Аталанта - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 03.01.2024

На пике эры Джан Пьеро Гасперини "Аталанта" дважды играла в финале Кубка Италии (в 2019-ом и 2021-ом годах), но трофей так и не взяла. Ныне она не так мощна, но вполне прилична. Да и сетка после вылета "Интера" и "Наполи" немного высвободилась. Возможно, получится именно в нынешнем сезоне?

3 января. 19:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Альберто Санторо

Состояние команд

"Аталанта" отстает на четыре очка от Топ-4 Серии А, но верит, что может догнать. Следующий матч там - в гостях против "Ромы". "Сассуоло" лишь в двух очках над зоной вылета, то есть обязан набирать очки. А в ближайших двух матчах там его ожидают "Фиорентина" и "Ювентус". То есть обе команды в мыслях об уик-энде могут не обратить внимание на Кубок.

Правда, в Коппа "Аталанта" Гасперини дурака не валяет. В его каденции проигрывала в турнире лишь сильным командам. "Ювентусу", "Фиорентине", "Интеру" и "Лацио". А вот "Сассуоло" наоборот - еще со времен Эусебио Ди Франческо вылетает от кого попало. С 2015-го года успел проиграть "Кальяри", "Чезене", "Перудже", СПАЛ, "Модене", причем четырем первым - дома.

В первых двух раундах нынешнего сезона "нероверди" хотя бы избежали вылета от команд из Серии Б. Но с большим трудом. "Козенцу" победил лишь в дополнительное время, пусть и со счетом 5:2, а "Специю" дома - в серии пенальти.

В лиге сейчас они также страдают. Одно очко в пяти последних матчах. Алессио Дионизи под угрозой отставки. Хотя играли прилично в последних матчах против грандов - четыре дня назад в гостях против "Милана" (0:1) и месяц назад дома против "Ромы" (1:2). Против второй вели в счете и начали пропускать лишь в концовке вдесятером. Первого превзошли по по-настоящему опасным моментам.

"Аталанта" в лиге как раз поправила дела. После одного очка в четырех матчах набрала девять в четырех. Также вышла напрямую в 1/8 финала Лиги Европы. Хотя четыре дня назад победила дома "Лечче" лишь со счетом 1:0 при далеко не лучшей игре, а прямо перед этим уступила в Болонье с тем же счетом. При этом в обоих матчах она создала больше, чем соперник.

Дионизи заявляет, что команда не будет думать о лиге, и у нее хватит кадров для качественной ротации. Он заверяет, что будет играть на победу в Бергамо "с нашей идентичностью" и ожидает, что соперник будет не внушать страх, а стимулировать его игроков. Говорит о положительной игре против "Милана" и в целом о заслуженности по игре лучших результатов, чем добывает.

Гасперини же вспоминает о двух финалах Кубка и говорит, что хочет привезти в Бергамо трофей. Признавая, что наиболее реальный - как раз Коппа. Хвалит соперника, в том числе за игру против "Милана".

Последние матчи команд

Кадры

В последнее время Дионизи не хватает игроков в центре поля. Обьянг, Рачич и Болока до сих пор травмированы. Вновь проблемы у атакера Дефреля и левого защитника Виньи, под вопросом центральный защитник Эрлич и лидер команды Берарди. Хотя бы вернулись центральный защитник Вити и форвард Альварес.

Второй вратарь Краньо отправит Консильи отдыхать. 19-летний Миссори может предоставить отдых Тольяну и выйти справа в обороне. Возможно, отдохнут и лидеры атаки - Берарди, Лорьенте, Байрами, Пинамонти.

"Аталанте" не хватает игроков в обороне. Толой, Паломино и Хатебур травмированы, Скальвини под вопросом. Серьезная потеря в атаке - автор семи голов Лукман поехал на Кубок Африки. Запасной опорник Адопо не получит шанс из-за травмы. Возможно, получит такой 20-летний центральный защитник Бонфанти или даже его коллега Хиен, пришедший из "Вероны" вчера.

На флангах вариантов больше. Дзаппакоста и Руджери могут отдохнуть в пользу Холма и Зортеа. Может отдохнуть и мотор команды в центре поля Коопмейнерс.

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Бонфанти, Колашинац, Холм, Де Роон, Эдерсон, Зортеа, Де Кетеларе, Пашалич, Муриэль

"Сассуоло": Краньо, Миссори, Руан, Д. Феррари, Педерсен, Торстведт, Энрике, Вольпато, Кастильехо, Муллатьери, Сейде

Цифры и факты

Начиная с сентября 2017-го года, "Аталанта" выиграла восемь очных матчей подряд во всех турнирах, но затем из шести выиграла лишь три, однажды сыграв вничью и дважды проиграв. В нынешнем сезоне команды играли в лиге, и "Аталанта" победила в гостях со счетом 2:0 благодаря голам на 83-ей и 90-ой минутах

Семь последних очных матчей во всех турнирах в Бергамо выиграла "Аталанта". Четыре из них - со счетом 2:1

В десяти последних очных матчах во всех турнирах в Бергамо забивали обе команды

Последний матч "Сассуоло" завершился со счетом 0:1 с пропущенным на 59-ой минуте, но шесть его матчей до этого были драматичными. Дважды он отыгрывался с 0:2 и в итоге играл вничью, однажды побеждал благодаря голу в добавленное время, трижды открывал счет, но пропускал после 80-ой минуты гол, приводивший к поражению

В последних 13-ти своих матчах во всех турнирах "Сассуоло" побеждал лишь дважды. В Кубке "Специю" в серии пенальти и в лиге "Эмполи" благодаря голу в добавленное время

Прогноз: Аталанта - Сассуоло 2:1

"Сассуоло" упорно борется с грандами, единственный, кто переиграл в основное время "Интер" в этом сезоне, единственный, кто переиграл "Ювентус". Но результаты в последнее время не способен добывать. "Аталанта" же их добывает, даже когда не впечатляет по игре. Будет плотная игра с различными поворотами событий, забить должны обе, но бергамцы ближе к победе.