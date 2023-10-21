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Малиновский, Гасперини и даже Прециози против своих. Аталанта - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.10.2023
Руслан возвращается в Бергамо
Pianeta Genoa
"Аталанту" и "Дженоа" объединяет Джан Пьеро Гасперини. Гасп успешно тренировал генуэзцев в двух каденциях, чуть не вывел их в Лигу Чемпионов и до сих пор обожаем болельщиками. Несколько дней назад начал объединять Энрико Прециози, ведь бывший владелец "Дженоа" стал спонсором "Аталанты". Объединяет и Руслан Малиновский. Украинец впервые после отъезда из Бергамо сыграет против бывшей команды.
22 октября. 19:00. Серия А. Девятый тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Дженоа"
Главный арбитр: Ливио Маринелли
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"Аталанту" понять трудно. Команда несомненно сильная, качественная, с потенциалом. Но уже с тремя поражениями в восьми турах. Двумя - от участников Еврокубков и одним - от новичка лиги "Фрозиноне". Играет неровно, часто засыпает на целые таймы. В первом против "Ювентуса" в предыдущем домашнем матче будто не хотела играть в футбол, а во втором возила соперника и непонятно как не забила.
В последнем матче в целом на данный момент она пропустила от "Лацио" два мяча к 11-ой минуте, сумела сравнять счет, но в итоге пропустила в концовке и проиграла. А Гасперини остался очень доволен игрой команды с 12-ой минуты. Сегодня же он и вовсе заявил, что с начала сезона команда отыграла плохо лишь один тайм против "Фрозиноне", в остальных же матчах пропускала совершенно необязательные голы.
Понять можно травмы, которые сильно мешают "Богине" и даже в нескольких матчах вынуждали ее играть с одной, а то и двумя "фальшивыми девятками". А также четкое разделение на гостевую и домашнюю "Аталанту". Все ее поражения состоялись в гостях, дома же она играет гораздо ровнее и мощнее.
Следует отметить, что тихо Гасперини провести перерыв на матчи сборных не удалось. Во-первых, он, как и помощник главного тренера "Дженоа" Альберто Джилардино Дарио Дайнелли, свидетельствовали на процессе об угрозах генуэзских ультрас в адрес боссов "Дженоа" более десяти лет назад. Во-вторых, Гасп в интервью положительно высказался о работе в Саудовской Аравии, что подняло на ноги всю прессу.
СМИ подумали, что он уже уходит. Начали задавать вопросы всем функционерам клуба. А теперь заявляют, что владелец наибольшего пакета акций клуба Стивен Пальюка скоро приедет в Бергамо для выяснения этого вопроса.
"Дженоа" не особо различается между домом и гостями, зато у нее четко заметны тенденции разделения соперников на грандов и всех остальных. Против середняков и аутсайдеров, когда нужно и держать мяч, и чаще атаковать, она играет хуже и добывает худшие результаты. А вот против грандов без зазрения совести владеет мячом 30 процентов времени, контратакует редко, но быстро и успешно.
Календарь подарил ей шесть матчей против команд традиционной Топ-8 в девяти первых турах, и она уже успела разгромить "Рому" (4:1), победить в гостях "Лацио", возить "Наполи" 65 минут и в итоге сыграть с ним вничью. В предыдущем своем матче она играла на равных с "Миланом", пропустила единственный гол на 87-ой минуте, затем попадала в перекладину и была остановлена новым вратарем Оливье Жиру.
"Аталанта" не всегда хочет и умеет держать мяч, но дома против новичка лиги, еще и ненавидящего владение мячом, тип игры ясен. Многое будет зависеть от организованности центра поля хозяев в обороне и его помощи в атаке.
Последние матчи команд
Кадры
Лидер центра поля бергамцев Тон Коопмейнерс против "Лацио" вышел на второй тайм, отдал ассист, но вновь травмировался. Тогда не в лучшей форме был и форвард Скамакка, но он уже добавляет и даже забил за сборную в Англии. Рядом с ним в очень хорошей форме Де Кетеларе и не лучшей - Пашалич и Лукман. Последнего Гасперини даже жестко критиковал, заявив, что не выкладывается, когда выходит на замену.
