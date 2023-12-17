Болонья - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.12.2023

Со скрипом, на плечах Ромелу Лукаку и Пауло Дибалы, но "Рома" все же воспользовалась относительно удобным календарём и вышла на четвёртое место в лиге. Удержалась на нём и в начале сумасшедшей серии матчей "Фиорентина"-"Болонья"-"Наполи"-"Ювентус"-"Аталанта"-"Милан". Удержится ли и после второго матча серии? Для этого нужна победа в Болонье. Которую придётся добывать без Лукаку и Дибалы.

17 декабря. 19:00. Серия А. 16-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

2 Ювентус 16 11 4 1 37 3 Милан 15 9 2 4 29 4 Наполи 16 8 3 5 27 5 Рома 15 7 4 4 25 6 Болонья 15 6 7 2 25 7 Фиорентина 15 7 3 5 24

Сама "Болонья" в случае победы выйдет на четвёртое место. Чистое, по очкам. Команда Тьяго Мотты не играет в какой-то особо блестящий футбол. Ничьих у нее до сих пор больше, чем побед (7:6). С разницей более одного мяча в лиге в последних восьми матчах победила лишь однажды. Две победы подряд в лиге в этом сезоне не одерживала. Но она очень мощна и собранна и почти не проигрывает.

В позапрошлом туре она упустила победу над скромным "Лечче" на сотой минуте. В прошлом переиграла последнюю команду лиги "Салернитану" опять же с разницей в один мяч благодаря мощным первым 35-ти минутам, затем заснув. Вместе с тем, в ее резюме в сезоне вполне заслуженные ничьи с "Интером", "Наполи" и "Ювентусом" и победа над "Лацио".

Путь "Ромы" очень похож. Одна победа с разницей более одного мяча в семи последних матчах лиги, да и тогда на 80-ой минуте счёт ещё был 1:1. Другие три победы в Серии А за это время также были выгрызаны - двумя камбеками, в том числе одним после 90-ой минуты, единственным голом в матче на 90-ой. Ее футбол также весьма бледен, как сказано выше, держится на Лукаку и Дибале.

Лига Европы также не принесла разрядку, несмотря на 3:0 дома над "Шерифом" в четверг. Ничья в гостях с "Серветтом" и поражение в Праге от "Славии" до этого лишили её первого места в группе и заставили играть дополнительный плей-офф в январе.

В лиге "волки" наконец-то победили в гостях. Во второй раз в сезоне. Но до удаления в составе "Сассуоло" на 64-ой минуте проигрывали. Забили с ошибочно назначенного пенальти и удара крайнего защитника с рикошетом. Затем же рано открыли счет (Дибала ассистировал Лукаку), но по игре влетали дома "Фиорентине". В итоге удержав ничью вдесятером после 64-ой и вдевятером после 87-ой минут.

Тьяго Мотта играл у Жозе Моуриньо в "Интере" в знаменитом сезоне требла и очень тепло отзывается о нем. Пожалуй, их команды похожи в этом сезоне. 6-7 по владению мячом, ищут скорее вертикальный футбол с прессингом. Редко доводят до ударов по воротам ("Болонья" по ним вообще 15-ая). "Рома" качественнее, потому по голам вторая, но "Болонья" выглядит более собранной и стабильной по игре.

Мотта не запрещает болельщикам мечтать и говорит об ответственности игроков перед ними. Но предостерегает от умения "Ромы" играть и от обороны, и агрессивно. Требует от своих играть с терпением, с вниманием, особенно в концовке, когда римляне любят забивать. Предотвращать их контратаки.

Последние матчи команд

Кадры

Итак, Дибала, автор четырех голов и шести ассистов в сезоне в лиге, травмирован. Лукаку, автор семи голов и ассиста (а также пяти голов и ассиста в Лиге Европы), дисквалифицирован. Они усадили Андреа Белотти в глухой запас, но тот ещё успел забить трижды и ассистировать дважды в лиге. Пополнит ли улов сегодня?

Ему составит компанию Стефан Эль-Шаарави, автор двух победных голов после выходов на замену, поскольку Сердар Азмун не совсем здоров. А вот кто позади них? Точно воспитанник "Ромы". Юный, энергичный, но посредственный в креативе Бове? Или капитан Лоренцо Пеллегрини, Дибала по стилю, но и по склонности к травмам, проводящий слабый сезон?

Дисквалифицирован также левый латераль Залевски, а его коллега Спинаццола пропускал тренировки. Неужели придётся затыкать дыру правым латералем Челиком, который слева играл крайне редко, да и вообще глухой запасной? Справа как раз есть выбор между Карсдорпом и Кристенсеном.

У "Болоньи" отсутствуют Сумаро (давно), Де Сильвестри (меняется травмами с другим правым защитником Пошем). Также запасные Эль Аззузи и Карлссон. Наибольшая потеря - вингера сборной Италии Орсолини, второго бомбардира команды в лиге с четырьмя голами.

Опираться будет команда на первого - Зиркзее (семь голов и два ассиста). На Льюиса Фергюсона (3+2), за которым активно следят гранды. Также скорость правого вингера Ндоя очень опасна. Слева сбалансирует игру опытный Салемакерс. А в центре обороны следует отметить воспитанника "Ромы" Калафиори. В свое время его критиковали за слабую оборону даже на левом фланге, но он явно повзрослел.

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Калафиори, Ликояннис, Фройлер, Эбишер, Ндой, Фергюсон, Салемакерс, Зиркзее

"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Ндика, Р. Кристенсен, Кристанте, Паредес, Челик, Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Белотти

Цифры и факты

В семи последних очных матчах "Рома" побеждала трижды, проиграла дважды, также зафиксированы две ничьи. В последних шести в Болонье равенство полное - по две победы и две ничьи

В последних пяти очных матчах на всех полях было забито всего три мяча. "Рома" выиграла два матча со счетом 1:0, проиграла один с таким, ещё два завершились со счетом 0:0

"Болонья" выиграла четыре последних своих домашних матча лиги. Проиграла лишь один из 14-ти последних - "Милану" в первом туре нынешнего сезона, добыв семь побед и шесть ничьих. Пропустила дома лишь однажды в пяти последних

На всех полях в лиге "Болонья" также проиграла один матч из последних 14-ти - шесть побед и семь ничьих

"Рома" выиграла лишь два из последних 11-ти гостевых матчей в лиге (четыре ничьи и пять поражений). Хотя эти две победы состоялись в последних четырёх, а в третьем она сыграла вничью 0:0 с "Лацио"

"Рома" победила с разницей более одного мяча лишь в одном из последних семи матчей лиги, "Болонья" - лишь в одном из восьми

Шесть из девяти последних голов "Ромы" в лиге забиты после 80-ой минуты

Прогноз: Болонья - Рома 1:1

"Когда все в составе и готовы на сто процентов, мы не боимся никого, " - заявляет Моуриньо. Но сейчас нет Лукаку и Дибалы, которые в атаке стоят более, чем полкоманды, а также облегчают давление на центр поля и оборону. Без них будет очень тяжело. В гостях будет очень тяжело, хотя в последнее время "волки" там играют лучше. Против "Болоньи" будет тяжело, как всегда в последнее время.

С другой стороны, забивают, да и создают хозяева "Даль'Ара" недостаточно. Качества в атаке им не хватает. Да и давление, возросшие ожидания могут помешать им.

Ничья выглядит логичным результатом. И на обилие голов не стоит ставить.