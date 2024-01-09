Фиорентина - Болонья. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 09.01.2024

Сетка Кубка Италии высвободилась. "Наполи" и "Интер" вылетели, в одной из половин остался лишь один традиционный гранд - "Милан", а рядом с ним - "Аталанта", "Фиорентина" и "Болонья". Последние двое открывают сегодня стадию 1/4 финала Апеннинским дерби и будут бороться за право стать главным андердогом турнира.

9 января. 22:00. Кубок Италии. Четвертьфинал

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Болонья"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Состояние команд

Прежде всего эти команды борются за право стать главным андердогом Серии А. Они занимают после первого круга четвертое и пятое места соответственно с разницей лишь в одно очко. Их тренеры Винченцо Итальяно и Тьяго Мотта, скорее всего, летом уйдут к грандам, а пока хотят вывести нынешние команды в Лигу Чемпионов. Да и взять трофей было бы замечательно.

"Фиорентина" была близка к двум трофеям в предыдущем сезоне. В Коппа как раз играла в финале и уступила "Интеру" в плотной борьбе. Также проиграла в финале Лиги Конференций "Вест Хэму". "Болонья" в последний раз была в финале какого-либо турнира в 1974-ом году (именно Коппа), в полуфинале - в 1999-ом, так что очень рада приближению к таким стадиям.

Что касается формы, то после семи дней с победами над "Ромой", "Интером" и "Аталантой" "Болонья" опустилась с небес на землю, влетев в гостях "Удинезе" (0:3) и на 95-ой минуте вытащив домашнюю ничью с "Дженоа" (1:1). Мотта, правда, остался очень доволен полным доминированием и "сохранением наших принципов" в пятницу. Но на самом деле создала команда мало.

"Фиорентине" также тяжело против середняков и аутсайдеров. Она победила трех таких подряд, но со счетом 1:0 и скорее благодаря своему вратарю Терраччьяно, чем сильной игре. А затем проиграла "Сассуоло" с таким же счетом, не реализовав пенальти, а до этого в первые 58 минут проиграв по ударам по воротам со счетом 1:7. Итальяно признал ужасный первый тайм.

Обе кажутся специалистами по грандам, а не малым командам. Что подходит для сегодняшнего матча. Они уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне в лиге, и как раз во Флоренции. Там получилась вязкая игра с обилием фолов и почти без опасных моментов. Два пенальти и красивое индивидуальное действие Джакомо Бонавентуры оформили 2:1 в пользу хозяев.

По владению мячом в лиге обе ныне в Топ-3. А вот по ударам по воротам "Фиорентина" шестая, а "Болонья" - 13-ая. По голам "Фиорентина" седьмая, а "Болонья" - 11-ая. Стерильное доминирование, слабоватый креатив и ужасная реализация часто подводят их. Обе часто применяют высокий прессинг.

В 1/8 финала Кубка "Болонья" выбила в гостях его победителя двух последних лет "Интер". Камбеком в дополнительное время - 2:1. До этого же прошла в турнире домашними победами "Чезену" (2:0) и "Верону" (1:0). "Фиорентина" начала с 1/8 финала, где вернулась дома с 0:2 на 82-ой минуте против "Пармы" из Серии Б, в итоге победив в серии пенальти.

Последние матчи команд

Кадры

"Болонья" остается без Сумаро, Эль Аззузи, Карлссона и Ндоя (автора победного гола в 1/8 финала против "Интера"). Здесь ничего нового. Лидер центра поля Фергюсон в лиге отбывал дисквалификацию, Салемакерс там неожиданно попал в запас. Также логично, что вышедший на замену и забивший "Дженоа" Де Сильвестри получит шанс с первых минут.

Главный форвард Зиркзее против "Интера" вышел на замену и отдал два ассиста. Теперь он должен выйти в "старте".

Не новости и отсутствие в "Фиорентине" Гонсалеса, Соттила и Куаме. Вингеров. Остаются Иконе и Брекало, мало показывающие. Больше вингеров в заявке на матч нет. Мало показывают и форварды Бельтран и Нзола, хотя последний забил "Парме". В обороне ситуация лучше и Раньери должен вернуться в стартовый состав после рождения ребенка.

Лидер центра поля Бонавентура не забил пенальти "Сассуоло", но не факт, что получит сразу же шанс реабилитироваться, поскольку ему уже 34.

Терраччьяно должен уступить место в воротах кубковому вратарю Кристенсену.

"Фиорентина": О. Кристенсен, Кайоде, Раньери, Кварта, Паризи, Артур, Данкан, Барак, Иконе, Бельтран, Брекало

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Беукема, Лукуми, В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер, Фергюсон, Орсолини, Зиркзее, Салемакерс

Цифры и факты

В очных матчах в сезоне 2020/21 "Фиорентина" и "Болонья" дважды сыграли вничью, в сезоне 2021/22 первая дважды победила, в сезоне 2022/23 дважды победила вторая. В первом матче в сезоне 2023/24 первая победила дома в ноябре со счетом 2:1

"Фиорентина" не проиграла "Болонье" 12 из предыдущих 13-ти очных матчей во всех турнирах во Флоренции, одержав в них девять побед. Правда, поражение состоялось в предпоследнем матче, в лиге со счетом 1:2. Из последних шести таких матчей флорентийцы выиграли половину - три, два сведя вничью и один проиграв

"Фиорентина" забивала "Болонье" как минимум два мяча в пяти из шести последних очных матчей во всех турнирах

Поражение от "Сассуоло" прервало серию "Фиорентины" из восьми матчей без поражений на всех полях во всех турнирах. Дома ее серия без поражений составляет шесть матчей. Пять из них завершились победами в основное время (все - в лиге), один - победой в серии пенальти (в Кубке). Началась эта серия как раз победой над "Болоньей"

В нынешнем сезоне во всех турнирах "Болонья" побеждала в гостях лишь дважды. Однажды - в основное время, однажды - в дополнительное. Правда, две эти победы состоялись в трех последних матчах

Прогноз: Фиорентина - Болонья 1:1, 1:2 в дополнительное время

"Болонья" чувствует ответственность победителя "Интера". "Фиорентина" чувствует ответственность действующего финалиста. Обе не хотят упускать такой шанс. Потому будет битва.

Ожидаем вязкую жесткую борьбу, как в их встрече в лиге, и вряд ли много голов. Хотя можно ожидать, что забьют обе. А результат? "Болонья" в гостях побеждает мало, но играла вничью на выезде в лиге с "Ювентусом" и "Интером", выбивала "Интер" из Кубка в Милане. И у нее гораздо меньше проблем с составом, что очень важно в овертайме.