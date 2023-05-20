Наполи - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 21.05.2023

Жаль, что такой матч состоится в такое время. Встреча лучших команд Италии - нового чемпиона страны и финалиста Лиги Чемпионов - явно останется в тени. "Наполи" отпраздновал свое Скудетто, а теперь бурлит из-за разговоров об уходе главного тренера Лучано Спаллетти. "Интер" же сразу после эмоционального дерби в полуфинале Лиги Чемпионов и сразу перед финалом Кубка Италии. Хватит ли обеим сил и внимания на очный матч?

21 мая. 19:00. Серия А. 36-ой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Интер"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Состояние команд

1 Наполі 35 26 5 4 83 2 Ювентус 35 21 6 8 69 3 Інтер 35 21 3 11 66 4 Лаціо 35 19 8 8 65 5 Мілан 35 17 10 8 61 6 Рома 35 17 8 10 59

Судя по заявлениям вчера и сегодня, Спаллетти и вправду уходит. Президент Аурелио Де Лаурентис заявил в ответ на вопрос о нем, что не хочет связывать никому крылья и ограничивать свободу. Сам Спаллетти на предматчевой пресс-конференции заявил, что клуб принял решение, а какое - должен сам сообщить, а не ждать заявлений тренера. При этом Лучано отрицал, что требовал большую зарплату, что у него уже есть договоренность с новым клубом.

О самом матче алленаторе почти не говорил.

"Интер" же празднует выход в финал Лиги Чемпионов впервые за 13 лет, полную победу над соседями из "Милана". В клубе счастливы, принимают поздравления, говорят об эпохальном событии. Собираются дать настоящий бой "Манчестер Сити" и не боятся разговоров о том, что будут разгромлены. Также в среду ожидает финал Кубка Италии против "Фиорентины", и еще один трофей в свою кубковую коллекцию Симоне Индзаги хочет забрать.

Значит, этот матч для "Интера" как кость в горле? Нет. Он ведь еще не обеспечил себе место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Пятое место (тот же "Милан") перед началом тура отставало на пять очков за три тура до финиша, а из-за разницы мячей - фактически на шесть, то есть ситуация под полным контролем. Но "россонери" играют дома против последней команды лиги, должны победить и вернуть давление на "нерадзурри".

Нервозность последних высказал и их Генеральный директор Джузеппе Маротта. Конкретно говоря о матче следующего тура Серии А против "Аталанты", перенесенном с воскресенья на субботу. То есть "Интеру" придется сыграть три матча за семь дней. Два из них - с Топами, плюс финал Кубка. Маротта заявил, что лига в угоду телекомпаниям подвергает здоровье игроков опасности.

Что касается игровой формы, то у команды Маротты она блестящая. Пять побед в лиге подряд с общей разницей мячей 18:3. Восемь побед во всех турнирах подряд с общей разницей 22:3. Впрочем, перед пятью победами в лиге в пяти турах она набрала лишь одно очко. То есть провал был не так давно. Учитывая это и ужасный календарь, ей следует быть осторожной.

Игровая форма команды Спаллетти в лучшем случае посредственная еще с начала апреля. Ничья и поражение в Лиге Чемпионов и вылет, 0:4 дома в лиге от "Милана". В целом во всех турнирах с начала того месяца лишь три победы в десяти матчах. В предыдущем туре в Монце - поражение при безразличной игре не самым сильным составом. Скорость, яркость игры потеряны. Удастся ли вернуть их к этому Топ-матчу?

Следует напомнить, что взаимоотношения болельщиков команд ужасны. В диапазоне от расистских выкриков в адрес игроков до драк, которые даже иногда завершались летальным исходом.

