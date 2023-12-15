Малиновский против любимого соперника. Дженоа - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.12.2023

Если не считать очного матча, уже в четвертом туре подряд "Ювентус" играет перед "Интером". В трех предыдущих туринцы побеждали, выходили на первое место и заставляли миланцев реагировать. Заставят и сейчас? Или же Руслан Малиновский сорвет планы любимой жертвы?

15 декабря. 21:45. Серия А. 16-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Ювентус"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

1 Інтер 15 12 2 1 38 2 Ювентус 15 11 3 1 36 3 Мілан 15 9 2 4 29 4 Рома 15 7 4 4 25 5 Болонья 15 6 7 2 25 6 Фіорентина 15 7 3 5 24 7 Наполі 15 7 3 5 24 8 Аталанта 15 7 2 6 23 9 Монца 15 5 6 4 21 10 Лаціо 15 6 3 6 21 11 Торіно 15 5 5 5 20 12 Фрозіноне 15 5 4 6 19 13 Лечче 15 3 8 4 17 14 Дженоа 15 4 3 8 15 15 Сассуоло 15 4 3 8 15 16 Кальярі 15 3 4 8 13 17 Удінезе 15 1 9 5 12 18 Емполі 15 3 3 9 12 19 Еллас Верона 15 2 5 8 11 20 Салернітана 15 1 5 9 8

"Ювентус" вернулся к тому самому режиму, который принес ему девять Скудетто подряд. Штампует 1:0, не пропускает, наглухо перекрывая оборону. Играет при этом раздражающе невзрачно, заставляя всех соперников думать, что заслужили гораздо большего. Но его такие мысли не интересуют.

После унылой гроссмейстерской ничьей с "Интером" он вырвал победу в матче в Монце на 94-ой минуте голом центрального защитника с игры, до этого пропустив на 91-ой. А также победил "Наполи" благодаря навесу крайнего защитника и голу центрального. Кстати, того же - Федерико Гатти.

Массимилиано Аллегри постоянно говорит о потребности расти дальше и сохранять организованность и концентрацию, о том, что его команда еще ничего не добилась. Постоянно повторяет, что ее цель - попадание в Топ-4, не больше, а "Интер" - явный фаворит в борьбе за Скудетто. Но тем временем "Юве" единственный, кто борется с ним.

В чем Аллегри не скрывает удовлетворение, так в том, что его команда выглядит "блоком из гранита", особенно в тяжелые моменты.

"Дженоа", разумеется, на другой планете и думает о другом. Она как раз проиграла два последних матча со счетом 0:1. Вылетев из Кубка и продолжив серию гостевых поражений в лиге до четырех. Причем в Монце неделю тому пропустила очередной гол после 82-ой минуты, уже восьмой в сезоне. А до этого не забила, хотя играла хорошо и создала больше, чем соперник.

Критика в адрес Альберто Джилардино, которым чуть ли не восхищались в конце сентября, все возрастает. Ему приходится отвечать на неприятные вопросы, заявлять, что "никто не просил меня выиграть Скудетто или выйти в Еврокубки". И надеяться, что сегодня на трибуны "Марасси" придут "настоящие болельщики, а не львы клавиатуры или стервятники".

Восхищались им благодаря отличной игре против грандов. В трех первых матчах против Топ-7 предыдущего сезона он разгромил "Рому", победил в гостях "Лацио", упустил в концовке заслуженную победу над "Наполи". Затем упустил в концовке заслуженную ничью с "Миланом". Генуэзцы надеются, что с возвращением матчей против Топов вернутся и игра, и результаты команды.

"Ювентус" по владению мячом лишь 13-ый в лиге. Хотя "Дженоа" и вовсе 19-ая. Но дома подопечные Джилардино играют хорошо. Гораздо агрессивнее, чем в гостях. Ну а подопечные Аллегри везде играют одинаково. Обороняются и ищут контратаки и особенно - стандартные положения.

Аллегри требует сравняться с соперником по скорости и борьбе, и лишь тогда качество его команды решит. А Джилардино призывает играть со злостью за последние неудачи, с гордостью за клуб, но и организованно, а также технично с мячом. Бегать, но не спешить. Прежде всего же - сравняться с соперником по физической мощи, в единоборствах.

Последние матчи команд

Кадры

Главный форвард "Дженоа" Ретеги вновь вылетел. Джилардино сказал, что его шансы сыграть сегодня - десять процентов. Также заявил, что Экубан не готов на полный матч. При этом, похоже, он хочет выпустить чистого форварда. Значит, Пушкаш во втором "старте" в лиге в сезоне. Голов у него нет.

