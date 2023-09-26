Ювентус - Лечче. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.09.2023

После неожиданного, непривычного для нее успешного начала сезона команду восхваляли, заявляли, что не играла так хорошо давно, что точно достигнет изначальной цели на сезон и даже готова на гораздо большее. Однако затем она потерпела тяжелое поражение, выглядя разобранной. Все это - о "Ювентусе". Но может быть и о "Лечче", если будет разобран сегодня в Турине.

26 сентября. 21:45. Серия А. Шестой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лечче"

Главный арбитр: Антонио Джуа

Состояние команд

1 Интер 5 5 0 0 15 2 Милан 5 4 0 1 12 3 Лечче 5 3 2 0 11 4 Ювентус 5 3 1 1 10 5 Фиорентина 5 3 1 1 10

Отличный тайм против "Удинезе", очень хороший матч против "Лацио" в четвертом туре - "Юве" с начала сезона точно немало хвалили. Говорили о Скудетто, указывая на сильный козырь в руке - неучастие в Еврокубках. Но именно после еврокубкового мидуика, когда все конкуренты должны были страдать, худшее поражение в лиге вообще среди всех команд потерпели именно "бьянконери".

Они не были безнадежны в атаке против "Сассуоло". Забили дважды. Но с автогола и рикошета. Первый удар в створ ворот нанесли своими силами лишь на 78-ой минуте, проиграв матч в целом по этом показателю со счетом 2:7. Пытались поддерживать высокий темп, нанесли 15 ударов по воротам, но постоянно пропускали контратаки соперника, выглядели разобранными в центре поля и в обороне.

Они пропустили дважды по прямой вине вратаря Войцеха Щенсны и однажды - из-за дикого автогола защитника Гатти, отдавшего назад в пустые ворота. После того, как получил мяч с фланга от того же Щенсны.

Массимилиано Аллегри чувствовал такое еще перед матчем. Раздраженно призывая прекратить эйфорию, требуя поступательного движения, тишины и баланса без резких смен настроения. Говоря, что команда слишком молода и неопытна, и целью по-прежнему остается не Скудетто, а попадание в Топ-4. Что чувствует проблемы в обороне.

После же матча он говорил в духе "я же предупреждал". "Мы проиграли в ментальном плане. Были с головами в облаках с бабочками. Мы должны понять, что должны яростно бороться в каждом матче. Мы не способны быстро переключаться". Говорил о пропущенных в простых ситуациях и потере самоконтроля после них, о потере командных связей и сбивании на индивидуальную игру.

"Лечче" в эйфории, "в облаках с бабочками", прямо сейчас. Лишь он и "Интер" во всей лиге не проиграли в первых пяти турах, его начало с 11-ю очками в них - лучшее в истории клуба. Букмекеры значительно улучшают ставки на то, что команда останется в Серии А, улучшают их на попадание в Еврокубки и даже на Скудетто.

А местная пресса на полном серьезе даже сравнивает команду с "Лестером"-2015/16, приводя в том числе финансовые, кадровые и тренерские сравнения.

Президент клуба Саверио Стиччи Дамиани остужает горячие головы, заявляя, что цель по-прежнему - выживание в Серии А. Хотя и хочет "похвастаться нынешней хорошей формой на "Алльянц Стадиум". Главный тренер Роберто Д'Аверса рад энтузиазму, но, как и Аллегри, опасается, что это перерастет в эйфорию. Требует сохранять сконцентрированность и правильное отношение к игре.

Наставник отметает сравнения с "Лестером", говоря, что таких не существует. И также говорит, что нельзя думать о том, что его команда может быть лучше "Ювентуса". Играть против него она должна "решительно и с желанием".

В предыдущем туре "джаллоросси" еле дожали дома "Дженоа", игравшую вдесятером с 36-ой минуты. Забили лишь на 83-ей благодаря замене. После 80-ой забили и два мяча "Лацио" в первом туре, выйдя с 0:1 на 2:1. Сумели отыграться с 0:2 на 2:2 в гостях против "Фиорентины", забили второй гол "Салернитане" на 98-ой. То есть характер на высоте, но запас прочности невелик, и всегда нужно выгрызать.

