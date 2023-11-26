Ювентус - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.11.2023

Дерби Италии в ситуации, когда оба его участника возглавляют лигу, да ещё и убежали от других, случалось не так часто в истории Серии А. Тем важнее и историчнее сегодняшнее. Пусть и Массимилиано Аллегри постоянно заявляет, что его команда не борется за Скудетто, а лишь за Топ-4. При этом другие - "Милан" и "Наполи" - уже выиграли в этом туре, так что нужно держать расстояние от них.

26 ноября. 21:45. Серия А. 13-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

1 Интер 12 10 1 1 29 - 6 31 2 Ювентус 12 9 2 1 19 - 7 29 3 Милан 13 8 2 3 21 - 14 26 4 Наполи 13 7 3 3 26 - 14 24 5 Фиорентина 13 6 2 5 20 - 17 20 6 Аталанта 13 6 2 5 21 - 13 20

Слова Аллегри, разумеется, прежде всего - психологическая война, снятие давления с его команды и оказывание его на соперников. Но реальная оценка ситуации в них есть. Его состав не очень силен и играет в крайне серый скучный футбол. Его футбол. Который приносил результат в первой каденции, но не приносил в первые два года второй. Приносит сейчас, но ведь все на тоненького.

После провала против "Сассуоло" с четырьмя пропущенными команда преобразилась и пропустила лишь один мяч в семи матчах, набрав в них 19 очков. Правда, побеждала с разницей более одного мяча в них лишь однажды. Слыша и свист собственных болельщиков в своей адрес за это время, и уж точно - критику с привычными словами вроде: "Интереснее смотреть на то, как сохнет краска".

Гол с рикошетом против "Милана" в численном большинстве, гол против "Вероны" на 97-ой минуте, гол в дебюте против "Фиорентины" и затем около 90-та минут отчаянный обороны, два гола со "стандартов" во втором тайме дома в ворота аутсайдера "Кальяри" - так были добыты последние 12 очков.

"Интер" играет в совсем другой футбол. Яркий, забивной. 29 мячей против 19-ти - "Юве" в лиге. При этом и пропустил меньше. По разнице мячей первый с отрывом от второго (того же "Юве") в 11 ("плюс 23" против "плюс 12-ти"). При этом, в отличие от туринцев, он играет в Еврокубках. И уже обеспечил выход из группы Лиги Чемпионов. Большинство экспертов считают, что в Серии А ему никто не ровня.

После своего поражения от "Сассуоло" миланцы в лиге набрали 16 очков в шести турах, пропустив три мяча. "Торино" и "Салернитане" начали забивать после 57-ой минуты (и успели семь в целом), "Роме" - после 80-ой, против "Аталанты" в гостях вышла очень тяжёлая победа. А против "Фрозиноне" дома понадобились шедевральный гол Димарко с 56-ти метров и пенальти. То есть в последних матчах сложнее.

Ясно, что "Интер" любит доминировать и атаковать гораздо больше, чем "Ювентус". Но Аллегри и Симоне Индзаги тренируют их уже третий год, встречались за это время восемь раз в лиге и Кубках, и мы видели матчи любого вида. Унылые, весёлые, равные, в одни ворота со справедливой и несправедливой победами, по одной спасенной ничьей каждого в самой концовке с пенальти. Так что сегодня все возможно.

Кстати, СМИ сообщают, что на тренировках Индзаги особенно работал с акцентом на предотвращение потерь мяча и контратак соперника. Считая, что именно в этом аспекте "Интер" проиграл ему оба матча лиги в предыдущем сезоне.

Последние матчи команд

Кадры

"Ювентус" испытывает немалые проблемы с составом. В обороне Данило и Алекс Сандро давно травмированы, к ним сейчас добавился Веа. Так что там лишь один вариант. В центре поля были травмы у Локателли и Миретти. Второй вроде бы вернулся, первый под большим вопросом. Если сыграет - с защитным жилетом из-за повреждённых ребер. Если нет - Адриену Рабио придётся отойти на позицию последнего опорника.