Последние матчи команд

Статистика

Из семи последних очных матчей в лиге пять выиграл "Интер", еще два завершились вничью. Он стал первой командой Серии А, переигравшей "Наполи" в нынешнем сезоне. Это произошло в Милане четвертого января со счетом 1:0. В трех последних очных матчах в Неаполе в лиге миланцы не проигрывали - дважды 1:1 и победа со счетом 3:1. Хотя та победа стала единственной в этом городе в лиге с 1997-го года

Если "Наполи" победит - впервые в истории в Серии А одержит победы за один сезон над всеми 19-ю командами. Больше 18-ти ранее не было никогда

В пяти из шести предыдущих очных матчей в лиге и в семи из восьми во всех турнирах забивалось менее трех мячей. В трех из шести последних очных матчей в лиге "Интер" не пропускал, "Наполи" пропускал во всех последних девяти

"Интер" выиграл пять последних матчей лиги подряд с общим счетом 18:3. В каждом из пяти он забивал как минимум два мяча. А также восемь последних матчей подряд во всех турнирах с общим счетом 22:3. "Наполи" выиграл в лиге три из последних восьми матчей, три сыграв вничью и два проиграв. Лишь в одном из восьми он забил более одного мяча. Хотя поражение от "Монцы" прервало серию из шести матчей Серии А без них

Начиная с апреля, "Наполи" набрал в лиге лишь 12 очков - три победы, три ничьи и два поражения. В таблице этих туров он на седьмом месте. "Интер" на первом с 16-ю

"Наполи" - лучший в лиге в нынешнем сезоне по победам над другими командами Топ-7 - восемь

В последних шести матчах лиги с участием "Наполи" забивалось менее трех мячей. В четырех из пяти последних с участием "Интера" забивалось более двух

"Интер" первый в лиге по голам с игры (49), "Наполи" первый по голам со стандартных положений (25)

Если "Интер" победит - станет лишь третьей командой за последние сорок лет, переигравшей чемпиона текущего сезона дважды. Это удавалось "Сампдории" в сезоне 2012/13 и "Торино" в 1994/95. Оба раза - против "Ювентуса"

Кадры

Учитывая календарь, Индзаги будет обязан произвести ротацию. Первые кандидаты - Лукаку и Корреа в атаке, Брозович в центре поля, Де Фрай в центре обороны и Гозенс на левом фланге. Хотя даже говорят о возможности выхода в опорной зоне Гальярдини. Поскольку Мхитарян травмирован, а Бареллу хотят поберечь.

Особое внимание - на тандем форвардов ЛуЛа, выглядящий как в лучшие годы. Лукаку ассистировал Лаутаро во вторник в Лиге Чемпионов, в лиге Ромелу в последних четырех матчах забил пять мячей и отдал три ассиста. Лаутаро в последних пяти матчах забил шесть и отдал два ассиста. Он отстает от лучшего бомбардира Серии А на три мяча. Эдин Джеко забивает гораздо меньше, но забил единственный гол в первом матче.

Лучший бомбардир - все еще Виктор Осимхен с 23-мя мячами. В том числе два в последних трех турах. Правда, он под вопросом из-за температуры. Автор победного гола в гостях против "Ювентуса" в апреле Распадори и Симеоне готовы. Под вопросом и Хвича Кварацхелия, и его наиболее логичный сменщик Лосано. Распадори или Элмас могут выйти на левом фланге атаки. Также в обороне близок к возвращению Руи, но вряд ли в стартовый состав.

В целом Спаллетти должен прекратить ротацию, применяемую в последних двух турах, и бросить на поле сильнейший состав. Разумеется, исключая травмы и болезни. То есть Мерет, Ди Лоренцо и Ким должны заменить Голлини, Берешински и Жезуса/Эстигора.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса, Зелински, Политано, Осимхен, Элмас

"Интер": Онана, Дармиан, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Гальярдини, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Лукаку, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Наполи - Интер 1:2

Когда "Наполи" разваливается - разваливается громко и в пыль. Сейчас, кажется, именно такие дни. К тому же, этот матч ему совершенно не нужен. Возможно, нужен болельщикам, но достаточная ли это мотивация? Да еще и Осимхен и Кварацхелия нездоровы. У "Интера" также есть проблемы - физическая и ментальная усталость, Кубок впереди, ротация, но ему матч нужнее. Да и он умеет играть против этого соперника.