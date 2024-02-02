Украинское дерби. Эмполи - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.02.2024

Второго декабря 2023-го года "Дженоа" и "Эмполи" встретились в Генуе в рамках Серии А. Матч завершился со счетом 1:1, причем Руслан Малиновский забил за хозяев красивым ударом издали, а Виктор Коваленко ассистировал к голу гостей навесом с фланга. Третьего февраля они встречаются вновь, в том же турнире и уже в Эмполи. Увидим ли мы ещё одно украинское дерби?

3 февраля. 16:00. Серия А. 23-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Дженоа"

Главный арбитр: Эрманно Феличиани

Состояние команд

10 "Торіно" 21 8 7 6 31 11 Монца 22 7 7 8 28 12 "Дженоа" 22 7 7 8 28 13 "Фрозіноне" 22 6 5 11 23 14 Лечче 22 4 9 9 21 15 "Сассуоло" 21 5 4 12 19 16 "Еллас Верона" 22 4 6 12 18 17 "Удінезе" 22 2 12 8 18 18 "Кальярі" 22 4 6 12 18 19 "Емполі" 22 4 5 13 17 20 "Салернітана" 22 2 6 14 12

В том матче украинцы были равны, но в целом их статус в своих командах практически противоположен. Малиновский - один из лидеров "Дженоа", почти постоянный игрок стартового состава. Более того - системообразующий игрок. Разыгрывающий опорник. Коваленко же в стартовом составе в сезоне в лиге выходил лишь дважды, а в 2024-ом году ещё не играл из-за травмы.

Никак не равны и их команды. "Дженоа" смотрит вверх, в Топ-10. Стабильна с начала сезона. К тренеру Альберто Джилардино пристальное внимание прессы и более статусных клубов. Команда даже исправила свои главные проблемы. Прекратила пропускать в концовках матчей (а из-за этого потеряла 11 очков) и начала набирать очки в гостях (семь в трех последних матчах).

В последнем матче она выдала худший тайм с первого тура (первый), но пропустила лишь однажды, а во втором устроила камбек против "Лечче". В последнем гостевом - устроила камбек против "Салернитаны".

В зимнем Меркато она сумела усилиться форвардами Витиньей из "Марселя" и Анкейе из "Шерифа" и латералем Спенсом из "Тоттенхэма". Также выкупила контракт Малиновского у "Марселя" за семь миллионов евро. Большой успех также - удержание лидера команды Альберта Гудмундссона. Джилардино признал, что очень боялся его ухода и даже называет "нашим зимним приобретением".

Рад тренер и сделке по Малиновскому. Заявив на предматчевой пресс-конференции в ответ на вопрос, стал ли Руслан символом команды: "Я рад за Руслана. Это была замечательная ставка для всех: для клуба и для нас. Мы рады, и я надеюсь, что он будет играть на таком же уровне и далее".

Следует напомнить, что ещё в середине января за 25 миллионов был продан Раде Драгушин в "Тоттенхэм", но в первых матчах без него ослабления обороны не заметно.

"Эмполи" также смотрит вверх, но лишь на 17-ое место. Ныне он 19-ый. Давиде Никола - его третий тренер в сезоне и пришёл в середине января после одного очка в пяти последних турах и восьми туров подряд без побед его предшественника Аурелио Андреаццоли. Правда, сразу же принёс победу, ещё и разгром дома крепкой "Монцы" (3:0). А затем даже привёз 1:1 с выезда к "Ювентусу".

В Турине он мог добиться и большего, ведь с 18-ой минуты играл в численном большинстве. Учитывая такое преимущество, создал слишком мало. Ещё и пропустил первым. Но сумел вернуться, а в концовке мог и победить.

Проблема в том, что сравнял счёт в Турине Томмазо Бальданци, который после этого ушел в "Рому". Без него техники в атаке у команды очень мало. Не случайно она до сих пор худшая в лиге по забитым. Хотя для Коваленко уход Томмазо, как и Раноккии и Мальдини - хорошие новости. Плохие новости - приход в январе на его позицию Шимона Журковского, уже успевшего забить четыре мяча.

