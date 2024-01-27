Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.01.2024

Серебряный призер предыдущего сезона принимает чемпиона. Звучит как центральный матч тура? На самом деле "Лацио" - "Наполи" - вряд ли даже второй центральный в 22-ом туре Серии А. Поскольку обе переживают очень сложный сезон и ныне не находятся в Топ-4. Позволит ли именно очный матч кому-либо из них перезагрузиться?

28 января. 19:00. Серия А. 22-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Состояние команд

4 Аталанта 21 11 3 7 36 5 Фіорентина 20 10 4 6 34 6 Лаціо 20 10 3 7 33 7 Болонья 20 8 8 4 32 8 Рома 21 9 5 7 32 9 Торіно 21 8 7 6 31 10 Наполі 20 9 4 7 31

"Лацио", вообще-то, в неплохой форме в лиге. С четырьмя победами подряд. Также выбил из Кубка "Рому". Последний матч, правда, он влетел в одни ворота в Суперкубке "Интеру". Должен был получать там больше, чем 0:3. Но к тому турниру Маурицио Сарри отнесся с откровенным презрением. Он явно рад, что быстро вылетел оттуда. Теперь можно бросить все силы на лигу.

Проблема в реакции босса Клаудио Лотито, которому не понравились такие слова тренера. Теперь он будет следить за Сарри пристальнее и требовать в лиге больше. Проблема также в игре "орлов". Все те четыре победы в лиге не были уверенными и состоялись над командами не из Топ-10. В последнем туре "Лечче" дома был побежден со счетом 1:0, и "Лацио" уступил ему по многим важным ТТД.

"Наполи" первый матч Суперкубка выиграл со счетом 3:0 (у "Фиорентины"). Потому попал во второй в понедельник. То есть, отдыхал меньше. Во втором он отчаянно боролся с "Интером", даже более 30-ти минут вдесятером, но в итоге пропустил на первой добавленной минуте. И еще и бесился из-за судейства. Вальтер Мадзарри даже не явился ни на какие интервью, ни на церемонию вручения медалей.

За тренера несколько раз говорил президент Аурелио Де Лаурентис, но легче от этого не стало. Босс уже заявил, что Виктор Осимхен покинет клуб, набросился на агентов Петра Зелински. Ну и, разумеется, на арбитров.

В какой форме неаполитанцы? Ничья и три поражения во всех турнирах без забитых (в том числе 0:3 и 0:4), затем - вымученная на 96-ой минуте дома победа над последней командой Серии А. А затем - 3:0 над "Фиорентиной" (хотя там на 82-ой минуте счет еще был 1:0, а соперник смазал пенальти) и очень приличная игра против "Интера". Трудно понять.

Причем в последних двух матчах Мадзарри перешел на свою любимую схему с тремя центральными защитникам и может перезагрузить сезон именно с этого.

"Наполи" - первый в Серии А по владению мячом и ударам по воротам, но с 3-4-3 выглядит более прагматичным и уже не особо ищет мяч. А "Лацио" каденции Сарри этот мяч никогда и не искал, играя прагматично. Против неаполитанцев он уж точно довольно наглухо запирался. Как выйдет на этот раз?

Последние матчи команд

Кадры

У "Лацио" далеко не впервые отсутствуют Дзакканьи и Иммобиле. Хотя бы другой форвард Кастельянос оправился от травмы. Так что Фелипе Андерсон, автор гола в ворота "Лечче", вернется из центра атаки на фланг. Хотя не на правый, а левый. Справа должен выйти Исаксен. Педро в запасе.

Луис Альберто недавно после травмы и еще не в лучшей форме. Так что возможен выход Катальди или Весино. Кто-то из этих двоих может заменить и Ровеллу в качестве последнего опорника.

В центре обороны вылетел Патрик, но есть Хила, Казале и Романьоли. На ее флангах все в строю. Марушич, Лаццари, Хюсай и Лука Пеллегрини.

У "Наполи" гораздо большие потери. Новые - дисквалификации Симеоне и Кварацхелии (разумеется, помним об Осимхене на Кубке Африки). Второй старт для Линдстрема за клуб в лиге, еще и не на своем правом фланге, а на левом? Возвращение Распадори из запаса? Или даже январский новичок Нгонг? Двух из трех мы увидим.

В центре поля нет Ангиссы, а теперь и Каюста. Зелински наконец-то сбросил с себя мысли о трансфере и способен выйти? Он очень нужен. В обороне давно нет Натана и Оливеры, нет и первого вратаря Мерета.

3-4-3 сохранится.

"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли, Марушич, Весино, Гендузи, Луис Альберто, Исаксен, Кастельянос, Фелипе Андерсон

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Мадзокки, Лоботка, Зелински, Руи, Политано, Распадори, Линдстрем

Цифры и факты

Последние два очных матча выиграл "Лацио". В том числе в нынешнем сезоне со счетом 2:1. Но перед ними "Наполи" выиграл четыре подряд. А перед теми четырьмя в лиге команды дважды обменялись победами

Две последние победы "орлов" состоялись в Неаполе. В Риме они последние два очных матча проиграли со счетом 1:2. Но прямо перед ними два подряд дома в лиге выиграли

"Лацио" выиграл четыре предыдущих матча в лиге подряд. Правда, все они состоялись против соперников не из Топ-10. В трех последних в лиге против команд Топ-10 "орлы" не побеждали - ничья и два поражения. "Наполи" же проиграл четыре последних матча лиги против команд Топ-10

В семи последних матчах Серии А против всех соперников "Наполи" добыл две победы. Обе - дома с разницей в один мяч над командами с 17-го места и ниже. Другие результаты за это время - ничья и четыре поражения

"Наполи" проиграл три последних матча лиги на выезде, не забив в них ни одного мяча

Прогноз: Лацио - Наполи 1:1

Обе слабы против Топ-10 в лиге, хотя в Кубках доказывали обратное. Обе испытывают немалые игровые проблемы. "Лацио" выиграл два последних очных матча, играет дома, в целом в лучшей форме. Но в лучшей - не значит в хорошей. А "Наполи" в гостях, больше устал, потерял многих игроков. Но переход на 3-4-3 - сильный козырь, возможно, начало прорыва. Сойдутся на ничьей?