Болонья - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 14.05.2023

Выезд к "Болонье" застрял между двумя полуфинальными матчами Лиги Европы против "Байера". "Рома" ныне гораздо больше думает о Еврокубке, где есть возможность взять трофей и пробиться в Лигу Чемпионов. Хотя и в лиге варианты остаются. Прежде всего - если "Ювентусу" снимут очки или же и вовсе исключат из Еврокубков. Тогда пятое место станет лигочемпионским. Да и разваливающийся "Лацио" на четвёртом не так далёк. Стоит попробовать.

14 мая. 19:00. Серия А. 35-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Рома"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Состояние команд

На самом деле в лиге "Рома" уже и не пробует. Не выигрывала в четырех последних матчах. Доминировала против "Аталанты", "Монцы", чётко перекрыла "Милан", но пропускала голы на ровном месте. От первой и третьего - в самой концовке. Против "Интера" проспала первый тайм и пропустила в контратаке, во втором пыталась вернуться, но привезла гол. А тем временем, с боем пробивается мимо "Фейеноорда", "Байера" в Лиге Европы.

В первом матче против леверкузенцев она привычно оборонялась, владела мячом 38 процентов времени. Полевой игрок Кристанте выбивал с линии ворот. Забила в контратаке Абрахама и Бове. И в четверг поедет в Леверкузен защищать 1:0. Все мысли об этом.

Жозе Моуриньо постоянно восхищается своими игроками за борьбу, жертвенность, постоянно жалуется на эпидемию травм. Заявляет, что его нынешний состав не способен бороться на два фронта, практически открыто критикуя руководство клуба. Его судьба в клубе неясна, учитывая, что вроде бы есть предложения от более богатых.

"Болонья" также немало думает о будущем. Её главным тренером Тьяго Моттой также интересуются. Даже говорят о "Пари Сен-Жермен". На встрече с владельцем нынешнего клуба Джои Сапуто говорилось о целях на нынешний сезон - восьмое место и ещё шесть очков, то есть выход на 52. Но и о целях на будущий. Мотта хочет видеть амбициозные, но вместе с тем и реалистичные цели, хочет понять, сколько клуб готов выложить на трансферы.

На поле тем временем в последнее время "Болонья" барахлит. Три ничьи и два поражения в последних пяти матчах. Возможно, все разговоры о Мотте, комплименты в адрес его и команды повлияли отрицательно. Хотя ничьи достигнуты против "Милана" и "Ювентуса", так что на большие матчи она собирается. В целом в последних матчах против грандов неизменно добывала результаты. Есть предпосылки для такого и сегодня.

Восьмое место может стать Еврокубковым. Станет, если "Интер" выиграет Кубок Италии, а "Ювентус" исключат из Еврокубков. От него "Болонью" отделяют лишь дополнительные показатели. Пятое место станет лигочемпионским в случае исключения "Юве". На нем сейчас "Милан", проигравший в этом туре, и до него "Роме" лишь три очка. До чистого четвертого "Лацио" - семь, с матчем в запасе у "Ромы". Так что есть за что играть.

"Болонья" любит играть в короткий пас, разыгрывать, доминировать. Прессингует. Тем более - дома. "Рома" любит обороняться и искать голы в контратаках и стандартных положениях. Так что рисунок игры в этом матче ясен.

Последние матчи команд

Кадры

У обеих команд много кадровых проблем. У "Болоньи" отсутствуют три из четырёх защитников, игравших постоянно. Центральные - Лукуми и Сумаро, и правый Пош. Камбиазо должен выйти справа, а в центре - двое из тройки Бонифаци-Соса-Медель. Также уже не первый матч отсутствуют Сансоне и Сориано. Падение во много вызвано их вылетами. В атаке Арнаутович ещё не готов играть полные матчи, Зиркзее не в лучшей форме.

У "Ромы" отсутствуют защитники Смоллинг, Льоренте, Кумбулла, Карсдорп. Возможен даже переход на игру с двумя центральными. Либо Кристанте вновь отойдёт в центр обороны. Травмирован Эль-Шаарави, в Болонью по выбору тренера не поехали Дибала и даже первый вратарь Руй Патрисиу. Миле Свилар, бывший вундеркинд, не нашедший себя, должен дебютировать в лиге.

Моуриньо вызвал на матч шесть игроков Примаверы.

"Болонья": Скорупски, Камбиазо, Соса, Бонифаци, Кирьякопулос, Фергюсон, Схутен, Домингес, Эбишер, Барроу, Орсолини

"Рома": Свилар, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Челик, Камара, Бове, Залевски, Вейналдум, Сольбаккен, Абрахам

Статистика

"Болонья" не побеждала в последних пяти матчах лиги. В последних десяти на её счету два победы. "Рома" не побеждала в последних четырех

В последних пяти матчах против команд Топ-7 "Болонья" не уступала. Дома победила "Интер", сыграла вничью 1:1 с "Миланом" и "Ювентусом", вничью 0:0 с "Лацио", в гостях переиграла "Аталанту"

В семи из восьми последних матчей с участием "Болоньи" забивалось менее трех мячей. Как и в четырех последних матчах с участием "Ромы"

В шести последних очных матчах на всех полях счёт по победам - 3:2 в пользу "Ромы" при одной ничьей. В трех последних - 1:1 при одной ничьей. В пяти последних в Болонье - 2:2 при одной ничьей. В первом круге нынешнего сезона в Риме "Рома" победила со счетом 1:0 благодаря голу Лоренцо Пеллегрини с пенальти на шестой минуте

Результаты четырех последних очных матчей - трижды 1:0 и 0:0

Прогноз: Болонья - Рома 1:1

"Рома" сейчас о лиге не думает. Этот матч ещё и на сложном выезде, где многие гранды оступились. С другой стороны, у обеих команд существенные кадровые потери, а, сколько бы Моуриньо не прибеднялся, для "Болоньи" они существеннее. Если римляне найдут ранний гол - они, как всегда, закроются и будут иметь все шансы удержать результат. Если нет - будет гораздо сложнее. Много голов точно не ожидается.