Наполи - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 08.03.2024

Возможно, "Наполи" в итоге, с третьим тренером в сезоне, все же вышел на правильный путь. Но путь этот долог, нужно догонять. Отличная возможность приблизиться к зоне Лиги Чемпионов возникла в 28-ом туре, когда "Болонья" играет с "Интером", а "Рома" - с "Фиорентиной". Правда, сами неаполитанцы играют с командой, которая разгромила их два месяца тому. Удастся ли взять реванш?

8 марта. 21:45. Серия А. 28-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Торино"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Состояние команд

Франческо Кальцона в четырех матчах на посту во всех турнирах еще не проигрывал. И был очень близок к трем победам в лиге подряд, упустив победу в Кальяри в своем первом матче лиги на последних секундах. Но там его влияния ещё не было заметно, и команда играла паршиво, как до него.

А вот затем она разнесла в гостях "Сассуоло", забив в одном матче столько же голов, сколько в девяти в лиге до этого. И продолжила победой в Топ-матче дома над "Ювентусом". Еще и в стиле "Юве". В равной игре с постоянными перепадами и шансами обеих команд ("везувиани" проиграли матч по ударам по воротам) удалось заработать пенальти и реализовать его с добивания на 88-ой минуте.

Кальцона считает, что команда в целом на правильном пути и подала сигнал способности на свершения. Болельщики также довольны, в прессе говорят, что тренер вполне может остаться и на следующий сезон. Но не слишком ли велика и поспешна эйфория? Тем более, что календарь очень сложен. После "Торино" - выезд к "Барселоне" в Лиге Чемпионов, затем к "Интеру", а затем - "Аталанта" дома.

"Торо" борется за Еврокубковую зону. Иван Юрич даже поставил ультиматум игрокам, что уйдёт, если команда не выйдет туда. Играет он в последнее время очень неплохо. Но не доигрывает. В мощных первых таймах не способен реализовать преимущество, в их концовках и во вторых таймах совершает глупости вроде привозов пенальти и жёлтых карточек. Типичный "Торо".

"Лацио" он победил по ударам по воротам со счетом 24:7, но пропустил во втором тайме дважды и проиграл. "Рому" переиграл по ударам со счетом 14:6, но пропустил пенальти в первом тайме в раздевалку, затем дважды во втором на ровном месте и в итоге также проиграл. "Фиорентину" не смог дожать до перерыва, весь второй тайм вдесятером играл очень прилично, но добыл лишь 0:0.

Иван Юрич очень доволен игрой в последних трех матчах, считает, что команда заслужила набрать в них 6-7 очков и с такой игрой наберет ещё много. Но факт в том, что набрала она в трех лишь одно. Второе место в лиге по "сухим" матчам (13) - также лишь полдела. Сам Юрич признает это, заявляя, что сильные команды добывают 1:0, а не 0:0 и что нужно повышать уровень атаки.

0:3 от "Торино" в первом круге стало одной из низших точек "Наполи" в сезоне. Чемпион отыграл отвратительно. Прежде всего - без желания. А "Торо" всегда играет жестко, интенсивно и разбивает игру на единоборства, так что с ним нужно бодаться. Владеть мячом он не любит, а "Наполи" по владению первый в лиге с большим отрывом, но сделать это владение эффективным - сложная задача.

Последние матчи команд

Наполи

Наполи - Дженоа 1:1 (лига)

Наполи - Барселона 1:1 (Лига Чемпионов)

Кальяри - Наполи 1:1 (лига)

Сассуоло - Наполи 1:6 (лига)

Наполи - Ювентус 2:1 (лига)

Торино (все - лига)

Сассуоло - Торино 1:1

Торино - Лечче 2:0

Торино - Лацио 0:2

Рома - Торино 3:2

Торино - Фиорентина 0:0

Кадры

Ррахмани получил травму против "Ювентуса" и сегодня не сыграет. Каюст и Нгонг - более давние травмы. Дилеммы, как всегда, на левом фланге обороны "Наполи" (Руи, Оливера), в центре поля (Траоре, Зелински). А также справа в атаке, ведь Политано обычно играет с первых минут, но Распадори забил "Ювентусу".

