Снизу постучат? Милан - Сампдория: Анонс и прогноз матча Серии А на 20.05.2023

Вылет в полуфинале Кубка Чемпионов - отнюдь не позор. Но когда на такой стадии ты проигрываешь два дерби, не забив ни в одном и выглядя беспомощно - отношение несколько иное. А когда в этот же период еле спасаешься дома от поражения от 19-ой команды лиги и проигрываешь в гостях 18-ой? Дно кажется достигнутым. Неужели еще и снизу постучат в матче дома против 20-ой?

20 мая. 21:45. Серия А. 36-ой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Сампдория"

Главный арбитр: Франческо Фурно

Состояние команд

Пожалуй, сегодня в Милане встречаются команды в худшем настроении в лиге. Даже главные неудачники сезона. После Скудетто-2022 "Милан" слетел на пять мест вниз, и его шансы на попадание в Лигу Чемпионов в следующем сезоне происходят скорее из полного развала "Лацио" (у которого нужно фактически отыграть пять очков за три тура) и судебных наказаний "Ювентуса". А "Сампдория" уже официально вылетела и близка к банкротству.

После второго поражения от "Интера" во вторник боссам "Милана" пришлось нелегко. Паоло Мальдини заявил, что во всех четырех последних дерби, в которых "россонери" не забивали (такая серия впервые в истории) реальной борьбы не было. Он между строк обвинял и руководство клуба в скупости, и главного тренера Стефано Пиоли в ошибках и плохой подготовке команды. Самому Пиоли также пришлось раздраженно отвечать, огрызаться.

Ответить на вопрос о таких плохих результатах против аутсайдеров он как следует не смог. Правда, таинственно заявил, что кое-какие причины нашел и собирается их решить.

В "Сампдории" уже давно прекратили остро переживать вылет. 18 очков, 21 забитый мяч, 62 пропущенных в 35-ти турах. О футболе там уже давно не думают. Беспокоятся о судьбе клуба, находящегося в финансовой яме. Болельщики продолжают войну с владельцем Массимо Ферреро. Они по-прежнему приходят на стадионы, по-прежнему поддерживают шумно и красочно, но гораздо больше протестуют.

Что касается результатов, то "Дория" проиграла лишь три из последних шести матчах. Но в остальных трех сыграла вничью 1:1 с командами из нижней половины турнирной таблицы. В частности, упустив победу над "Эмполи" неделю тому в добавленное время. Также проиграла двум середнякам со счетом 0:2 и на тот момент полуфиналисту Лиги Конференций со счетом 0:5. Сколько теоретически она должна получить от полуфиналиста Лиги Чемпионов?

Последние матчи команд

Кадры

Кроме постоянного пациента Златана Ибрагимовича, у "Милана" также отсутствует Беннасер, который не вернется до осени. Остальные все в сборе, и предоставлять им отдых нет причин. Дилемма на правом фланге атаки между Мессиасом и Салемакерсом, в центре обороны между четырьмя - Кьер, Томори, Калулу, Тиав.

Рафаэль Леау опомнился от травмы, но во вторник выглядел не готовым на сто процентов. А Оливье Жиру забил лишь в одном из 11-ти последних матчей за клуб.

У "Сампдории" давно отсутствуют Пуссетти, Конти, Сабири, Йепес и первый вратарь Аудеро. Последнего хорошо замещает Равалья, спасая от разгромов. Ну а в целом состав и тактическая схема (3-4-1-2) ясны. Ветераны Квальярелла и Габбьядини выйдут в атаке. Фабио не забивал в нынешнем сезоне, но заработал первый ассист неделю тому. На счету Маноло шесть голов и два ассиста, но в последних пяти матчах ничего не было.

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Кьер, Эрнандес, Тонали, Крунич, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру

"Сампдория": Равалья, Гюнтер, Нуйтинк, Амионе, Дзаноли, Винкс, Ринкон, Ауджелло, Джуричич, Квальярелла, Габбьядини

Статистика

"Милан" выиграл у "Сампдории" четыре из пяти последних матчей (одна ничья), но все - с разницей в один мяч. Дома выиграл лишь один из трех последних при двух ничьих. Серия "россонери" без поражений от этого соперника в лиге на всех полях составляет семь матчей, дома - пять. В первом круге нынешнего сезона они остались вдесятером на 47-ой минуте из-за удаления Леау, но забили на 67-ой с пенальти и победили со счетом 2:1

"Милан" не выиграл три последних матча у команд, начавших тот тур в зоне вылета - две ничьи и поражение

"Милан" выиграл лишь три из последних 11-ти матчей лиги при пяти поражениях и трех ничьих. В таблице этих туров он занимает лишь 12-ое место

В расчёте трёх очков за победу "Сампдория" провела худший сезон в Серии А в своей истории. Максимальное количество очков, которое она может набрать по его итогам - 27, а никогда в истории "блучеркьяти" не набирали за сезон менее 28-ми

"Милан" - лидер Скрии А по забитым мячам в первые 30 минут - 18

Оливье Жиру забил восемь мячей в нынешнем сезоне Серии А. Семь из них - дома. Единственный гостевой состоялся против "Сампдории". В целом на всех полях в лиге он не забивал в последних шести. Его худшая серия в "Милане"

В последних семи матчах лиги и 11-ти во всех турнирах с участием "Милана" забивалось менее трех мячей. В шести последних в лиге и восьми из девяти последних во всех турнирах забивалось ровно два. В пяти из шести последних с участием "Сампдории" в лиге и во всех турнирах также забивалось ровно два

Прогноз: Милан - Сампдория 2:0, два гола в матче

Пиоли требует от подопечных отреагировать как Топ-команда, "показать, кто мы на самом деле". Хотя и предостерегает от "играющей с гордостью, честью и в хороший футбол" "Сампдории", называя её сложным соперником. "Милан" в последнее время часто выглядел настолько слабо, что может и сегодня потерять очки. Много забивать он точно вряд ли способен. Два гола в матче - интересная ставка.