В обороне Гасп пытается сохранять кадровую стабильность. Хотя она может быть нарушена из-за травмы капитана Толоя. Он под большим вопросом. А вот на позиции вратаря происходит ротация между Муссо и Карнезекки. Тренер заявил, что завтра выйдет второй, поскольку первый вернулся из Южной Америки уставшим.
В "Дженоа" также травмированы важные игроки. Главный форвард Ретеги пропустил матч с "Миланом", матчи сборной. Опытные опорники Строотман и Бадель также пропускали. Хотя последний вроде бы возвращается. Левый защитник Васкес ездил на матчи в Южную Америку и может уступить свое место Мартину либо Маттурро.
Первый вратарь Мартинес был удален против "Милана", и потому 30-летний Леали должен впервые с 2016-го года выйти в стартовом составе в матче Серии А. С тех пор он много наиграл в Бельгии, Греции (высших дивизионах) и Серии Б.
Где окажется Малиновский? Как и в двух предыдущих матчах, номинально расположится позади "фальшивой девятки" Гудмундссона, но на самом деле будет играть в глубине поля, даже ближе к своим защитникам? Или же потеряет и это место из-за возвращения Баделя? Тем более, что СМИ допускают выход вместо Ретеги настоящего форварда - Пушкаша или Экубана, а значит, Гудмундссон отойдет на позицию Руслана.
Гасперини уже дважды высказался о нем. Заявил, что для остановки пушечной левой ноги украинца нужно заставлять его играть правой. А также назвал его "отличным игроком и человеком". "Его левая нога принесла нам много удовольствия. Уверен, что принесет и "Дженоа". Надеюсь, что не против нас".
"Аталанта": Карнезекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Де Кетеларе, Лукман, Скамакка
"Дженоа": Леали, Де Винтер, Драгушин, Бани, Мартин, Сабелли, Бадель, Френдруп, Хапс, Малиновский, Гудмундссон
Цифры и факты
- В очных матчах в последние 15 лет тенденции меняются. Вначале "Аталанта" выиграла лишь один из 13-ти, затем - семь из восьми, затем - лишь один из пяти. Четыре из последних пяти завершились ничьими, причем три - со счетом 0:0. В целом в семи последних "Аталанта" не проигрывала - три победы и четыре ничьи
- В матчах в Бергамо в последние годы тенденции также меняются. Две победы "Дженоа", три победы "Аталанты", три ничьи в последних трех матчах
- В последних пяти домашних матчах против всех в лиге на счету "Аталанты" четыре победы и ничья 0:0. В восьми последних она одержала шесть побед и не побеждала лишь "Ювентус" - 0:0 и 0:2
- "Аталанта" не пропускала в четырех последних домашних матчах во всех турнирах
- "Дженоа" побеждала лишь дважды в последних восьми матчах в Серии А - "Рому" и "Лацио". Лишь однажды в последних шести - "Рому" со счетом 4:1
- В трех последних матчах, в которых Руслан Малиновский выходил в стартовом составе, "Дженоа" пропускала решающие голы после его ухода. В целом недосчитавшись из-за этого четырех очков. В пяти из шести последних матчей вне зависимости от игровых минут украинца она пропускала решающие голы после 80-ой минуты, из-за чего недосчиталась семи очков
Прогноз: Аталанта - Дженоа 2:2
"Аталанта" почти не теряет очков дома, но засыпает на немалые отрезки матчей и дома, и в гостях. Ее ведущие игроки не в лучшей физической форме. А "Дженоа" - специалист по грандам. У нее также есть потери, но она способна выдержать. Внимание до последних минут, поскольку генуэзцы слишком часто пропускают в концовке, пропустили в концовке в последнем матче и бергамцы.
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