Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский против любимого соперника. Дженоа - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.12.2023
Вновь 1:0?
Фото: Getty Images
Если не считать очного матча, уже в четвертом туре подряд "Ювентус" играет перед "Интером". В трех предыдущих туринцы побеждали, выходили на первое место и заставляли миланцев реагировать. Заставят и сейчас? Или же Руслан Малиновский сорвет планы любимой жертвы?
15 декабря. 21:45. Серия А. 16-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Ювентус"
Главный арбитр: Давиде Масса
Состояние команд
|1
|15
|12
|2
|1
|38
|2
|15
|11
|3
|1
|36
|3
|15
|9
|2
|4
|29
|4
|15
|7
|4
|4
|25
|5
|15
|6
|7
|2
|25
|6
|15
|7
|3
|5
|24
|7
|15
|7
|3
|5
|24
|8
|15
|7
|2
|6
|23
|9
|15
|5
|6
|4
|21
|10
|15
|6
|3
|6
|21
|11
|15
|5
|5
|5
|20
|12
|15
|5
|4
|6
|19
|13
|15
|3
|8
|4
|17
|14
|15
|4
|3
|8
|15
|15
|15
|4
|3
|8
|15
|16
|15
|3
|4
|8
|13
|17
|15
|1
|9
|5
|12
|18
|15
|3
|3
|9
|12
|19
|15
|2
|5
|8
|11
|20
|15
|1
|5
|9
|8
"Ювентус" вернулся к тому самому режиму, который принес ему девять Скудетто подряд. Штампует 1:0, не пропускает, наглухо перекрывая оборону. Играет при этом раздражающе невзрачно, заставляя всех соперников думать, что заслужили гораздо большего. Но его такие мысли не интересуют.
После унылой гроссмейстерской ничьей с "Интером" он вырвал победу в матче в Монце на 94-ой минуте голом центрального защитника с игры, до этого пропустив на 91-ой. А также победил "Наполи" благодаря навесу крайнего защитника и голу центрального. Кстати, того же - Федерико Гатти.
Массимилиано Аллегри постоянно говорит о потребности расти дальше и сохранять организованность и концентрацию, о том, что его команда еще ничего не добилась. Постоянно повторяет, что ее цель - попадание в Топ-4, не больше, а "Интер" - явный фаворит в борьбе за Скудетто. Но тем временем "Юве" единственный, кто борется с ним.
В чем Аллегри не скрывает удовлетворение, так в том, что его команда выглядит "блоком из гранита", особенно в тяжелые моменты.
"Дженоа", разумеется, на другой планете и думает о другом. Она как раз проиграла два последних матча со счетом 0:1. Вылетев из Кубка и продолжив серию гостевых поражений в лиге до четырех. Причем в Монце неделю тому пропустила очередной гол после 82-ой минуты, уже восьмой в сезоне. А до этого не забила, хотя играла хорошо и создала больше, чем соперник.
Критика в адрес Альберто Джилардино, которым чуть ли не восхищались в конце сентября, все возрастает. Ему приходится отвечать на неприятные вопросы, заявлять, что "никто не просил меня выиграть Скудетто или выйти в Еврокубки". И надеяться, что сегодня на трибуны "Марасси" придут "настоящие болельщики, а не львы клавиатуры или стервятники".
Восхищались им благодаря отличной игре против грандов. В трех первых матчах против Топ-7 предыдущего сезона он разгромил "Рому", победил в гостях "Лацио", упустил в концовке заслуженную победу над "Наполи". Затем упустил в концовке заслуженную ничью с "Миланом". Генуэзцы надеются, что с возвращением матчей против Топов вернутся и игра, и результаты команды.
"Ювентус" по владению мячом лишь 13-ый в лиге. Хотя "Дженоа" и вовсе 19-ая. Но дома подопечные Джилардино играют хорошо. Гораздо агрессивнее, чем в гостях. Ну а подопечные Аллегри везде играют одинаково. Обороняются и ищут контратаки и особенно - стандартные положения.
Аллегри требует сравняться с соперником по скорости и борьбе, и лишь тогда качество его команды решит. А Джилардино призывает играть со злостью за последние неудачи, с гордостью за клуб, но и организованно, а также технично с мячом. Бегать, но не спешить. Прежде всего же - сравняться с соперником по физической мощи, в единоборствах.
Последние матчи команд
Кадры
Главный форвард "Дженоа" Ретеги вновь вылетел. Джилардино сказал, что его шансы сыграть сегодня - десять процентов. Также заявил, что Экубан не готов на полный матч. При этом, похоже, он хочет выпустить чистого форварда. Значит, Пушкаш во втором "старте" в лиге в сезоне. Голов у него нет.
