Лацио - Сассуоло: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.05.2023

Одного очка не хватает "Наполи" для окончательного оформления Скудетто. Его "везувиани" могут добрать в четверг. Есть и другой вариант. Дождаться потери очков "Лацио" уже в среду. Правда, для "лациале" второй вариант весьма нежелателен. После двух поражений подряд им уже нельзя оступаться, иначе целая группа соперников в борьбе за места в зоне Лиги Чемпионов может приблизиться вплотную.

3 мая. 22:00. Серия А. 33-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Состояние команд

2 Лаціо 32 18 7 7 61 3 Ювентус 32 18 6 8 60 4 Мілан 32 16 9 7 57 5 Рома 32 17 6 9 57 6 Інтер 32 18 3 11 57 7 Аталанта 32 16 7 9 55 8 Болонья 32 12 9 11 45 9 Фіорентина 32 12 9 11 45 10 Монца 32 12 8 12 44 11 Сассуоло 32 12 7 13 43 12 Торіно 32 11 9 12 42

"Лацио" всё ещё второй. Во многом благодаря серии из семи побед и ничьей в восьми турах, во время которой пропустили лишь один мяч. Правда, затем неожиданно проиграли дома "Торино", выглядя заторможенно в атаке, проигрывая единоборства на всех участках поля и пропустив гол ударом издали, который вратарь должен был отбивать. Уже тогда Маурицио Сарри не понимал, просто ли это один прокол или начало кризиса.

А затем "лациале" уступили в гостях "Интеру", хотя вели со счетом 1:0. Лучшая на тот момент оборона лиги пропустила три мяча после 77-ой минуты. Слишком отошла в оборону во втором тайме, слишком прижалась к своим воротам. Сарри тогда заявил, что доволен первыми 70-ю минутами, но затем его команда просто сдалась, капитулировала, не выдержала уже первых вопросов соперника. Пропустив необязательные голы. Говорил о психологии.

Отвечать на вопросы завтра придётся против команды калибра "Торино". Как и он, в целом безразличной, но гораздо лучше него играющей с грандами. Из последних пяти матчах против команд нынешней Топ-7 "Сассуоло" выиграл четыре. В том числе в гостях забив пять мячей "Милану" (5:2) и четыре - "Роме" (4:3). Пусть и в Риме ему помогло удаление в составе соперника в концовке первого тайма. Вообще-то, до него он уже забил дважды.

Проблемы "нероверди" испытывают против команд своего калибра и ниже. В целом выиграли два из последних пяти матчей. 16-го апреля - дома у "Ювентуса", забив лишь один мяч, но по игре переиграв "бьянконери" в одни ворота. И в предыдущем туре, также дома, у "Эмполи". Причем тогда уступали в счете на 83-ей минуте (ещё и играя вдесятером), а победный гол забили на 97-ой. То есть характер очень силен, желание - не всегда.

Обе команды техничны, умеют обращаться с мячом. Как на выходе из-под прессинга, так и в позиционной атаке. Но все же гораздо больше любят быстрые контратаки. В таких обе одни из лучших в лиге. Так что ожидаем матч с сумасшедшими всплесками, сменой ритма, сменой мощных периодов команд.

Последние матчи команд



Лацио



Монца - Лацио 0:2



Лацио - Ювентус 2:1



Специя - Лацио 0:3



Лацио - Торино 0:1



Интер - Лацио 3:1



Сассуоло



Сассуоло - Торино 1:1



Эллас Верона - Сассуоло 2:1



Сассуоло - Ювентус 1:0



Салернитана - Сассуоло 3:0



Сассуоло - Эмполи 2:1





Кадры

"Лацио" потерял лидера обороны Романьоли из-за дисквалификации и последнего опорника Катальди из-за травмы. Им есть опытные замены - Патрик и Весино, но никто не удивится, если потери повлияют. На флангах обороны возможен выход более атакующего Лаццари вместо Хюсая или Марушича. Но, кроме этого, вряд ли будут изменения. Педро вновь начнёт в запасе.

Вингеры Фелипе Андерсон и Дзакканьи в отличной форме. А вот Иммобиле проводит слабый сезон по своим меркам. Еще и прошло немного времени после его автомобильной аварии.

У "Сассуоло" дисквалифицированы главный форвард Пинамонти и опорник Лопес. Зато лидер команды Берарди вернулся и даже сделал дубль против "Эмполи". В центре атаки должен выйти Дефрель. На его счету лишь два гола в сезоне, но против "Милана" и "Ювентуса". В этом году.

Особое внимание - на левого вингера Лорьенте, разрывавшего в контратаках "Аталанту", "Милан" и "Рому". Четыре гола и ассист в этом году против них. И на опорника Фраттези, за которым также следят гранды.

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, Казале, Марушич, Весино, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич, Руан, Рожерио, Энрике, Фраттези, Харруи, Берарди, Дефрель, Лорьенте

Статистика

"Лацио" побеждал "Сассуоло" в Серии А 11 раз. При трех ничьих и пяти поражениях. Лишь "Ювентус" побеждал этого соперника чаще. В том числе "лациале" побеждали в последних двух матчах. Во втором круге предыдущего сезона дома со счетом 2:1 и в первом круге нынешнего в гостях со счетом 2:0. Правда, если считать последние шесть матчей, счет по победам равный - 3:3

В восьми из девяти последних очных матчей в Серии А в Риме "Лацио" забивал. "Сассуоло" забивал во всех девяти таких

Два поражения подряд дома в Серии А без забитых мячей "Лацио" не терпел с 2007-го года

"Сассуоло" пропускал как минимум два мяча в трех последних гостевых матчах лиги и в пяти из последних шести

"Сассуоло" забивал в своих девяти последних матчах Серии А

С сезона 2014/15 лишь три полузащитника в Серии А заработали как минимум десять очков по схеме "гол+пас" в шести разных сезонах. Двое из них - Фелипе Андерсон и Сергей Милинкович-Савич - сейчас играют за "Лацио". Третий - бывший игрок "Лацио" Антонио Кандрева

"Лацио" - второй любимый соперник Доменико Берарди в Серии А после "Милана". Девять мячей. Правда, шесть из них состоялись с пенальти

Прогноз: Лацио - Сассуоло 2:2

"Сассуоло" уже не за что играть. Потому всегда существует опасность его выключения. С другой стороны, против грандов он включается, а его стиль игры отлично подходит против них в гостях. Стиль же игры "Лацио" не очень подходит к игре против середняков. Он еще и может думать о сверхважном матче на выезде против "Милана" в субботу. Ожидаем много голов и потерю очков фаворита.