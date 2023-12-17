Лацио - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.12.2023

"Индзаги, бери очки и убегай", - призывает заголовок Gazzetta Dello Sport. На фоне коллажа с Симоне с мешком со знаком Скудетто на плече. Но и с Маурицио Сарри, пытающимся подставить ему подножку. Подзаголовок не случайно гласит: "Ловушка Сарри". Такой и в Corriere Dello Sport, с заголовком: "Сарри - арбитр между "Ювентусом" и "Интером". Сегодня туринцы болеют за своего бывшего тренера.

17 декабря. 21:45. Серия А. 16-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Интер"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

1 Інтер 15 12 2 1 38 2 Ювентус 16 11 4 1 37 3 Мілан 15 9 2 4 29 4 Наполі 16 8 3 5 27 5 Рома 15 7 4 4 25 6 Болонья 15 6 7 2 25 7 Фіорентина 15 7 3 5 24 8 Торіно 16 6 5 5 23 9 Аталанта 15 7 2 6 23 10 Монца 15 5 6 4 21 11 Лаціо 15 6 3 6 21 12 Лечче 16 4 8 4 20

Если не считать очный матч, уже четвёртый тур подряд "Ювентус" играет ранее "Интера". В трех предыдущих "Юве" побеждал, выходил на первое место, а затем соперник отвечал, побеждал и возвращался. Сейчас же, в четвёртом туре, "бьянконери" не победили, потеряв очки в пятницу в Генуе, и теперь у "нерадзурри" шанс увеличить гандикап над очень назойливым соперником до четырёх очков.

Насколько они жаждут увеличить? Ещё не зная, что "Ювентус" оступится, Индзаги в середине недели в Лиге Чемпионов отправил в запас Лаутаро Мартинеса, Николо Бареллу и Алессандро Бастони. Это стоило ему первого места в группе и критики экспертов. Теперь если он победит в Риме - получит много комплиментов за смелость и талант ротации. Если потеряет очки - шум критики серьёзно усилится.

А выезд в Рим очень сложен. К серебряному призеру предыдущего сезона. К команде, которой Индзаги отдал более 20-ти лет как игрок и тренер, но после ухода проиграл оба матча в гостях с одинаковым счётом 1:3. У которой "Интер" в гостях в четырёх последних матчах набрал лишь одно очко. Часто на фоне скандалов с судейством и даже драк игроков.

Разумеется, лидер лиги чувствует уверенность в себе на этот раз, поскольку выступает в лиге в гостях блестяще, а конкретно на предыдущем выезде разгромил "Наполи" со счетом 3:0. Но ведь на позапрошлом сыграл лишь в унылую ничью 1:1 с "Ювентусом". Да и в Неаполе в первом тайме были осложнения вроде попадания в перекладину ворот Зоммера.

Да, "Лацио" ныне никак не на уровне серебряного призера. Всего лишь десятый и в очень беспокойном состоянии. В последних трех матчах играл против команд из зоны вылета и набрал лишь четыре очка. Причем даже после того одного победного матча (1:0 над новичком "Кальяри" дома) его болельщики освистали его. Сарри постоянно приходится отбиваться от критики и даже от вопросов о его увольнении.

Впрочем, можно и нужно смотреть на ситуацию под другим углом. Домашним и углом Топ-матчей. Дома "лациале" не по игре, но по результатам выглядят блестяще. Десять матчей во всех турнирах подряд без поражений, семь побед в восьми последних, пять последних без пропущенных. Что же касается Топ-матчей, то они уже побеждали "Наполи", "Фиорентину" и "Аталанту", свели к 0:0 Римское дерби.

Выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов также можно отнести к категории Топов. Хотя в последнем туре посреди недели "лациале" проиграли "Атлетико" со счетом 0:2. Но то было в Мадриде, да и Сарри считает, что его команда создала даже более, чем он ожидал и уступила лишь из-за более высокого качества в атаке соперника и его более яростной борьбы. Дома "Лацио" борется гораздо яростнее.

