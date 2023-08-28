Кальяри - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.08.2023

Главные соперники "Интера" в борьбе за Скудетто - "Наполи" и "Милан" - победили в двух первых турах. "Нерадзурри" нужно держать тот же темп и избежать типичного начала сезона Симоне Индзаги. Нужно побеждать на всегда коварном выезде на Сардинию. Самому "Интеру" там обычно легче, чем другим. Но ныне сардов возглавляет Клаудио Раньери. С его опытом и умением играть против грандов такой выезд стает особенно сложным.

28 августа. 21:45. Серия А. Второй тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Интер"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

Индзаги считает, что его команда летом сильно изменилась. В частности, потеряла пятерых игроков "среди лучших на своих позициях в Италии". Значит, начало ее сезона может стать коварным. Но первый тур прошёл даже гораздо спокойнее, чем ожидалось. "Монца" в предыдущем сезоне набрала в двух матчах против "нерадзурри" четыре очка и забила три мяча, но на этот раз даже не была близка к голу. Хотя и победила по владению мячом. 0:2.

Наставник "Интера" остался особо доволен как раз сплоченностью команды, её энтузиазмом, работой, организованной обороной. А для атаки у неё есть Лаутаро Мартинес, сделавший дубль. Правда, Gazzetta Dello Sport правильно говорит о "Лаутарозависимости". Индзаги нужно искать новые ресурсы в атаке.

Особенно это может стать критически важным именно против "Кальяри" и Раньери. Поскольку Клаудио умеет выстраивать оборону и ставить "автобус" против грандов. Поставил такой даже против "Торино" в первом туре и уверенно удержал 0:0 в гостях. Даже был ближе к голу. Нандес не переиграл вратаря. Состав новичка лиги не впечатляет, не все новые игроки ещё дошли. Но в Раньери в клубе и вокруг него очень верят. Опираются на него.

Ясно, что сегодня "Кальяри" даже дома не будет искать владение мячом или высокий прессинг. Зато будет искать крепкую оборону и стремительные контратаки. Раньери назвал "Интер" идеальной командой, которая умеет все и против которой одна ошибка может стать фатальной. Его первая задача - избежать этой ошибки.

Кадры

Андре Онана, Милан Шкриньяр, Марцело Брозович, Эдин Джеко, Ромелу Лукаку, а ещё качественные запасные Робин Гозенс и Самир Ханданович ушли летом. Вместо них пришли новые игроки. Вместе с тем, в стартовом составе ожидаются лишь двое новичков. Вратарь Ян Зоммер точно и Марко Арнаутович либо Маркус Тюрам в атаке. Первый неделю тому вышел на замену и ассистировал. Второй играл с первых минут и получил комплименты за старания.

Все внимание вновь на Лаутаро.

Есть проблемы в обороне. Ачерби, как и в первом туре, травмирован, Дармиан вернулся после травмы, но не в идеальной форме, сага с Бенжаменом Паваром затягивается. Как бы не пришлось ставить молодого новичка Биссека.

В центре поля Фраттези может заменить Мхитаряна.

"Кальяри", как и "Интер", играет с тремя центральными защитниками. Разница в центре поля. Сарды выставляют двух опорников, двух атакующих полузащитников и одного форварда, миланцы - трех опорников и двух форвардов. Вряд ли в таком матче выйдут мощные нападающие Паволетти и Шомуродов. Скорее подвижный Ористанио. Также подвижен Нандес, когда-то вечная трансферная цель "Интера". Он как раз играет позади форварда.

"Кальяри": Радунович, Гольданига, Доссена, Оберт, Дзаппа, Макумбу, Сулемана, Ауджелло, Нандес, Лувумьо, Ористанио

"Интер": Зоммер, Дармиан, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Интер" выиграл пять из шести последних очных матчей лиги на всех полях (одна ничья) и шесть из последних семи очных матчей на выезде (одно поражение). В том числе выиграл последние три в гостях. Ничья за это время состоялась в Милане в январе 2020-го года, поражение - в Кальяри в марте 2019-го

В восьми последних очных матчах в Кальяри забивали обе команды

"Кальяри" - любимая жертва Лаутаро Мартинеса в Серии А. Аргентинец забил ему восемь мячей в восьми матчах

За последние полгода "Кальяри" потерпел лишь одно поражение во всех турнирах. Правда, почти все матчи состоялись в Серии Б. "Интер" потерпел два поражения в последних шести матчах

Клаудио Раньери свой предыдущий матч против "Интера" проиграл со счетом 1:5 (во главе "Сампдории" в сезоне 2020/21), но то было в гостях. Дома его последние показатели против этой команды - три победы и пять ничьих в восьми матчах, в том числе три победы в последних трех матчах. Эта серия тянется ещё с сезона 1992/93

Раньери тренировал "Интер" в сезоне 2011/12. Во главе этой команды в лиге он провел 26 матчей. Результаты - 12 побед, четыре ничьи и десять поражений

Прогноз: Кальяри - Интер 0:1

Раньери знает, как останавливать грандов. Три года назад в одном из первых матчей в, казалось, разваленной "Сампдории" он остановил "Рому" на 0:0. Должен получиться очень сложный матч для "Интера", вязкий и неудобный. Вряд ли будут забиты много мячей. Но в итоге класс Лаутаро должен решить.