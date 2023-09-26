Интер - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.09.2023

В субботу "Сассуоло" уже побеждал команду, которую очень хвалили, прямо завалили комплиментами после удачного начала сезона. Сумеет ли он после "Ювентуса" сделать то же с "Интером", вообще не терявшим очков в первых пяти турах Серии А? Еще и на "Меацца"? Сейчас тур посреди недели, когда царит ротация. А ее можно рассматривать чуть ли не как лотерею. Так что все возможно.

27 сентября. 21:45. Серия А. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Лука Массими

Состояние команд

1 Интер 5 5 0 0 15 2 Милан 5 4 0 1 12 3 Лечче 5 3 2 0 11 4 Ювентус 5 3 1 1 10 5 Фиорентина 5 3 1 1 10 6 Аталанта 5 3 0 2 9 7 Наполи 5 2 2 1 8 8 Фрозиноне 5 2 2 1 8 9 Торино 5 2 2 1 8 10 Эллас Верона 5 2 1 2 7 11 Болонья 5 1 3 1 6 12 Сассуоло 5 2 0 3 6 13 Рома 5 1 2 2 5 14 Монца 5 1 2 2 5 15 Дженоа 5 1 1 3 4 16 Лацио 5 1 1 3 4 17 Салернитана 5 0 3 2 3 18 Удинезе 5 0 3 2 3 19 Кальяри 5 0 2 3 2 20 Эмполи 5 0 0 5 0

В четвертый раз в своей истории "Интер" начал сезон в лиге с пяти побед подряд. Еще и пропустил лишь один мяч. Венцом стал, разумеется, 5:1 в дерби. А после него "нерадзурри" сумели не впасть в эйфорию, а победить "Эмполи". Прежде всего перекрыв его в центре поля и в обороне и найдя свой гол. Симоне Индзаги был прежде всего доволен организованностью и серьёзностью команды.

Комплименты на неё сейчас сыплются отовсюду. Считают, что она - главный фаворит в борьбе за Скудетто с большим отрывом, что у неё нет слабых мест. Особый контраст с провальным началом предыдущего сезона - оборона. Тогда на этой стадии она пропустила восемь мячей, ныне - один.

И все же сомнения всегда присутствуют. Против "Эмполи", подошедшего к матчу в воскресенье с нулем очков и разницей мячей 0:12, нужно было сделать больше, чем 1:0 силами отличного удара защитника Димарко. "Интер" выглядел уставшим. А в прошлую среду Индзаги переборщил с ротацией, и его команда выглядела ужасно. Еле спася ничью в концовке гостевого матча Лиги Чемпионов против "Реал Сосьедад".

"Сассуоло" начал сезон слабо. Тремя очками в четырех турах, в том числе 0:2 от "Наполи" и "Аталанты". Неплохо держался против них в первом тайме, но во втором упускал матч, да и в целом в атаке создавал очень мало. Новичку "Фрозиноне" и вовсе уступил со счетом 2:4, потеряв 2:0. Главный тренер Алессио Дионизи находился под давлением.

И все же в субботу команду наконец прорвало. В хаотичном матче она раз за разом удивляла "Ювентус" в центре поля и в обороне, разыгрывала красивые комбинации, которые мы привыкли видеть от неё, особенно в Топ-матчах. По ударам в створ ворот переиграла соперника со счетом 7:2. Правда, получила от его вратаря и защитника целых три подарка в виде грубых ошибок. Но вполне их заслужила.

В среду "нероверди" также попытаются включать скорости и разыгрывать быстрые комбинации, а "нерадзурри" попытаются перекрыть центр поля, как они перекрывали с начала сезона в лиге. Причём они и сами отлично умеют быстро комбинировать и убегать в контратаки. Так добились разгрома в дерби. Так что нас ожидает очень интересный матч.

Индзаги очень хвалит соперника и прежде всего требует от своих нацеленность на игру и мотивацию. Также считает, что реализация моментов будет очень важна. А Дионизи считает, что его команде понадобятся большие организации, баланс и смелость и игра с четырьмя острыми атакерами не факт, что сработает вновь. Он уверен, что "Интер" гораздо сильнее "Ювентуса" и даже кажется непобедимым.