В предыдущем сезоне мы видели и вязкий очный матч в Лечче, и весьма живой, динамичный, но долго без ворот в Турине. Теперь Аллегри заявляет, что его команда попытается сыграть более сбалансированно и осторожно, чем против "Сассуоло". Да и "Лечче" в гостях вряд ли будет форсировать события. Тем более, что в следующем туре первый едет к "Аталанте", а второй примет "Наполи".

Последние матчи команд

Кадры

Аллегри рассказывал еще перед предыдущим матчем, что его главные форварды Влахович и Кьеза чувствуют себя не лучшим образом. Второй в итоге забил, но сегодня, по словам тренера, один из них должен начать в запасе. Скорее всего, как раз второй, поскольку первый против "Сассуоло" был заменен. Что, кстати, разозлило Душана и вызвало внимание прессы.

Кен под вопросом из-за повреждения, так что с первых минут в атаке может выйти чистый форвард Милик либо вингер Айлинг-Джуниор.

Ротация всегда происходит и в центре поля между Фаджоли и Миретти, и между латералями МакКенни, Камбиазо, Веа, Костичем, Айлингом-Джуниором. А вот что будет с антигероями "Сассуоло" Гатти и Щенсны? Аллегри четко заявил, что второй останется, а вот насчет первого неясно. Алекс Сандро все еще травмирован, так что в центре обороны может разве что выйти глухой запасной Ругани.

В обороне "Лечче" ожидается замена, но речь о возвращении одного из лидеров Баширотто после дисквалификации. Вместо алжирца Тубы. Датчанин Доргу играл с первых минут против "Лацио", но с тех пор уступает Галло. В центре поля как раз реальны изменения. Уден, забивший "Дженоа", Гонсалес и Блен, как и он, игравшие в предыдущем сезоне? Или же новые фавориты Каба, Рамадани и Рафия?

В атаке новички Крстович и Алмквист взаимодействуют со Стрефеццей, который уже третий год в команде. О первом, авторе трех голов с начала сезона, сейчас много говорят. Новички Пикколи и Сансоне должны остаться в запасе на первых минутах.

Форвард Банда и защитник Дермаку травмированы.

Вратарь Фальконе - один из лучших в своем амплуа в лиге. Весной и летом вызывался в сборную.

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Ругани, Камбиазо, Миретти, Локателли, Рабио, Костич, Влахович, Айлинг-Джуниор

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Понграчич, Баширотто, Галло, Рамадани, Каба, Рафия, Алмквист, Крстович, Стрефецца

Цифры и факты

"Ювентус" не проигрывал дома "Лечче" с 2004-го года. С тех пор результаты таких матчей у Серии А - пять побед туринцев и две ничьи. Последний матч завершился их победой со счетом 2:1

На всех полях "Ювентус" выиграл три очных матча подряд, в том числе оба в предыдущем сезоне (2:1 и 1:0), но перед этими тремя победами в четырех матчах победил "Лечче" лишь однажды (также две ничьи 1:1 и поражение)

В девяти из десяти последних очных матчей в Турине во всех трнирах забивалось более двух мячей. В этих же конкретно "Ювентус" забивал как минимум два

В матче против "Сассуоло" Массимилиано Аллегри впервые в своей второй каденции в "Ювентусе", то есть в 113-ом матче, выставил один и тот же стартовый состав по сравнению с предыдущим

"Ювентус" пропускал в пяти из шести последних домашних матчей в лиге, "Лечче" пропускал в девяти из десяти последних гостевых в лиге

С начала сезона 2022/23 на счету "Лечче" десять матчей без поражений против команд Топ-8 Серии А предыдущего сезона. Из них четыре - в гостях. В том числе в сезоне 2023/24 победа дома над "Лацио" и ничья в гостях с "Фиорентиной"

Одиннадцать очков в пяти турах - лучший старт сезонa в Серии А в истории "Лечче"

Прогноз: Ювентус - Лечче 2:1

Аллегри заявляет, что его команда очень извиняется за "Сассуоло" и сейчас очень мотивирована и зла. Вопрос, не перейдёт ли грань, за которой её поймают на неорганизованности? Как поймал предыдущий соперник. "Лечче" сейчас в такой форме, что способен. Вряд ли он во многом уступит. Забить должны обе. Но все же победа гораздо нужнее хозяевам.