Лучшие бомбардиры команды - до сих пор Влахович и Кьеза с четырьмя голами каждый, хотя не забивали с пятого тура. Второй, вообще-то, в отличной форме, забил дважды за сборную 17-го ноября и должен выйти с первых минут. А вот первый в явном кризисе и уже не впервые может уступить место Кену или Милику. Мойзе ещё не забивал в этом сезоне, но играет очень активно, очень помогает.

У "Интера" вылетели Бастони и Павар. Еще до матчей сборных. Так что и здесь в обороне вариантов нет. Разве что Аугусто слева выйдет во втором тайме вместо Димарко. Ачерби, Де Фраю и Дармиану за 30. Выдержат ли они интенсивный матч?

Зато опорники в сборе. Лучший центр поля в лиге, где ещё готовы помочь во втором тайме Фраттези, Асллани, Клаассен. В атаке вылетел Алексис Санчес, но блестящий тандем Лаутаро Мартинес-Тюрам (16 голов и шесть ассистов в лиге на двоих) в строю. Арнаутович поддержит их во втором тайме.

Нельзя не отметить, что игроки "Интера" отыграли в сборных в последнем окне почти в два раза больше минут, чем игроки "Ювентуса" - 1841:928.

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Камбиазо, Рабио, Миретти, МакКенни, Костич, Кен, Кьеза

"Интер": Зоммер, Дармиан, Де Фрай, Ачерби, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

В последних восьми очных матчах в лиге пять раз побеждал "Ювентус" и дважды - "Интер" при одной ничьей. Но в последних шести показатели почти выравниваются - 3:2 по победам и ничья. В Турине в последних восьми матчах лиги счёт по победам - 6:1 в пользу "Ювентуса" при одной ничьей и всего трех пропущенных "бьянконери". Хотя в двух последних матчах счёт по победам - 1:1

Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги встретятся в Дерби Италии третий сезон подряд. В очных матчах в таком в лиге преимущество у первого - две победы, ничья и поражение, в том числе 2:0 и 1:0 в предыдущем сезоне. В Кубках - у второго с двумя победами в дополнительное время, одной - в основное и одной ничьей. В том числе 1:0 и 1:1 в Кубке Италии в предыдущем сезоне

Трех побед подряд "Ювентуса" в лиге над "Интером" без пропущенных не было с 1977-го года. Сегодня это может состояться

В десяти из последних 12-ти очных матчей в Турине во всех турнирах забивалось менее трех мячей

"Ювентус" выиграл пять своих последних матчей во всех турнирах, "Интер" - шесть. В этих матчах на двоих они пропустили лишь три мяча. Оба не проигрывали с начала октября. "Интер" также побеждал в пяти своих последних гостевых во всех турнирах и в шести - в лиге, "Ювентус" - в пяти домашних

"Ювентус" играл вничью первый тайм и выигрывал второй в пяти из семи своих последних матчей лиги. В четырёх его последних первых таймах дома итоговый счёт был 0:0, как и в четырёх из пяти последних гостевых первых таймов "Интера" во всех турнирах

"Интер" выиграл 12 из 14-ти своих последних матчей в лиге на всех полях и девять из десяти - в гостях

"Интер" забивал первым в 11-ти своих последних матчах во всех турнирах, в том числе в пяти гостевых

Прогноз: Ювентус - Интер 1:1

Оба тренера не считают матч решающим. Индзаги говорит о множестве единоборств и игре обеих на победу, об отрезках и доминирования, и страданий. Не хочет скрывать амбиции. Очень хвалит соперника за компактность и "чемпионов, способных решить все одним ударом", требует от своих максимальную концентрацию. А Аллегри говорит, что игру решат детали и настаивает, что "Интер" - фаворит.

Скорее всего, решат и вправду детали. В целом же "Интер" сильнее, "Ювентус" особенно ослаблен в центре поля. Но туринцы играют дома, где против этого соперника статистика очень хороша. Боевая ничья со скандалами, без которых Дерби Италии не бывает?