле

Статистика

"Ювентус" одержал одну победу в семи последних матчах во всех турнирах (две ничьи и четыре поражения). Забив четыре мяча. Больше одного мяча за матч он не забивал в последних девяти во всех турнирах. "Болонья" в последних шести одержала две победы и проиграла лишь однажды. В трёх из них забив более одного мяча

Три поражения подряд в лиге "Ювентус" не терпел с 2011-го года, когда завершил сезон седьмым

В последних 13-ти очных матчах в лиге "Ювентус" побеждал 12 раз. Еще один матч завершился вничью. Он состоялся в Турине в апреле 2022-го года. В первом круге нынешнего сезона в октябре в том же городе хозяева победили со счетом 3:0. В Болонье "Ювентус" выиграл шесть матчей подряд. Пропустив в них два мяча. В последних девяти там он пропустил те же два, выиграв восемь из них и один сведя вничью 0:0

"Ювентус" не проигрывал этому сопернику на каком-либо поле в лиге в 21-ом последнем матче. А в Болонье - в 19-ти последних, то есть с 1998-го года

В последних четырех матчах против команд нынешней Топ-7 Серии А "Болонья" не проиграла. Победы над "Интером" дома и "Аталантой" в гостях, ничьи с "Лацио" и "Миланом" дома. В этих матчах она пропустила всего два мяча

Сегодня "Болонья" сыграет свой пятый матч в апреле, а "Ювентус" - девятый

Котировки букмекеров

Прогноз: Болонья - Ювентус 1:1

Исторически "Болонья" - один из наиболее удобных соперников для "Ювентуса". Статистика приведена выше. Впрочем, ныне "россоблу" выглядят сильнее, чем за все годы той статистики. Особенно - против грандов. А "бьянконери" злы из-за последних неудач и разговоров, и неясно в какое русло пойдёт эта злость. Уж точно они устали к девятому матчу в апреле. Ничья выглядит логичным результатом.