Владение мячом нынешний "Лацио" не любит (восьмой в лиге). Разве что умеет выходить из-под прессинга через короткий пас в стиле Сарризма. Атаки до ума он также редко доводит (13-ый по ударам, 12-ый по голам). Но в обороне играет прилично, особенно дома. Ну а "Интер" умеет все и один из лучших, а то и лучший во всем и в атаке, и в обороне. Он лучший в лиге по очкам, забитым и пропущенным.

Последние матчи команд

Кадры

"Интер" испытывает серьёзные кадровые проблемы в обороне. Думфриз, Де Фрай, Куадрадо отсутствуют, Павар как раз вернулся, но не готов к стартовому составу. Дармиан сместится вправо, а в центре выйдет молодой неуверенный Биссек. Возможен даже выход левого латераля Карлоса Аугусто справа. Тогда Дармиан останется в центре.

На других позициях проблем нет. Санчес травмирован, но он запасной. Устрашающий тандем в атаке Тюрам-Лаутаро Мартинес готов.

У "Лацио" также проблемы в обороне. Лидер Романьоли вернулся, как и Патрик, но вряд ли оба готовы к стартовому составу. На Хилу и Казале в последнее время большая нагрузка. А на других позициях также все в сборе. Кроме молодого Исаксена. Фелипе Андерсон и Дзакканьи должны опередить Педро на флангах атаки, а Ровелла и Гендузи - Весино, Катальди и Камаду в центре поля.

Сарри срочно нужны голы от игроков атаки. Кастельянос и Иммобиле забили лишь по одному с игры в лиге. Последний зато забил три таких в Лиге Чемпионов в трех последних турах, и от него ожидают перенести такую форму на Серию А. Андерсон, Дзакканьи и Педро забили четыре на троих в лиге, и от них также требуется гораздо больше.

"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, Казале, Марушич, Ровелла, Гендузи, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

В последних девяти очных матчах в лиге наблюдается равенство - четыре победы у каждой и ничья

В последних пяти очных матчах в лиге побеждали неизменно хозяева - дважды "Лацио" и трижды "Интер". Прямо перед этим в Риме была зафиксирована ничья. В Риме "орлы" не проигрывали этому сопернику в четырех последних - три победы и ничья. Причём две последние победы состоялись с одинаковым счётом 3:1

Наиболее популярный результат в очных матчах в лиге в последнее время - 3:1. Такой наблюдался в четырех из последних пяти, по две победы каждой. В целом обе забивали в семи последних очных матчах в лиге

"Интер" не проигрывал в девяти последних матчах в лиге - семь побед и две ничьи. В гостях в Серии А он не проигрывал в восьми последних - семь побед и ничья, не пропустив в шести из них. В последних трех в гостях он переиграл "Аталанту" (2:1), сыграл вничью с "Ювентусом" (1:1) и разгромил "Наполи" (3:0)

"Лацио" выиграл лишь один из пяти последних матчей лиги на всех полях, но четыре из пяти последних домашних (также 0:0 с "Ромой"). В последних трех домашних в Серии А он не пропускал. Во всех турнирах "лациале" не проигрывали дома в десяти последних матчах - семь побед и три ничьи. В последних восьми таких в Риме добыли семь побед и ничью

В последних шести домашних матчах во всех турнирах "Лацио" не пропускал. Четыре из них завершились со счетом 1:0, в том числе два последних

"Лацио" - лучшая команда Серии А по пропущенным дома в нынешнем сезоне - четыре, "Интер" - лучшая по пропущенным в гостях - два

Лаутаро Мартинес забил 28 мячей в календарном году в лиге. Еще один выведет его в единоличные лидеры в этом компоненте среди игроков "Интера" в 21-ом веке

Прогноз: Лацио - Интер 1:1

Вряд ли будет еще один 3:1. Оборона "Интера" уж слишком хороша, как и игра в гостях в целом, а "Лацио" не так силен сейчас, как в первые два года Сарри. Но он силен дома, особенно - его оборона. Так что вряд ли будет 1:3. Скорее всего, найдет коса на камень, и Индзаги вновь не победит в гостях у бывшей команды. Ожидаем нервную игру. Возможно, вновь со скандалами, удалениями и драками.