Виктор Осимхен против "Ювентуса" не реализовал пенальти и очень зол. До того в трех матчах во всех турнирах он забил пять мячей. Хвича Кварацхелия забил три в двух последних и выходит из кризиса.

"Торино" играет с двумя форвардами и тремя центральными защитниками. Дуван Сапата возглавляет атаку с девятью голами в сезоне. Правый латераль Белланова очень активен и вызывает интерес сильных клубов. В центре обороны после долгих травм вернулись и уже играли против "Фиорентины" с первых минут Буонджорно и Родригес.

Все же отсутствуют центральные защитники Ловато и Схуурс, так что выбор здесь ограничен. Еще более он ограничен в центре поля - линии, к которой в последнее время больше всего претензий. Риччи дисквалифицирован, Тамез и Илич травмированы, остаются Линетти и молодой Гинейтис.

": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия

": Милинкович-Савич, Джиджи, Буонджорно, Мазина, Белланова, Гинейтис, Линетти, Лазаро, Влашич, Сапата, Санабрия

Цифры и факты

▪ "Торино" - соперник, против которого Наполи сыграл вничью больше всего матчей в своей истории в Серии А: 55 из 139-ти (51 успех неаполитанцев и 33 победы туринцев дополняют картину). Последняя ничья между двумя командами в чемпионате датируется 2020-ом годом. После неё "Наполи" выиграл пять очных матчей подряд, но затем проиграл со счетом 0:3

▪ За последние 29 сезонов "Торино" лишь однажды побеждал "Наполи" в обоих матчах лиги - в 2008/09

▪ "Наполи" не проигрывал в последних 11-ти домашних матчах "Торино" в Серии А (семь побед, четыре ничьи), последний успех туринцев на выезде против неаполитанцев состоялся в 2009-ом году. Правда, в последних шести таких матчах на счету неаполитанцев лишь три победы (также три ничьи), и лишь одна из побед - с разницей более одного мяча

▪ "Наполи" выиграл два матча лиги подряд впервые с сентября, три подряд в одном сезоне он не выигрывал с февраля 2023-го года

▪ "Наполи" не проигрывал в шести последних домашних матчах лиги - четыре победы и две ничьи

▪ "Торино" побеждал лишь однажды в последних восьми матчах лиги в гостях (четыре ничьи и три поражения), с другой стороны, проигрывал лишь трижды в последних девяти таких

▪ "Торино" — команда, сыгравшая вничью 0:0 больше матчей в этом сезоне в пятерке лучших европейских лиг (шесть), чем кто-либо. В целом лишь "Удинезе" (15) добыл больше ничьих с любым счётом, чем он в Серии А в нынешнем сезоне (15:10)

▪ Лишь "Интер" (17) отыграл больше "сухих" матчей Серии А в этом сезоне, чем "Торино" (13). После 27-ми туров столько "сухих" матчей "Торо" не добывал с сезона 1991/92

▪ В пяти из шести последних матчей лиги с участием "Торино" забивалось менее трех мячей, как и в трех из пяти последних с участием "Наполи"

▪ Дуван Сапата, автор девяти голов в этом чемпионате, может достичь двузначного количества голов в седьмом сезоне Серии А. В 21-ом веке только два иностранных игрока забивали по крайней мере десять голов в семи и более разных чемпионатах: Златан Ибрагимович и Пауло Дибала

Прогноз: Наполи - Торино 2:1

"Торино" - крепкий жесткий соперник, который осложняет жизнь всем. В Неаполе он давно не способен победить, но мучает "Наполи" почти всегда и ничьи добывать способен. А дома седьмого января разнес его. "Везувиани" еще и могут слишком уж думать о "Барселоне". Но все же они сейчас на подъеме, а "Торо" почти никогда не умел превращать хорошую игру в хороший результат.