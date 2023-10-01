Аталанта - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.10.2023

Календарь относительно пощадил "Аталанту" и "Ювентус". В первых шести турах обе лишь однажды играли против команды Топ-8. Да и первая - против наиболее скромной по бюджету ("Фиорентины"), а второй - против кризисного "Лацио". Соответственно, вряд ли особо удивляет, что бергамцы и туринцы набрали немало очков. Но сегодня они встречаются друг с другом, и проигравший уже существенно отстанет от лидеров.

1 октября. 19:00. Серия А. Седьмой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние команд

1 Інтер 7 6 0 1 18 2 Мілан 7 6 0 1 18 3 Наполі 7 4 2 1 14 4 Ювентус 6 4 1 1 13 5 Аталанта 6 4 0 2 12 6 Фіорентина 6 3 2 1 11

"Ювентус" все же несколько удивляет. Ведь обычно он начинает сезон слабо, особенно с Массимилиано Аллегри. Но на этот раз начал мощно, причём не только по результатам, а и по яркости игры, что не видели очень давно. Победа над "Лацио" как раз была особо впечатляющей в плане креатива и скорости. Команду уже начали считать главным фаворитом в борьбе за Скудетто, учитывая, что не играет в Еврокубках.

Правда, неделю назад она развалилась в гостях против "Сассуоло", пропустив четыре мяча (2:4). Из них три - из-за грубых ошибок вратаря Щенсны и защитника Гатти. Уступая сопернику по всем параметрам - тактике, порядку, жёсткости, скорости. И Аллегри, еще до матча чувствовавший излишнюю расслабленность, закрутил гайки. Против "Лечче" во вторник уже вернулся его типичный футбол. Медленный, унылый. Но победный.

Отрицательных эмоций в тот день хватало. Болельщики провожали команду на перерыв свистом, в концовке матча Аллегри разозлился на игроков за пасы назад и убежал в раздевалку до финального свистка. Говоря об этом после матча. И в который раз повторяя, что команда не готова к Скудетто, а лишь к борьбе за Топ-4. Гол был затолкан с метра в эпизоде с двумя судейскими ошибками. Но в итоге главное - три очка.

"Минимум-Макс" - заголовок Corriere Dello Sport после матча.

"Аталанта" посреди недели также победила со счетом 1:0. И также после поражения с обилием пропущенных - 2:3 в гостях от "Фиорентины". В обоих матчах она открыла счёт ранним ассистом Де Роона и голом Коопмейнерса, а затем отошла в оборону и очень мало создавала. Но во Флоренции пропустила дважды до перерыва на ровном месте, а во втором тайме 37 минут вообще не была по воротам, в Вероне же не пропустила вообще.

В прессе прежде всего отмечали умение команды "засушить" игру, действовать жёстко, организованно и не оставлять шанса сопернику отыграться. Объятия игроков после матча в Вероне говорили о такой тяжелой работе и важности успеха. Так "Богиня" работала и в других матчах. Правда, случились два прокола с поражениями и пятью пропущенными. Но в гостях. Дома она в трех матчах во всех турнирах не пропускала.

Что будет сегодня? Джан Пьеро Гасперини говорит, что "Ювентус" - все еще Топ-команда и всегда опасна в атаке, но чувствует, что матч против неё со стороны его команды состоится в правильное время. Он считает, что обе команды начали сезон хорошо и видит в очном матче проверку их настоящего состояния. Также считает, что для победы его команде придётся забить более одного мяча.

Аллегри же ожидает тяжёлый жесткий агрессивный матч, указывает, что соперник не пропускает дома, требует от своих играть с максимальной сфокусированностью и в высоком темпе. А один из лидеров его команды Федерико Кьеза постоянно говорит о желании играть в современный футбол, быстрый, агрессивный с высоким прессингом, указывая, что так хочет и тренер. Но и понимает, что не всегда можно давить.

"Аталанта" уже второй год не любит владеть мячом и даже прессинговать высоко, играет осторожно, прежде всего плотно. "Ювентус" перешёл к такой игре против "Лечче" и не факт, что захочет вернуться к яркой. Так что ожидается прежде всего плотная борьба с невысокими скоростями и недостатком опасных моментов. Но ведь такую мы видели и в матче "Фиорентина" - "Аталанта", и все равно в итоге там забили пять мячей.

Последние матчи команд

Кадры

У "Ювентуса" серьёзные потери в атаке. Аллегри сообщил, что центрфорварды Влахович и Милик (автор гола "Лечче") вылетели. Остался рядом с Кьезой Мойзе Кен, но он только-только вернулся после травмы. Пришлось взять форварда из молодёжной команды. Возможно, в итоге в атаке появится вингер Айлинг-Джуниор.

Как всегда, дилемма в центре поля между Фаджоли и Миретти. В центр обороны после отдыха против "Лечче" может вернуться Гатти. Вместо Ругани. И на флангах есть варианты. МакКенни, Камбиазо, Веа, Костич, Айлинг-Джуниор.

Данило, Бремер, Фаджоли и Кьеза пропускали тренировки, но с целью отдыха, а не из-за травм.

У "Аталанты" также вылетела почти вся атака. Туре даже не начал сезон, Скамакка не играет уже две недели. А в Вероне получил травму и Шарль Де Кетеларе, на счету которого два гола и два ассиста в семи матчах во всех турнирах в сезоне. Он под большим вопросом.

К счастью для Гасперини, в последних матчах забивали и Лукман, и Пашалич, и Эдерсон, Муриэль ассистировал. Забивает опорник Коопмейнерс, ассистирует опорник Де Роон. Схема с двумя "фальшивыми девятками" работает неплохо.

На флангах обороны конкурируют молодые и энергичные Руджери, Зортеа и Холм, опытные Хатебур, Дзаппакоста и Баккер. В центре есть Скальвини, Паломино, Джимсити, Толой, Колашинац. Даже в воротах меняются Муссо и Карнезекки. Команда очень хорошо укомплектована.

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Лукман, Пашалич

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, МакКенни, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Кьеза, Кен

Цифры и факты

В семи последних очных матчах в лиге наиболее популярным результатом была ничья - четыре. Также два матча выиграла "Аталанта" и один - "Ювентус". То же наблюдается и в последних десяти в Серии А - по две победы у каждой и шесть ничьих. В предыдущем сезоне в Турине был зафиксирован счёт 3:3, в Бергамо "Ювентус" победил со счетом 2:0

Последняя потеря очков "Аталанты" дома в каком-либо турнире состоялась в начале мая. Тогда она в лиге уступила "Ювентусу" со счетом 0:2. После чего выиграла дома пять матчей подряд

Результаты "Ювентуса" в последних шести гостевых матчах лиги - четыре победы без пропущенных, 1:4 и 2:4

"Аталанта" не пропускала в трех последних матчах во всех турнирах и на всех полях, и дома. В целом с начала сезона на всех полях во всех турнирах она не пропускала в пяти матчах из семи

В 15-ти последних матчах с участием "Аталанты" во всех турнирах не было ничьих - десять побед и пять поражений

Прогноз: Аталанта - Ювентус 1:1

Матчи между этими командами всегда непредсказуемы, могут сложиться как угодно и закончиться чем угодно. Причём нередко даже результат не отвечает игре. Можно почти наверняка предположить, что обе сыграют осторожно. Но при этом обе могут забить. Ничья - наиболее популярный результат в их последних противостояниях, и никто из-за неё сегодня не огорчится.