Следует отметить, что предыдущий очный матч в Милане "Интер" выиграл со счётом 4:2. Тогда он вёл со счётом 3:0, пропустил два, но затем забил четвёртый. Причём при счёте 0:0 "Сассуоло" упустил два отличных шанса. Первый гол миланцев тогда забил дальним ударом Ромелу Лукаку в концовке первого тайма, второй Руан - в собственные ворота, а третий был рикошетом от Руана.

Последние матчи команд

Цифры и факты

Между 2016-2018 годами "Сассуоло" победил "Интер" в Серии А шесть раз в семи матчах, проиграв лишь однажды, но в последних шести очных матчах "Интер" победил пять раз, однажды проиграв

В последних восьми очных матчах в Серии А в Милане "Интер" одержал всего две победы, два сведя вничью и четыре проиграв. Последний такой он выиграл со счетом 4:2, но предпоследний проиграл со счетом 0:2

В семи из последних восьми очных матчей в лиге на всех полях забивали обе команды и в целом забивалось более двух мячей. В трех из этих восьми - даже более пяти мячей за матч (4:2, 3:3, 3:4), в том числе в последнем. Единственный, кто не забил за это время в одном из матчей - "Интер". Произошло это в Милане в феврале 2022-го года, когда он проиграл со счетом 0:2

В четвертый раз в истории "Интер" побеждает во всех первых пяти турах лиги сезона. Правда, в трех предыдущих случаях он в итоге не взял Скудетто

"Сассуоло" пропускал в 13-ти последних матчах лиги на всех полях и пропускал как минимум два мяча в восьми таких из последних девяти

"Интер" выиграл семь своих последних матчей лиги на всех полях, 12 из 13-ти последних на всех полях (одно поражение в гостях) и шесть последних домашних. "Сассуоло" проиграл шесть из семи последних гостевых при одной ничьей

Кадры

Лотерея ротации продолжится. Теперь отдых должны получить двое из трех полевых игроков "Интера", выходивших с первых минут во всех шести матчах во всех турнирах с начала сезона. Защитник Бастони и полузащитник Мхитарян. Серьезные потери для стартового состава. Хотя и Ачерби и Фраттези, которые должны их заменить, выглядят сильно.

Капитана Лаутаро Мартинеса Индзаги всё ещё не готов менять, тем более, что Арнаутович получил тяжёлую травму. Алексис Санчес попробует помочь аргентинцу и Тюраму позже.

Дармиан должен сдвинуть Павара в запас и вернуться с правого фланга обороны в её центр, а Думфриз вернётся на правый из запаса. На левом же останется Димарко, автор победного гола в Эмполи и трех ассистов в предыдущих матчах. Он в великолепной форме.

В "Сассуоло" могут заменить Руана. Он и против "Ювентуса" сыграл не очень, еще и получил травму. Выйдет опытный, но медленный капитан Феррари или быстрый, молодой, но очень неопытный Вити? И Байрами, единственного из четырех атакеров, не забившего "Ювентусу". Его как раз может заменить более оборонительный игрок, опорник. Обьянг или Торстведт.

Вингеры Берарди и Лорьенте создают вихри красивых атак "Сассуоло". Оба забили "Юве".

Первый вратарь "Сассуоло" Консильи все ещё травмирован и вновь уступит место также опытному Краньо.

Пинамонти и Фраттези будут играть против предыдущей команды.

"Интер": Зоммер, Дармиан, Де Фрай, Ачерби, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Фраттези, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Сассуоло": Краньо, Тольян, Эрлич, Д. Феррари, Винья, Энрике, Болока, Берарди, Обьянг, Лорьенте, Пинамонти

Прогноз: Интер - Сассуоло 2:1

"Сассуоло" способен доставить огромные проблемы "Интеру" и стать первым в сезоне в лиге, кто отберёт у него очки. Должен забить. Но всё же Дионизи прав - этот соперник гораздо сильнее "Ювентуса". Прав и Индзаги, говоря, что многое решит реализация. Поскольку моменты у обеих будут. Должны забить обе.