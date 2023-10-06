Интер - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.10.2023

Марафон из семи матчей за 21-22 дня подходит к концу, перерыв на матчи сборных уже близок. Но именно в такой момент, когда осталось сделать последний шаг, часто подстерегают ловушки. "Интер" в непривычное для себя время - в субботу после обеда - примет неудобную для себя и для всех "Болонью" и должен быть весьма осторожным и сконцентрированным, если не хочет потерять очки.

7 октября. 16:00. Серия А. Восьмой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Болонья"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

1 Інтер 7 6 0 1 18 2 Мілан 7 6 0 1 18 3 Наполі 7 4 2 1 14 4 Ювентус 7 4 2 1 14 5 Фіорентина 7 4 2 1 14 6 Аталанта 7 4 1 2 13 7 Лечче 7 3 2 2 11 8 Болонья 7 2 4 1 10 9 Фрозіноне 7 2 3 2 9 10 Монца 7 2 3 2 9



"Нерадзурри" должны быть осторожны, поскольку последние пять матчей во всех турнирах отнюдь не были идеальными для них. Ужасная игра против "Реал Сосьедад" и спасение ничьей в концовке, лишь один гол в ворота крайне слабого "Эмполи", домашнее поражение от "Сассуоло" после того, как вёл в счёте и при слабом втором тайме, бледные первые таймы против "Салернитаны" неделю тому и "Бенфики" во вторник.

Симоне Индзаги и Хакан Чалханоглу заявили, что в первом тайме во вторник команда осознанно сберегала энергию, силы именно из-за усталости, плотного календаря. А в Салерно до перерыва и даже в начале второго тайма играл ротационный состав без капитана Лаутаро Мартинеса. То есть можно объяснить тихое начало. После перерыва же в этих матчах команда разрывала соперников, доказывая свою силу.

Впрочем, португальцам она в итоге забила лишь один мяч, и такая расточительность может дорого обойтись в других матчах. А "покер" Лаутаро в Салерно за 27 минут - скорее стечение обстоятельств, чем закономерность.

"Болонья" может и не простить такой первый тайм или такой второй, как против "Сассуоло". Она такая же кусачая против грандов, как и в предыдущие сезоны. В последних четырёх турах не пропускала, в том числе от "Наполи" дома. Во втором туре сыграла 1:1 с "Ювентусом" в гостях и по игре была обязана побеждать. В первом потерпела свое единственное поражение в сезоне, но и тогда немало помучила "Милан".

Она изменилась летом, в частности, отпустив как раз в "Интер" главного форварда Марко Арнаутовича, и в атаке ещё не нашла свою игру. Выдала три 0:0 подряд и лишь затем забила три дома тому же "Эмполи". Причём хет-трик сделал Риккардо Орсолини, на стабильность которого нельзя полагаться ни в коем случае. Тем не менее, более чем способна доставить проблемы лидеру во всех линиях.

"Болонья" Тьяго Мотты прежде всего получает комплименты за смелую игру против грандов, желание владеть мячом против них. И завтра против команды, в которой провел лучшие годы в карьере игрока, он способен настроить свою команду на смелую игру. Разумеется, и "Интер" дома не захочет отсиживаться в обороне. Так что мы должны увидеть что-то очень интересное и весёлое.

Последние матчи команд

Кадры

Индзаги постоянно проводит ротацию. В таком опасном матче он не будет преувеличивать, но все же на правом фланге обороны возможна смена Думфриза на Дармиана, а в центре - Ачерби на Де Фрая. В центре поля - Чалханоглу на Асллани. Если бы не травма Фраттези (он в лучшем случае будет в запасе) - Мхитарян также отдохнул бы.

Повреждение у автора гола "Бенфике" Тюрама, уже несколько недель травма у Арнаутовича. Так что в атаке рядом с Лаутаро, у которого уже десять голов в сезоне во всех турнирах, должен выйти Алексис Санчес.

"Болонья" не играет в Еврокубках, и ей ротация не нужна. Давние травмы центральных защитников Сумаро и Лукуми и правого защитник Поша также не способствуют. Более того, Мотта хочет наиграть состав. Так что дилемма лишь в центре обороны, где просто нет игроков. Бонифаци или переквалифицированный из левого защитника Калафиори? И слева в обороне, ведь получил травму Кристиансен.

На правом фланге атаки против грандов Мотта часто ставил дополнительного опорника. Обычно Эбишера, и тогда Моро играл в центре поля. Но ведь не после такой игры Орсолини в предыдущем туре.

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Асллани, Барелла, Мхитарян, Димарко, Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Беукема, Калафиори, Ликояннис, Фройлер, Эбишер, Орсолини, Фергюсон, Ндой, Зиркзее

Цифры и факты

"Интер" выиграл два последних очных матча в Милане с одинаковым счётом 6:1, прямо перед этим там же - 3:1, но прямо перед этим дома проиграл этому сопернику два матча подряд. В последних семи очных на всех полях на его счету четыре победы, но и три поражения. Последний хронологически состоялся в феврале в Болонье, и его выиграли "россоблу" - 1:0 благодаря голу Орсолини

В последних 11-ти очных матчей не было ничьих

"Болонья" не пропускала в четырех своих последних матчах. Правда, в трех из них и не забивала

"Болонья" не проигрывала в шести своих последних матчах как дома, так и на всех полях - две победы и четыре ничьи

"Интер" и "Болонья" лидируют в лиге в обороне. Первый пропустил три мяча, вторая - четыре. Первый лидирует и в атаке - 19 забитых, а вот вторая забила лишь шесть

Прогноз: Интер - Болонья 1:1

"Интер" уже отомстил "Болонье" за потерю Скудетто два года тому победой со счетом 6:1, но затем опять проиграл ей. Опять будет мстить? Не так просто. "Болонья" очень крепка, особенно в обороне и особенно против грандов. Да и строить комбинации умеет. Может выйти что-то похожее на предыдущий домашний матч "нерадзурри" в лиге - против "Сассуоло", который они проиграли. Можно ставить на сюрприз.

Сколько голов? Команды много создают, постоянно организовывают опасные атаки, но плохо реализуют. Так что скорее мы увидим парад промахов, чем голов.