Возвращаются капитан центральный защитник Бани и лучший игрок атаки Гудмундссон. Возвращается и Руслан Малиновский после дисквалификации. Перед ней украинец забил классными ударами издали в двух матчах лиги подряд. Строотман по-прежнему травмирован, и Джилардино ранее обычно предпочитал ему Руслана, а не чистого опорника - Торсби или Кутлу.
Получается, Мессиас, игравший с первых минут в двух последних матчах, вернется на скамью запасных.
Защитники Драгушин и Де Винтер - воспитанники "Ювентуса".
В "Ювентусе" Рабио пропускал тренировки, хотя в заявке. Возможно, придется менять вице-капитана и лидера центра поля. На молодого игрока совсем другого плана - Миретти или Николусси Кавилью. Точно вылетел запасной форвард Кен. Зато вернулся правый латераль Веа. Есть выбор и в центре обороны, и там Сандро и Ругани, скорее всего, начнут в запасе.
Душан Влахович забил лишь один мяч с 17-го сентября, Федерико Кьеза - ни одного с 24-го. В эти месяцы и без их голов обходились, но теперь, возможно, понадобятся.
Автор ассиста в матче против "Наполи" и победного гола на 97-ой минуте матча против "Вероны" Камбиазо - воспитанник "Дженоа".
Обе команды играют с тремя центральными защитниками, но "Ювентус" - с двумя форвардами, а "Дженоа" всегда меняет и в атаке, и в центре поля. Вплоть до запутанности с позицией Малиновского. Часто он выглядит типичным опорником, играет в глубине, помогает своим защитникам разыгрывать. При этом однажды даже играл на позиции форварда, и вышло неудачно.
До дисквалификации он вроде бы нашел баланс между работой в глубине и голами. Найдет ли и сегодня?
"Дженоа": Х. Мартинес, Бани, Драгушин, Де Винтер, Сабелли, Бадель, Френдруп, Малиновский, Хапс, Гудмундссон, Пушкаш
"Ювентус": Щенсны, Данило, Гатти, Бремер, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович, Кьеза
Цифры и факты
- В восьми последних очных матчах в Генуе в Серии А команды равны по победам - по четыре. Ничьих не было в десяти последних. В последнем выиграла "Дженоа" в мае 2022-го года со счетом 2:1
- "Дженоа" проиграла лишь в двух из девяти домашних матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах. В первом туре лиги "Фиорентине" (1:4) и в восьмом - "Милану" из-за пропущенного на 87-ой минуте. Если считать лишь основное время, в четырех она победила и в трех сыграла вничью
- В пяти матчах лиги против команд, завершивших предыдущий сезон в ее Топ-7, "Дженоа" набрала семь очков - победы над "Лацио" и "Ромой", ничья с "Наполи", поражения от "Милана" и "Аталанты". В десяти матчах против всех других она набрала восемь очков
- "Ювентус" не проигрывал в десяти последних матчах - восемь побед и две ничьи. Пропустив во всех десяти три мяча. Пять из побед состоялись со счетом 1:0, лишь одна - с разницей более одного мяча
- "Дженоа" пропускала после 82-ой минуты в нынешнем сезоне в лиге в восьми турах из 15-ти. Эти пропущенные стоили ей потери девяти очков. Правда, дома она пропустила лишь два гола в такое время
- Восемь матчей с участием "Дженоа" во всех турнирах в нынешнем сезоне завершились со счетом 1:0. Три - в ее пользу, пять - поражением. Пять матчей с участием "Ювентуса" завершились с таким счетом. Все - в его пользу
- Четыре из шести и шесть из 11-ти последних голов "Ювентуса" забили центральные защитники
- "Ювентус" - любимый итальянский соперник Руслана Малиновского. В его ворота украинец забил четыре мяча во всех турнирах. Всем другим итальянским оппонентам за свою карьеру он забивал меньше, а трем бельгийским - столько же. Больше не забивал никому. Три из этих голов состоялись в Серии А
Прогноз: Дженоа - Ювентус 0:1
"Дженоа" хороша дома против "Ювентуса" в последние годы. Даже дважды побеждала его очень уверенно. Аллегри вспоминал об этом. В нынешнем сезоне она в целом дома хороша (а стадион сегодня вновь будет заполнен). В целом хороша против грандов. Все это Аллегри также отмечал. И Малиновский любит забивать "Юве".
Но все же кажется, что неотвратимый рок настигнет генуэзцев и сейчас. Можно ставить на любимый результат обеих команд в пользу "Ювентуса". Можно даже ставить, что "Дженоа" вновь пропустит решающий гол в самой концовке.
Популярное сейчас
- Президент Кудровки: Через семь лет команда будет играть в Лиге чемпионов
- Ризнык: Когда вратарь пропускает пять мячей, трудно что-то говорить
- Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне
- Аль-Иттихад вслед за Бензема хочет подписать еще одного игрока Реала
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО