Рома - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.02.2024

"Команда не должна пьянеть от радости, иначе я делаю все неправильно". Так заявил Даниэле Де Росси после победы над "Фейеноордом" в серии пенальти и выхода в 1/8 финала Лиги Европы. Эйфория "Ромы" сейчас и вправду велика, и впали в нее прежде всего болельщики слишком легко. Придется ли отрезвляться против "Торино", который сам только что был отрезвлен другой римской командой?

26 февраля. 19:30. Серия А. 26-ой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Торино"

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Состояние команд

4 Аталанта 25 14 4 7 46 5 Болонья 26 12 9 5 45 6 Рома 25 12 5 8 41 7 Лацио 25 12 4 9 40 8 Фиорентина 25 11 5 9 38 9 Наполи 25 10 7 8 37 10 Торино 25 9 9 7 36 11 Монца 26 9 9 8 36

Вокруг "Ромы" любят впадать в эйфорию от небольших локальных успехов. Де Росси сам это отлично знает, и объяснять ему не нужно. А сейчас ощущения усилены из-за него на посту. Успех именно с ДДР в качестве главного тренера - это просто рай, идеал, предел мечтаний "романист".

Насколько успех велик? Четыре победы в пяти турах лиги и поражение в плотной борьбе с "Интером". Два гола в одном матче лидер лиги пропустил впервые с сентября. Причем две последние победы "волков" в лиге разгромные. А в Лиге Европы добыта первая победа в серии пенальти в Еврокубках с сезона 1982/83. Над тем же "Фейеноордом", которого дважды побеждал и Жозе Моуриньо.

Сам Де Росси был счастлив в четверг, говорил, что чуть не прыгнул на трибуны. Многие легенды итальянского футбола (Фабио Капелло, Франческо Тотти, Лучано Спаллетти, Збигнев Бонек и т.д.) хвалят его, говорят, что с ним команда сохранила характер Моуриньо, при этом значительно добавив в яркости игры, в желании владеть мячом и атаковать. А также в сплоченности и энтузиазме.

Вместе с тем, работы еще очень много. На счету Де Росси лишь две уверенные победы, над аутсайдерами. Две другие, как и победа над роттердамцами в серии пенальти после двух ничьих, были вымучены, "Интеру" проиграли. Сам он говорит, что работы очень много, говорит о победе в четверг в типичном стиле "Ромы", с инфарктом.

Он также называет следующего соперника Ивана Юрича замечательным тренером, одним из первых, игру которого он изучал. "Возможно, "Торино" - худшая команда, с которой можно встретиться после 120-ти минут. В обороне ее уровень почти заслуживает Лиги Чемпионов". "Торо" и вправду борется очень жестко, постоянно бегает, разбивает игру на единоборства и изнуряет соперников.

Он также играл в четверг (перенесенный матч лиги) и прервал свою серию из шести матчей без поражений. Но в первом тайме выносил "Лацио", да и во втором доминировал. Результат матча по ударам по воротам - 25:7 в его пользу. Юрич сказал, что гордится игроками, что это один из лучших матчей команды за три года с ним и с такой игрой она выиграет много матчей.

Правда, симптомы в матче против "Лацио" проявились не впервые. "Торино" и после этого поражения проиграл лишь два матча из последних 12-ти, но пять из них сыграл вничью. Он плохо умеет превращать ничью в победу, а против Топ-команд это в итоге приводит к поражению. В декабре и январе он выносил "Аталанту" и "Наполи" дома со счетом 3:0, но собранным грандам проигрывает.

По владению мячом в лиге команды рядом - 7-8 места. При этом в последнее время наблюдается повышение процента. По ударам по воротам они как раз обе не в Топ-10, но и здесь добавляют. По забитым "Рома" четвертая, а "Торино" опережает лишь две команды. А вот по пропущенным лишь две команды лучше "Торо", "Рома" же девятая.

Точно ожидается очень интенсивная жесткая борьба. Тем более, что обе в случае победы существенно приблизятся к своим целям. "Торино" - к Еврокубкам, "Рома" - конкретно к Лиге Чемпионов.

Последние матчи команд

Кадры

Центральный защитник "Ромы" Льоренте получил травму головы и должен быть заменен Ндикой в первом его матче за клуб после Кубка Африки. Лукаку и Кристанте очень устали, первый смазал супермоменты в игре и пенальти в серии в четверг. Азмун и Бове могут заменить их. Также не менее уставший Дибала может уступить место зимнему новичку Бальданци.

Под вопросом из-за повреждений Карсдорп и Лоренцо Пеллегрини. Последний ссорился с Моуриньо, но забил уже четыре мяча при Де Росси.

Вратарь Свилар выбил Руя Патрисиу из стартового состава еще неделю назад в лиге, в четверг отбил два послематчевых пенальти и должен остаться. Залевски в четверг реализовал решающий пенальти и может вернуться в состав за счет Анхелиньо и Спинаццолы.

В "Торино" уже начинают привыкать играть без ведущих центральных защитников Буонджорно, Схуурса, Родригеса и Тамеза. Возможно, вернется латераль Войвода, но не факт. В центре поля посредственно играют Риччи и Илич, и одного из них вновь может выбить Линетти. Дуван Сапата с семью голами в лиге, Санабрия также опасен. Они мало реализуют, но много бьют. Когда-то может начать залетать.

"Рома": Свилар, Р. Кристенсен, Манчини, Ндика, Залевски, Паредес, Бове, Лоренцо Пеллегрини, Бальданци, Азмун, Эль-Шаарави

"Торино": Милинкович-Савич, Джиджи, Ловато, Мазина, Белланова, Риччи, Линетти, Лазаро, Влашич, Сапата, Санабрия

Цифры и факты

В последних четырех очных матчах лиги дважды победила "Рома" без пропущенных, дважды состоялась ничья 1:1. А до этого в пяти матчах "Рома" трижды выиграла и дважды проиграла. В последнем хронологически, в первом круге нынешнего сезона, она сыграла в гостях вничью 1:1, пропустив на 87-ой минуте

В последних четырех очных матчах лиги в Риме "Рома" побеждала дважды, однажды играла вничью и однажды проиграла. До этого выиграв девять таких подряд. В последнем хронологически она сыграла вничью 1:1, сравняв счет на 95-ой минуте

"Рома" забивала в последних девяти матчах во всех турнирах и пропускала в 11-ти из последних 13-ти. В лиге она не пропускала в двух из последних трех

"Торино" не пропускал в четырех из семи последних матчей во всех турнирах и не забивал в четырех из восьми

В пяти из шести последних матчей "Торино" забивалось менее трех мячей. В шести последних "Ромы" в лиге забивалось три и более

"Торино" выиграл один из семи последних гостевых матчей лиги при четырех ничьих и двух поражениях

"Рома" достигла серии из десяти домашних матчей лиги без поражений при восьми победах и двух ничьих, но затем уступила дома "Интеру"

Прогноз: Рома - Торино 2:1

"Торино" - и вправду жесткая и неудобная команда, особенно против уставших соперников. Но и она играла посреди недели, к чему не привыкла. А скамьи запасных у неё сейчас нет. К тому же, в гостях, особенно против грандов, она гораздо хуже, чем дома.

Усталость "Ромы", ротация и излишняя эйфория могут помешать ей, но родной стадион, энтузиазм Де Росси и банально более высокий класс и сильный характер должны помочь.