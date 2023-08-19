Интер - Монца. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.08.2023

Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани не забыли о своих наиболее принципиальных соперниках еще со времен "Милана". Их новый проект "Монца" в своём первом сезоне в истории в Серии А дважды победил "Ювентус" и набрал четыре очка против "Интера". В частности, победив последнего на "Меацца" в апреле. В начале лета Берлускони скончался, но Галлиани остался и проект продолжается. Сумеет ли он победить "нерадзурри" вновь?

19 августа. 21:45. Серия А. Первый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Монца"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

Лето "Интера" началось с поражения в финале Лиги Чемпионов. Отчетный матч - первый официальный с тех пор. Правда, у команды было более двух месяцев для перезагрузки. Их "нерадзурри" ожидаемо провели на трансферном рынке, причём весьма активно. Пришли Куадрадо, Фраттези, Арнаутович, Тюрам, Биссек, Аугусто. Ушли оба первых вратаря - Андре Онана и Самир Ханданович, также Шкриньяр, Брозович, Джеко, Гозенс и Лукаку.

Впрочем, ключевым игроком из ушедших был лишь первый. Так что костяк в целом сохранен. Хотя слишком много времени ушло на сагу с Лукаку, на которого сейчас очень злы. И на сагу с вратарями. Ян Зоммер пришёл лишь в августе.

В целом команда в хорошем настроении. Хорошо провела контрольные матчи. В частности, переиграв "Пари Сен-Жермен". С другой стороны, пропускала много. В целом давление на неё немалое, поскольку от такого состава и от финалиста ЛЧ требуют Скудетто. А темп Скудетто задает мощное начало сезона. Что для Симоне Индзаги в "Интере", да и в "Лацио", всегда было проблемой.

В целом для него лига была проблемой. В предыдущем сезоне в Серии А "Интер" даже место в Топ-4 обеспечил с трудом. Проиграв в 12-ти матчах из 38-ми. В том числе и рядовые матчи. "Болонье", "Удинезе", "Специи", "Эмполи", "Монце". Причем двум последним - дома со счетом 0:1.

Для "Монцы" сезон получился замечательным. И статистически, и визуально она была лучшим новичком Серии А за последние 20 лет. Даже не играла как новичок, а действовала смело, не боясь никого. Комбинировала, атаковала, создавала моменты, забивала. Победы над "Ювентусом" точно были заслуженными. Да и против "Интера" в обоих матчах играла очень хорошо. В первом вытащила ничью 2:2 на 92-ой минуте, во втором победила в гостях - 1:0.

Летом она потеряла важного, можно сказать, системообразующего игрока - левого латераля Карлоса Аугусто. Он как раз сейчас в "Интере". Зато подхватила двух игроков, которых тот отпустил - Данило Д'Амброзио и Роберто Гальярдини. То есть можно сказать, что выбрала надёжность и опыт вместо остроты, скорости. Как это повлияет на её игру и результаты - покажет время. Синдром второго сезона для новичков ещё никто не отменял.

Следует отметить, что "Монца" уже начала сезон. Неделю тому она играла дома в Кубке Италии с "Реджаной" - новичком Серии Б. И уступила со счетом 1:2. Пропустив решающий гол с пенальти на 84-ой минуте. "Интер" ещё не начал, и Индзаги признает особое эмоциональное состояние в первом матче после проигранного финала Лиги Чемпионов. Также он считает, что его команда за лето сильно изменилась.

"Интер" должен доминировать. Поскольку в домашнем матче против "Монцы" по ударам по воротам победил со счетом 25:7. Но по владению мячом гости тогда набрали 43.5 процентов. Комбинировали, неплохо выходили из-под прессинга и бегали в быстрые атаки. Забили со стандартного положения. Точно таким должен быть план на игру и сейчас. А "нерадзурри" попытаются играть быстрее возле штрафной соперника и перекрывать центр поля.

Кадры

Из новичков "Интера" вынужден будет сразу же войти в игру Зоммер. Хотя его опыт должен помочь. Также Тюрам расположится в центре атаки рядом с Лаутаро Мартинесом. В остальном же ожидается состав, который ударно завершал предыдущий сезон. Фраттези, Куадрадо, Карлос Аугусто, Арнаутович должны выйти на замену.

В "Монце" Аугусто заменит арендованный у "Сассуоло" Кирьякопулос. Игрок опытный и качественный, но не взрывной. В штрафной соперника, в отличие от предшественника, с игры он не появляется. Д'Амброзио должен заменить на позиции правого центрального защитника дисквалифицированного Иццо, Гальярдини также должен выйти с первых минут.

Следует отметить, что обе команды постоянно играют с тремя центральными защитниками. Вот только "Интер" - по схеме 3-5-2, а "Монца" - 3-4-2-1.

"Интер": Зоммер, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Монца": Ди Грегорио, Д'Амброзио, Мари, Кальдирола, Чуррия, Пессина, Гальярдини, Кирьякопулос, Капрари, Мота, Петанья

Цифры и факты

"Монца" не выигрывала свой первый матч в сезоне в лиге в трех последних случаях

"Интер" выигрывал в первом туре Серии А в целом и в первом домашнем в четырёх предыдущих сезонах

В 13-ти матчах на вылет в предыдущем сезоне в Кубке и Суперкубке Италии и в Лиге Чемпионов "Интер" проиграл лишь однажды. В финале ЛЧ. В 38-ми матчах Серии А в предыдущем сезоне он проиграл 12 раз. Никто из итоговой Топ-9 лиги не проигрывал чаще

Ни один дебютант лиг Топ-5 в сезоне 2022/23 не набрал больше очков, чем "Монца" - 52

52 очка - также второй показатель в истории для любого новичка Серии А. Лучшим был "Кьево" в сезоне 2001/02, когда набрал 54 и занял пятое место в лиге из 18-ти команд

"Монца" проиграла лишь один из семи последних гостевых матчей лиги предыдущего сезона. Хотя последний проиграла "Аталанте" со счетом 2:5. "Интер" выиграл три последних домашних матча лиги предыдущего сезона, забив в них десять мячей, но прямо перед ними проиграл дома три подряд с одинаковым счетом 0:1. В том числе "Монце"

Прогноз: Интер - Монца 2:1

Первый матч в сезоне, особенно дома, "Интер" проводит на вдохновении. В таких за последние четыре года даже побеждал со счетом 3:0 и дважды 4:0. "Монца" настолько не влетит, но не очень верится, что способна сразу же повторить свершения предыдущего сезона. Тем более, что даже тот сезон она начала ужасно и вообще в последние годы начинает сезоны не очень хорошо.

На что можно ставить, так это на то, что обе пропустят. В том числе и "Интер" в первом матче нового вратаря и без усиления обороны.