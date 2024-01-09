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Фиорентина - Болонья. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 09.01.2024
Битва за звание главного андердога
Viola News
Сетка Кубка Италии высвободилась. "Наполи" и "Интер" вылетели, в одной из половин остался лишь один традиционный гранд - "Милан", а рядом с ним - "Аталанта", "Фиорентина" и "Болонья". Последние двое открывают сегодня стадию 1/4 финала Апеннинским дерби и будут бороться за право стать главным андердогом турнира.
9 января. 22:00. Кубок Италии. Четвертьфинал
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Болонья"
Главный арбитр: Маттео Маркетти
Состояние команд
Прежде всего эти команды борются за право стать главным андердогом Серии А. Они занимают после первого круга четвертое и пятое места соответственно с разницей лишь в одно очко. Их тренеры Винченцо Итальяно и Тьяго Мотта, скорее всего, летом уйдут к грандам, а пока хотят вывести нынешние команды в Лигу Чемпионов. Да и взять трофей было бы замечательно.
"Фиорентина" была близка к двум трофеям в предыдущем сезоне. В Коппа как раз играла в финале и уступила "Интеру" в плотной борьбе. Также проиграла в финале Лиги Конференций "Вест Хэму". "Болонья" в последний раз была в финале какого-либо турнира в 1974-ом году (именно Коппа), в полуфинале - в 1999-ом, так что очень рада приближению к таким стадиям.
Что касается формы, то после семи дней с победами над "Ромой", "Интером" и "Аталантой" "Болонья" опустилась с небес на землю, влетев в гостях "Удинезе" (0:3) и на 95-ой минуте вытащив домашнюю ничью с "Дженоа" (1:1). Мотта, правда, остался очень доволен полным доминированием и "сохранением наших принципов" в пятницу. Но на самом деле создала команда мало.
"Фиорентине" также тяжело против середняков и аутсайдеров. Она победила трех таких подряд, но со счетом 1:0 и скорее благодаря своему вратарю Терраччьяно, чем сильной игре. А затем проиграла "Сассуоло" с таким же счетом, не реализовав пенальти, а до этого в первые 58 минут проиграв по ударам по воротам со счетом 1:7. Итальяно признал ужасный первый тайм.
Обе кажутся специалистами по грандам, а не малым командам. Что подходит для сегодняшнего матча. Они уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне в лиге, и как раз во Флоренции. Там получилась вязкая игра с обилием фолов и почти без опасных моментов. Два пенальти и красивое индивидуальное действие Джакомо Бонавентуры оформили 2:1 в пользу хозяев.
По владению мячом в лиге обе ныне в Топ-3. А вот по ударам по воротам "Фиорентина" шестая, а "Болонья" - 13-ая. По голам "Фиорентина" седьмая, а "Болонья" - 11-ая. Стерильное доминирование, слабоватый креатив и ужасная реализация часто подводят их. Обе часто применяют высокий прессинг.
В 1/8 финала Кубка "Болонья" выбила в гостях его победителя двух последних лет "Интер". Камбеком в дополнительное время - 2:1. До этого же прошла в турнире домашними победами "Чезену" (2:0) и "Верону" (1:0). "Фиорентина" начала с 1/8 финала, где вернулась дома с 0:2 на 82-ой минуте против "Пармы" из Серии Б, в итоге победив в серии пенальти.
Последние матчи команд
Кадры
"Болонья" остается без Сумаро, Эль Аззузи, Карлссона и Ндоя (автора победного гола в 1/8 финала против "Интера"). Здесь ничего нового. Лидер центра поля Фергюсон в лиге отбывал дисквалификацию, Салемакерс там неожиданно попал в запас. Также логично, что вышедший на замену и забивший "Дженоа" Де Сильвестри получит шанс с первых минут.
Главный форвард Зиркзее против "Интера" вышел на замену и отдал два ассиста. Теперь он должен выйти в "старте".
Не новости и отсутствие в "Фиорентине" Гонсалеса, Соттила и Куаме. Вингеров. Остаются Иконе и Брекало, мало показывающие. Больше вингеров в заявке на матч нет. Мало показывают и форварды Бельтран и Нзола, хотя последний забил "Парме". В обороне ситуация лучше и Раньери должен вернуться в стартовый состав после рождения ребенка.
Лидер центра поля Бонавентура не забил пенальти "Сассуоло", но не факт, что получит сразу же шанс реабилитироваться, поскольку ему уже 34.
Терраччьяно должен уступить место в воротах кубковому вратарю Кристенсену.
"Фиорентина": О. Кристенсен, Кайоде, Раньери, Кварта, Паризи, Артур, Данкан, Барак, Иконе, Бельтран, Брекало
"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Беукема, Лукуми, В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер, Фергюсон, Орсолини, Зиркзее, Салемакерс
Цифры и факты
- В очных матчах в сезоне 2020/21 "Фиорентина" и "Болонья" дважды сыграли вничью, в сезоне 2021/22 первая дважды победила, в сезоне 2022/23 дважды победила вторая. В первом матче в сезоне 2023/24 первая победила дома в ноябре со счетом 2:1
- "Фиорентина" не проиграла "Болонье" 12 из предыдущих 13-ти очных матчей во всех турнирах во Флоренции, одержав в них девять побед. Правда, поражение состоялось в предпоследнем матче, в лиге со счетом 1:2. Из последних шести таких матчей флорентийцы выиграли половину - три, два сведя вничью и один проиграв
- "Фиорентина" забивала "Болонье" как минимум два мяча в пяти из шести последних очных матчей во всех турнирах
- Поражение от "Сассуоло" прервало серию "Фиорентины" из восьми матчей без поражений на всех полях во всех турнирах. Дома ее серия без поражений составляет шесть матчей. Пять из них завершились победами в основное время (все - в лиге), один - победой в серии пенальти (в Кубке). Началась эта серия как раз победой над "Болоньей"
- В нынешнем сезоне во всех турнирах "Болонья" побеждала в гостях лишь дважды. Однажды - в основное время, однажды - в дополнительное. Правда, две эти победы состоялись в трех последних матчах
Прогноз: Фиорентина - Болонья 1:1, 1:2 в дополнительное время
"Болонья" чувствует ответственность победителя "Интера". "Фиорентина" чувствует ответственность действующего финалиста. Обе не хотят упускать такой шанс. Потому будет битва.
Ожидаем вязкую жесткую борьбу, как в их встрече в лиге, и вряд ли много голов. Хотя можно ожидать, что забьют обе. А результат? "Болонья" в гостях побеждает мало, но играла вничью на выезде в лиге с "Ювентусом" и "Интером", выбивала "Интер" из Кубка в Милане. И у нее гораздо меньше проблем с составом, что очень важно в овертайме.
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