Сам Виктор возвращается после четырех матчей вне заявки из-за травмы. То есть у Николы ещё не играл. А наставник ждёт его: "Коваленко - универсальный игрок с важным характером. Он возвращается после травмы и должен вернуться с ментальной безопасностью. Я не могу дождаться момента, когда смогу дать ему шанс".

"Дженоа" - команда интенсивная, но прагматичная. Владение мячом не ищет. Физически сильная, бегающая. Такую же строит Никола в "Эмполи" на контрасте с "тики-такой" Андреаццоли. В частности, перевёл её с 4-3-3 на 3-5-2. Схему "Дженоа". При этом один из опорников у обоих - техничный игрок, бывший атакер. Малиновский, Журковский. Интересное противостояние.

Джилардино говорит о "сердитом" сопернике, изменившем стиль и требует от своих поднять ментальную планку на такой матч. Никола отмечает скорость, контратаки, глубокую оборону соперника и его акцент на индивидуальные действия в атаке. Называя футбол генуэзцев практичным.

Последние матчи команд

Кадры

У "Дженоа" отсутствуют Маттурро и Хапс, новичок Анкейе, Мессиас. Мартин под вопросом, Спенс начал слабовато, так что проблема на левом фланге обороны. Возможно, там выйдет Френдруп, вернувшийся после дисквалификации, и тогда в центре поля - Бадель (также вернулся)-Строотман-Малиновский. А если нет - тогда кто-то из четвёрки окажется в запасе. Возможно, украинец.

Главный тандем в атаке Ретеги-Гудмундссон в последнее время здоров.

Коваленко и здоровым почти не выходил с первых минут. Сейчас - тем более. Журковский уже добавляет яркости атаке "Эмполи" из центра поля. Грасси, Марин, Фаццини и Мале поборются за два места рядом с ним. Хотя, возможно, поляк выйдет в атаке. Поскольку январский новичок высокий форвард Черри начал очень неуклюже, Капуто травмирован, а Дестро только возвращается.

Возможно, вернется в первые 11 Канчелльери, забивший в Генуе с подачи Коваленко. Бывший игрок "Милана" Мбайе Ньянг, пришедший позавчера, ещё вряд ли готов.

"Эмполи": Каприле, Гьяси, Исмаили, Валюкевич, Луперто, Качаче, Грасси, Фаццини, Журковский, Камбиаги, Канчелльери

"Дженоа": Х. Мартинес, Бани, Васкес, Де Винтер, Сабелли, Бадель, Строотман, Малиновский, Френдруп, Гудмундссон, Ретеги

Цифры и факты

Последние три очных матча в лиге завершились ничьими. Сразу перед ними "Дженоа" выиграла три подряд. В последних восьми "Эмполи" не побеждал - четыре ничьи и четыре поражения. Дома он не побеждал в последних трех - ничья и два поражения

28 очков в 22-ух турах - лучший показатель "Дженоа" в Серии А на такой стадии с сезона 2014/15

"Дженоа" не проигрывала в последних семи матчах лиги на всех полях - три победы и четыре ничьи. В гостях не проигрывала в последних трех - две победы и ничья

В нынешнем сезоне "Эмполи" никогда не выдавал серию из трёх матчей лиги без поражений подряд. Завтра способен выдать такую

Показатели "Эмполи" дома в лиге в нынешнем сезоне - две победы, две ничьи и семь поражений. В гостях он набрал больше очков - 9:8. "Дженоа" в гостях в лиге одержала три победы, дважды сыграла вничью и шесть раз проиграла. В последних трех гостевых матчах в лиге она набрала семь очков и не проигрывала, но прямо перед этим в гостях набрала одно очко в семи матчах

Прогноз: Эмполи - Дженоа 2:1

"Дженоа" сильна, собранна, думает о Топ-10. Хочет установить рекордный сезон новичков лиги последних 20-ти лет. Но задачи "Эмполи" гораздо более острые. Никола начал каденцию отлично, команда всего в одном очке от выхода из зоны вылета, верит в выход и собирается выгрызать его. Ожидаем плотную драматичную игру, в которой хозяева будут ближе к победе.

Малиновский и Коваленко? В предыдущем туре Руслан попадал в стойку и стал первым на поле по ударам по воротам (6). Он близок к голу в последнее время. А вот Виктор только возвращается. Не факт, что он вообще выйдет на поле.