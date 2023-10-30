Лацио - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.10.2023

"Наполи" - "Милан" и "Интер" - "Рома" звучат громче, и матч в Неаполе вчера уже установил весьма высокий стандарт игры и драматизма. Впрочем, "Лацио" и "Фиорентина" готовы поддержать его. Они отдохнули на день больше, играют под руководством Маурицио Сарри и Винченцо Итальяно в яркий, быстрый футбол. Второму нужны очки для возвращения в Топ-4, первому - для опережения "Ромы". Должно быть интересно.

30 октября. 21:45. Серия А. Десятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Маттео Марченаро

Состояние команд

4 Наполі 10 5 3 2 18 5 Фіорентина 9 5 2 2 17 6 Аталанта 9 5 1 3 16 7 Болонья 10 3 6 1 15 8 Рома 10 4 2 4 14 9 Лечче 10 3 4 3 13 10 Монца 10 3 4 3 13 11 Лаціо 9 4 1 4 13

В Топ-4 флорентийцы выбрались благодаря четырем победам и ничьей в пяти матчах. В том числе блестящей игре в Неаполе (3:1). 3:2 над "Аталантой" дома также заслуживает внимания. Еще одна победа - и было бы оформлено лучшее начало сезона в истории клуба. Но в такой решающий момент было проиграно домашнее региональное дерби "Эмполи" из зоны вылета. При 72-ух процентах владения мячом и 19-ти ударах по воротам.

Итальяно, спортивный директор Даниэле Праде, игроки говорили, что хотят немедленно забыть об этом матче и идти дальше. Идти дальше удалось 6:0 в Лиге Конференций над "Чукаричками". Но не забыть. Тренер посчитал неудачу одиночным инцидентом, говорил о доминировании. Однако его команда в дерби прежде всего недостаточно боролась. Не играла от ножа. И недостаточно создавала. Нужна компенсация в Риме.

"Лацио" недостаточно создавал и уж точно недостаточно боролся в своем последнем матче в каком-либо турнире. В гостях против "Фейеноорда" в Лиге Чемпионов. Он заслужил проиграть с гораздо большим счетом, чем 1:3. Игроки ожидаемо говорили об отсутствии характера, ментальности, особенно в начале матча. А Сарри заявил, что с таким боязливым отношением команда точно не выйдет из группы.

Перед этим "орлы" оформили три победы подряд во всех турнирах. Над "Селтиком" в Лиге Чемпионов в Глазго с камбеком и решающим голом на 95-ой минуте. Над "Аталантой", начав мощно, затем упустив 2:0, но забив третий в концовке. Над "Сассуоло", разнося его в первом тайме и в контратаках во втором и не пропустив во второй раз в сезоне во всех турнирах. Но Роттердам заставил почти забыть об этой серии.

"Фиорентина" - первая в лиге по владению мячом. "Лацио" же восьмой и в этом плане все больше отдаляется от Сарризма. Он скорее ставит на количество быстрых опасных атак, чем банальных передач. Хотя по ударам по воротам за матч обе не в Топ-8 Серии А. Яркая быстрая интересная игра от обеих более чем реальна, но реален и избыток брака на решающем пасе и ударе.

Последние матчи команд

Кадры

В Роттердаме вылетел центральный защитник Казале. Хотя и там, и незадолго до этого он играл плохо. Пожалуй, Патрик, как раз отыгравший 90 минут против "Сассуоло", лучший вариант сейчас рядом с Романьоли. Справа от испанца всегда дилемма между более атакующим Лаццари и более оборонительным Хюсаем.

В центре поля у Сарри в этом сезоне обширный выбор. Катальди, Весино, Гендузи, Ровелла, Камада. Как раз первый в последнее время не видел стартового состава и может увидеть сегодня. Луис Альберто будет возглавлять позицию.

В этом сезоне есть выбор и в центре атаки. Кастельянос выдал гол и ассист против "Аталанты", ассист против "Сассуоло", но в Роттердаме Сарри выпустил Иммобиле, который в ужасной форме. Не в лучшей форме и Дзакканьи, потому Педро и даже довольно глухой запасной Исаксен - варианты.

Итальяно удалось провести ротацию в Лиге Конференций. Теперь за счет Лопеса, Мандрагоры и Барака вернутся Артур, Данкан и Бонавентура. Хотя последний под небольшим вопросом из-за повреждения. Но автор голов в Неаполе и в ворота "Аталанты" очень нужен.

Потеря на правом фланге обороны. Вслед за Додо ушел в лазарет и Кайоде. Молодые Пьероцци и Комуццо, игравшие в четверг? Скорее левый защитник Паризи переместится туда. Тем более, что капитан Бираги вернулся и готов к выходу на левом фланге.

На правом фланге лидер команды Нико Гонсалес выйдет точно. Он отдыхал в четверг. А вот два вингера - Иконе и Соттил - тогда забили и будут бороться за место слева. Есть еще Куаме, автор гола в Неаполе Брекало. В четверг также свой первый гол за клуб и сразу второй забил форвард Бельтран, и Итальяно заявил, что хочет "ковать железо, пока горячо". Так что скорее Лукас, чем Нзола.

"Лацио": Проведель, Хюсай, Патрик, А. Романьоли, Марушич, Катальди, Гендузи, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Кастельянос, Дзакканьи

"Фиорентина": Терраччьяно, Паризи, Миленкович, Раньери, Бираги, Данкан, Артур, Бонавентура, Н. Гонсалес, Бельтран, Иконе

Цифры и факты

"Лацио" победил "Фиорентину" в шести из последних восьми матчей в лиге при одной ничьей и одном поражении. Две из побед состоялись с результатами 4:0 и 3:0. Но обе - во Флоренции. В Риме побед с разницей более одного мяча не было в последних шести матчах, а последний и вовсе завершился со счетом 1:1

В последних семи очных матчах в Риме "Лацио" не проигрывал - пять побед и две ничьи. Но лишь одна из побед состоялась с разницей более одного мяча - 3:1

Никого "Лацио" не побеждал в Серии А чаще, чем "Фиорентину" - 58 побед в 148-ми матчах, никому не забивал больше - 207 мячей

Маурицио Сарри и Винченцо Итальяно как тренеры встречались четыре раза. Лидирует первый - три победы и ничья

В 12-ти матчах против "Фиорентины" на счету Луиса Альберто четыре гола и четыре ассиста. Таким образом, она вместе с "Болоньей" - статистически его любимый соперник

"Фиорентина" не проигрывала и забила в целом восемь мячей в четырех предыдущих гостевых матчах во всех турнирах, "Лацио" не проигрывал в четырех домашних и забил семь. Правда, лишь в двух из этих четырех матчей каждая из команд побеждала, еще два завершились ничьей

15 разных игроков "Фиорентины" уже забивали в нынешнем сезоне во всех турнирах. У "Лацио" таких девятеро, в том числе вратарь Проведель. Хотя следует отметить, что флорентийцы сыграли на два матча больше

Прогноз: Лацио - Фиорентина 1:1

Статистика "Лацио" против "Фиорентины" явно в его пользу. Но в последние два года разница между ними не настолько велика. Обеим есть за что реабилитироваться, обе талантливы и сильны и уже побеждали в нынешнем сезоне в Неаполе, а также дома "Аталанту" (кстати, бергамцев обе - со счетом 3:2). Но обе нестабильны. Могут быть качели с переходом инициативы из рук в руки, и может быть ничья.