Фиорентина - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.09.2023

"Семь сестер" - так традиционно называют итальянских грандов. Шесть до сих пор сохраняют свой статус, а седьмая - "Фиорентина" - лишь начала возвращаться после лет кризиса. Более того, многие считали, что ее в "семье" заменила "Аталанта". Между командами в итоге развилось острое соперничество с напряженной атмосферой в матчах. В нынешнем сезоне обе играют в Еврокубках и хотят выйти туда вновь.

17 сентября. 19:00. Серия А. Четвертый тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

Для флорентийцев перерыв на матчи сборных пришел очень вовремя. Они вынуждены были играть Квалификацию Лиги Конференций, еле переиграли венский "Рапид" и очень устали. Как результат - в лиге упустили 2:0 дома против "Лечче" и влетели "Интеру" со счетом 0:4 на "Сан Сиро", где переигрывали его весной. 23 минуты в Милане "фиалки" играли на равных, но затем потеряли мяч в обороне, пропустили и развалились.

Винченцо Итальяно надеялся, что ментальный подъем после "Рапида" компенсирует усталость и выставил против "Интера" тот же состав. Теперь признает, что ошибся и должен был выставлять только тех, кто готов физически. Он обещает, что больше такого не повторится. Хотя дело не только в усталости. Его команда первая в лиге по владению мячом и лишь 18-ая по ударам по воротам. Налицо тактическая проблема.

"Аталанта" не должна была играть Квалификацию и потому в лиге выглядела свежее. Хотя в гостях новичку "Фрозиноне" проиграла совершенно по делу. Зато в первом и третьем турах победила "Сассуоло" и "Монцу" с общим счетом 5:0. Хотя и не феерила, а скорее играла четко в обороне и находила свои моменты. Она весьма эффективна. По владению мячом середняк, но по ударам по воротам третья, а в створ - первая.

Лучшие новости для нее - адаптация новичков. Два гола против "Сассуоло" = два гола и ассист вышедших на замену. В Фрозиноне Джан Пьеро Гасперини ошибся, вновь оставив Шарля Де Кетеларе, Надира Зортеа, Мишеля Адопо в запасе, но против "Монцы" выставил первого плюс еще одного новичка Джанлуку Скамакку с первых минут. Итог - дубль Скамакки и ассист Де Кетеларе.

Встреча двух атакующих, но противоположных стилей. "Фиорентина" будет держать мяч, доминировать, искать комбинации в позиционной атаке, разыгрывать до верного. "Аталанта" будет искать быстрые контратаки и пытаться завершать каждую, быструю, или позиционную, ударом по воротам.

Цифры и факты

Начиная с февраля 2020-го года "Аталанта" добыла три победы подряд в очных матчах во всех турнирах. Затем "Фиорентина" добыла три подряд. В предыдущем же сезоне в Бергамо победили хозяева - 1:0, а во Флоренции была зафиксирована ничья 1:1. Интересно, что в обоих этих матчах "Фиорентина" владела мячом более 62-ух процентов времени и пробивала по воротам гораздо чаще (18:6, 16:10)

"Фиорентина" не проиграла "Аталанте" в 21-ом из 23-ех предыдущих очных матчей во Флоренции во всех турнирах

В девяти из десяти последних очных матчей больше мячей забивалось во втором тайме

"Фиорентина" не проигрывала дома в девяти последних матчах лиги - пять побед и четыре ничьи

В последних пяти матчах лиги с участием "Фиорентины" и пяти из последних шести с участием "Аталанты" забивалось более двух мячей

"Фиорентина" успела забить в лиге с начала сезона четыре гола головой. Ни у кого нет больше

"Фиорентина" пропускала в шести последних матчах лиги. С начала сезона она пропустила семь мячей. Никто в лиге не пропустил больше. Причем шесть из семи пропущены во вторых таймах. "Аталанта" не пропустила вообще в двух из последних трех матчей, а два ее пропущенных состоялись в первом тайме

Забивали же "фиалки" в лиге преимущественно в первом тайме. Пять из шести их голов состоялись именно тогда. А вот "Богиня" больше забила во втором. Четыре из шести

В последних 11-ти матчах лиги с участием "Аталанты" ничьих не было. Последняя состоялась как раз в матче против "Фиорентины" во Флоренции - 1:1

Кадры

Ханс Хатебур вернулся в заявку после тяжелой травмы, но на правом фланге "Аталанты" должен выйти либо Дзаппакоста, либо Зортеа. Тем более, что новичок Хольм травмирован. Слева Руджери опережает Баккера. Центральный защитник Паломино не попал в заявку из-за травмы. На других же позициях дилемма разве что между Пашаличем и Эдерсоном. Марио оправился от травмы и забил в сборной.

У "Фиорентины" вылетел запасной защитник Мина, а вингер Иконе еще не вернулся. Под большим вопросом Нико Гонсалес. Автор четырех голов за клуб с начала сезона забил и в сборной Аргентины, но очень устал. Итальяно говорит, что будет думать о нем. Следует думать очень тяжело, поскольку другие вингеры (Куаме, Соттил, Брекало) и форварды Бельтран и Нзола в нынешнем сезоне без голов и лишь с ассистом Нзолы.

Центр поля как раз начал мощно. Голы Мандрагоры, Бонавентуры, Данкана, ассисты Бонавентуры, Данкана и Артура. Забивал и ассистировал и капитан левый защитник Бираги. И этом при том, что последнему создаёт конкуренцию молодой новичок Паризи.

В воротах Кристенсен создаёт конкуренцию Терраччьяно. Хотя первый и пропустил четыре от "Интера".

Новый опорник Лопес дисквалифицирован.

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Миленкович, Раньери, Бираги, Артур, Мандрагора, Бонавентура, Куаме, Нзола, Соттил

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Руджери, Пашалич, Де Кетеларе, Скамакка

Матчи команд с начала сезона

Фиорентина

Дженоа - Фиорентина 1:4 (лига)

Рапид Вена - Фиорентина 1:0 (Лига Конференций)

Фиорентина - Лечче 2:2 (лига)

Фиорентина - Рапид Вена 2:0 (Лига Конференций)

Интер - Фиорентина 4:0 (лига)

Аталанта

Сассуоло - Аталанта 0:2 (лига)

Фрозиноне - Аталанта 2:1 (лига)

Аталанта - Монца 3:0 (лига)

Прогноз: Фиорентина - Аталанта 2:2

Владение мячом против обороны и контратак, первый тайм против второго. "Аталанта" выглядит сильнее как команда, ее тактика и стиль игры выглядят более успешными. Но все же "Фиорентина" играет дома, где сильна, да и хочет реабилитироваться за 0:4. Ожидаем яркий, но и очень нервный матч, который подтвердит соперничество и даже вражду между командами.