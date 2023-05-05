Милан - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 06.05.2023

33-й тур Серии А стал решающим, знаковым. "Наполи" обеспечил себе первое Скудетто за 33 года. 34-й также может стать таким. В борьбе за остальные три места в зоне Лиги Чемпионов. На них претендуют шесть команд, которые в субботу и воскресенье встречаются друг с другом. И, пожалуй, больше всех из шести нервничает "Милан". После четверга он уже не чемпион, но продолжает чувствовать последствия постчемпионского сезона.

6 мая. 16:00. Серия А. 34-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лацио"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Состояние команд

2 Лаціо 33 19 7 7 64 3 Ювентус 33 19 6 8 63 4 Інтер 33 19 3 11 60 5 Аталанта 33 17 7 9 58 6 Мілан 33 16 10 7 58 7 Рома 33 17 7 9 58

"Россонери" ныне вне Топ-4, и, если так и останутся, такое падение сразу после Скудетто может вызвать тектонические сдвиги в клубе. Вплоть до ухода Стефано Пиоли, Паоло Мальдини и Фредерика Массары. Начинать, разумеется, будут с первого. Ныне он под огнём критики. Прежде всего - из-за излишней ротации в матчах против более слабых соперников. Что приводит к потерям очков. В последних девяти турах лиги он побеждал лишь дважды.

В среду дома против "Кремонезе" с 19-го места в лиге вышли семеро запасных, и с ними "Милан" играл апатично, неорганизованно, без мысли и желания. Выход на поле лидеров, кроме одного, начался лишь на 62-ой минуте, да и как раз с ними на поле "россонери" пропустили. Когда их защитники Калулу и Тиав попадали из-за одного финта. Капитан Давиде Калабрия назвал гол дурацким. Удалось лишь вытащить ничью в добавленное время.

Пиоли заявил, что его подопечные играли не по плану, не как команда, а пытались решить все в одиночку. Требует переключить передачу и найти нацеленность и остроту. Признал, что его команда пропускает при первой же опасности. Уже успел состояться разговор между игроками и тренерским штабом на тренировке. Как сообщают, спокойный, но серьёзный.

"Лацио", пожалуй, наименее нервный среди претендентов на места в Топ-4. Просто потому что он ближе всех, то есть второй. А ещё потому что не играет в Еврокубках. В то время, как "Милан" в среду ожидает битва с "Интером" в полуфинале Лиги Чемпионов. Да и в самом римском клубе в целом гораздо спокойнее.

После поражений от "Торино" и "Интера", правда, Маурицио Сарри побаивался, что начинается кризис. Особенно удивил провал обороны в Милане, пропустившей три мяча за последние 13 минут и из-за этого потерявшей статус лучшей в лиге. Но в среду удалось исправиться.

Победа над весьма опасным "Сассуоло" получилась уверенной. Без пропущенных. С мощным началом матча, затем удержанием игры в руках, а затем мощной обороной и вторым голом в концовке. Сарри остался доволен обороной, взрослостью, собранностью команды, особо отметив первые 30-35 минут игры на очень высоком уровне.

"Милан" очевидно испытывает огромные проблемы, когда вынужден владеть мячом против закрытого соперника. У "Лацио" нет проблем играть в такой футбол. Он принес 1:0 в Неаполе. Правда, не помог неделю назад в том же Милане. Обеим командам лучше всего без мяча, на контратаках. Как в первом круге в январе, когда "лациале" забили быстрый гол и затем разорвали соперника из обороны. Вышло 4:0. Как выйдет сейчас?

Последние матчи команд

Кадры

Игры с ротацией закончились. Правда, некоторые дилеммы остаются. Центрального защитника Кьера могут поберечь на "Интер", а его коллега Томори под вопросом из-за травмы. Тиав или Калулу постараются реабилитироваться за "Кремонезе". Также на правом фланге может выйти не Диас, игравший в среду на левой, и плохо, а автор гола позавчера Мессиас, либо автор гола неделю назад против "Ромы" (1:1) на 97-ой минуте Салемакерс.

Главный форвард Оливье Жиру забил лишь два мяча в последних 12-ти матчах за клуб. От него требуется гораздо больше. Особенно - в больших матчах, по которым считается специалистом. Рафаэль Леау был решающим игроком в трёх из четырёх последних матчей команды - два гола и два ассиста. Он также тащит Топ-матчи.

В "Лацио" отбыл дисквалификацию лидер обороны, ещё в предыдущем сезоне капитан "Милана" Романьоли. Его первый приезд в гости к бывшей команде вызовет интерес. На флангах обороны выйдут более надёжные Марушич и Хюсай, а не Лаццари. Милинкович-Савич вернется в первые 11. Вингеры Фелипе Андерсон и Дзакканьи отлично взаимодействуют.

Чиро Иммобиле как раз в плохой форме после травмы, был заменен в среду и отреагировал раздражённо. Но вряд ли Педро сдвинет его из состава. Дилемма также на позиции последнего опорника. Катальди и Весино травмированы, а Маркос Антонио и Башич гораздо слабее их в отборе. Хотя оба забивали в последних матчах. Бывший игрок "Шахтера" также ассистировал красивым пасом в среду. Но тогда он играл на позиции Милинковича-Савича.

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Тиав, Эрнандес, Тонали, Крунич, Беннасер, Мессиас, Леау, Жиру

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Башич, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Статистика

Между 2017-ым годом и апрелем 2021-го в 13 очных матчах во всех турнирах (если не считать серии пенальти) зафиксированы по четыре победы каждой из команд и пять ничьих. Затем, то есть в сезоне 2021/22, "Милан" выиграл все три матча - 4:0 в Кубке и 2:0 в лиге дома, 2:1 в лиге в гостях (с победным голом Тонали в добавленное время). А затем, в сезоне 2022/23, "Лацио" победил дома в лиге со счетом 4:0

В восьми из последних 11-ти очных матчей во всех турнирах забивала лишь одна команда, в пяти из семи последних одна команда забивала как минимум три мяча

"Милан" одержал лишь две победы в девяти последних матчах лиги, при пяти ничьих и двух поражениях. В последних пяти на его счету одна победа и четыре ничьи

В трех из четырёх последних домашних матчей лиги "Милан" не побеждал. Правда, и не проигрывал в шести последних

Перед поражением от "Интера" в воскресенье "Лацио" в лиге в гостях не проиграл семь матчей подряд (пять побед), пропустив в них лишь один мяч

В 18-ти турах Серии А в 2023-ем году "Милан" набрал 25 очков, то есть 1.8 в среднем за матч. В таблице этого года он всего лишь 11-ый

В шести из семи последних матчей во всех турнирах "Милан" не забивал более одного мяча

Прогноз: Милан - Лацио 1:1

Обе команды умеют играть Топ-матчи, вытаскивать их. "Лацио" в лучшей форме, не играет в двух турнирах, 4:0 над "Миланом" в первом круге оставила след, и избавиться от мыслей о ней будет непросто. Но теперь "Милан" дома и матч ему нужнее. В случае поражения он почти наверняка не попадет в Топ-4 по итогам сезона. Ожидаем боевую игру. Но забивают команды в последнее время мало. 1:1 выглядит логичной ставкой.