Возвращаются капитан центральный защитник Бани и лучший игрок атаки Гудмундссон. Возвращается и Руслан Малиновский после дисквалификации. Перед ней украинец забил классными ударами издали в двух матчах лиги подряд. Строотман по-прежнему травмирован, и Джилардино ранее обычно предпочитал ему Руслана, а не чистого опорника - Торсби или Кутлу.

Получается, Мессиас, игравший с первых минут в двух последних матчах, вернется на скамью запасных.

Защитники Драгушин и Де Винтер - воспитанники "Ювентуса".

В "Ювентусе" Рабио пропускал тренировки, хотя в заявке. Возможно, придется менять вице-капитана и лидера центра поля. На молодого игрока совсем другого плана - Миретти или Николусси Кавилью. Точно вылетел запасной форвард Кен. Зато вернулся правый латераль Веа. Есть выбор и в центре обороны, и там Сандро и Ругани, скорее всего, начнут в запасе.

Душан Влахович забил лишь один мяч с 17-го сентября, Федерико Кьеза - ни одного с 24-го. В эти месяцы и без их голов обходились, но теперь, возможно, понадобятся.

Автор ассиста в матче против "Наполи" и победного гола на 97-ой минуте матча против "Вероны" Камбиазо - воспитанник "Дженоа".

Обе команды играют с тремя центральными защитниками, но "Ювентус" - с двумя форвардами, а "Дженоа" всегда меняет и в атаке, и в центре поля. Вплоть до запутанности с позицией Малиновского. Часто он выглядит типичным опорником, играет в глубине, помогает своим защитникам разыгрывать. При этом однажды даже играл на позиции форварда, и вышло неудачно.

До дисквалификации он вроде бы нашел баланс между работой в глубине и голами. Найдет ли и сегодня?

"Дженоа": Х. Мартинес, Бани, Драгушин, Де Винтер, Сабелли, Бадель, Френдруп, Малиновский, Хапс, Гудмундссон, Пушкаш

"Ювентус": Щенсны, Данило, Гатти, Бремер, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович, Кьеза

Цифры и факты

В восьми последних очных матчах в Генуе в Серии А команды равны по победам - по четыре. Ничьих не было в десяти последних. В последнем выиграла "Дженоа" в мае 2022-го года со счетом 2:1

"Дженоа" проиграла лишь в двух из девяти домашних матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах. В первом туре лиги "Фиорентине" (1:4) и в восьмом - "Милану" из-за пропущенного на 87-ой минуте. Если считать лишь основное время, в четырех она победила и в трех сыграла вничью

В пяти матчах лиги против команд, завершивших предыдущий сезон в ее Топ-7, "Дженоа" набрала семь очков - победы над "Лацио" и "Ромой", ничья с "Наполи", поражения от "Милана" и "Аталанты". В десяти матчах против всех других она набрала восемь очков

"Ювентус" не проигрывал в десяти последних матчах - восемь побед и две ничьи. Пропустив во всех десяти три мяча. Пять из побед состоялись со счетом 1:0, лишь одна - с разницей более одного мяча

"Дженоа" пропускала после 82-ой минуты в нынешнем сезоне в лиге в восьми турах из 15-ти. Эти пропущенные стоили ей потери девяти очков. Правда, дома она пропустила лишь два гола в такое время

Восемь матчей с участием "Дженоа" во всех турнирах в нынешнем сезоне завершились со счетом 1:0. Три - в ее пользу, пять - поражением. Пять матчей с участием "Ювентуса" завершились с таким счетом. Все - в его пользу

Четыре из шести и шесть из 11-ти последних голов "Ювентуса" забили центральные защитники

"Ювентус" - любимый итальянский соперник Руслана Малиновского. В его ворота украинец забил четыре мяча во всех турнирах. Всем другим итальянским оппонентам за свою карьеру он забивал меньше, а трем бельгийским - столько же. Больше не забивал никому. Три из этих голов состоялись в Серии А

Прогноз: Дженоа - Ювентус 0:1

"Дженоа" хороша дома против "Ювентуса" в последние годы. Даже дважды побеждала его очень уверенно. Аллегри вспоминал об этом. В нынешнем сезоне она в целом дома хороша (а стадион сегодня вновь будет заполнен). В целом хороша против грандов. Все это Аллегри также отмечал. И Малиновский любит забивать "Юве".

Но все же кажется, что неотвратимый рок настигнет генуэзцев и сейчас. Можно ставить на любимый результат обеих команд в пользу "Ювентуса". Можно даже ставить, что "Дженоа" вновь пропустит решающий гол в самой концовке.