Ювентус - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.03.2024

Поезд в Топ-4 уходит от "Аталанты". Она начала крайне тяжёлую серию матчей в лиге неудачно, без побед над "Миланом", "Интером" и "Болоньей". Впереди "Ювентус", "Фиорентина" и "Наполи", и здесь нельзя остаться без побед. От "Ювентуса" же поезд к Скудетто ушёл, будто и не был. И ему остаётся закрепиться в Топ-4 и удержать второе место.

10 марта. 19:00. Серия А. 28-ой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Аталанта"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

1 Интер 27 23 3 1 72 2 Ювентус 27 17 6 4 57 3 Милан 27 17 5 5 56 4 Болонья 27 14 9 4 51 5 Рома 27 14 5 8 47 6 Аталанта 27 14 4 9 46 7 Наполи 28 12 8 8 44

Даже во время плотной борьбы за Скудетто Массимилиано Аллегри постоянно заявлял, что за этот трофей команда не борется, что ее цель - вернуться в Лигу Чемпионов. Повторяет все это и в последнее время. Заявляя, что доволен состоянием команды и что она на правильном пути. Заявлял такое и после поражения от "Наполи". Он остался доволен игрой в Неаполе.

Играли туринцы там и вправду неплохо. Душан Влахович запорол несколько отличных моментов и после матча извинялся за это. Но в итоге "Юве" был побит своим же оружием. Голом в концовке с пенальти. Точнее, с добивания пенальти на 88-ой минуте. Аллегри объяснял такой исход молодостью состава, как он сказал, "одного из самых молодых стартовых составов в истории".

Впрочем, даже если занести матч в актив, что делать с другими пятью из последних шести? Против "Эмполи", "Удинезе", "Вероны" и "Фрозиноне" "Юве" отыграл плохо, выцарапав победу лишь у последнего и за 15 секунд до конца. А с "Интером" играл слишком боязливо, не создавая.

"Аталанта" совсем недавно выглядела очень мощно. Добыла восемь побед и ничью в девяти матчах. Еще одну ничью, в гостях с "Миланом", Джан Пьеро Гасперини также записал в актив. Хваля команду за борьбу под давлением. Но затем она была разгромлена "Интером" (0:4), в мощном первом тайме дома против "Болоньи" забила лишь однажды и в начале второго пропустила два.

В четверг она играла в Лиге Европы в Лиссабоне со "Спортингом" и вернула высокий уровень игры. Переиграла соперника, по ударам в каркас ворот выиграла со счетом 3:1, также заставляла вратаря португальцев серьёзно работать. Гасперини назвал упущенные моменты сумасшествием и игрой команды очень доволен. Но ее новое неумение побеждать настораживает.

Обе команды играют с тремя центральными защитниками. Обе прагматичны и владение мячом не очень любят. "Ювентус" - по традициям Аллегри, в "Аталанте" Гасперини строит несколько по-новому. Вполне возможен матч с низким количеством опасных моментов и ударов по воротам вообще. Вполне возможно, что решат его голы со стандартных положений.

Последние матчи команд

Кадры

"Ювентус" потерял Влаховича из-за дисквалификации. Автора восьми голов в семи последних матчах, второго бомбардира лиги. Вовремя проснулся его партнёр по атаке Кьеза, в Неаполе забив свой первый гол с 16-го января. Но хватит ли его? Запасные форварды Йилдиз и Милик в 2024-ом году в лиге не забивали, Кен травмирован.

В центре поля проблема также не исчезает. Рабио все еще травмирован, Алькарас получил травму в Неаполе, МакКенни близок к возвращению, но не в стартовый состав. Не впервые говорят о переходе правого защитника Камбиазо в центр поля. Теперь вернулся защитник Данило, которому уже приходилось играть там. Веа, Гатти, Ругани и Сандро готовы заменить их на их главных позициях.

У "Аталанты" вариантов намного больше. Правда, в центре обороны тройку Скальвини-Джимсити-Колашинац все равно менять не будут. Хиен отыграл тайм в Лиссабоне, но слабовато. И тройке опорников нет конкурентов - Де Роон, Эдерсон, Коопмейнерс. Пашалич - вариант, но более атакующий.

Дисквалифицирован латераль Холм, но и без него на флангах есть Хатебур, Дзаппакоста, Руджери и Баккер. А в атаке есть Лукман (забил "Болонье"), Скамакка (забил "Спортингу"), Де Кетеларе и Миранчук, много забивавшие и ассистировавшие месяц назад, но с тех пор остановившиеся.

Вратарь Муссо играл в четверг, но в лиге вновь уступит место Карнезекки.

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Камбиазо, Локателли, Данило, Миретти, Костич, Милик, Кьеза

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Де Кетеларе, Лукман

Цифры и факты

Лишь "Интер" (68) переигрывал "Аталанту" больше раз, чем "Ювентус" в Серии А (66 из 123-ех матчей). Правда, "бьянконери" победили "нерадзурри" лишь однажды в восьми последних очных матчах лиги - пять ничьих и два поражения

Девять из 14-ти последних встреч "Ювентуса" и "Аталанты" в Серии А завершились вничью (три победы пьемонтцев, две — бергамцев)

После серии из восьми матчей подряд без поражений в чемпионате (восемь побед, две ничьи) "Аталанта" проиграла последние два - "Интеру" и "Болонье". В последних трех матчах Серии А она не побеждала - ничья и два поражения. Не побеждала в последних четырёх во всех турнирах - две ничьи и два поражения

"Ювентус" выиграл лишь один из шести последних матчей в лиге (две ничьи и три поражения). В последних пяти матчах турнира "бьянконери" набрали столько же поражений (три), сколько в предыдущих 29-ти

"Аталанта" выиграла лишь один из семи последних гостевых матчей лиги - также три ничьи и три поражения

Ни одна команда в этой Серии А не пропустила меньше голов со стандартных положений, чем "Ювентус" (четыре, как "Интер"), с другой стороны, "Аталанта" — команда, которая пропустила больше всего голов со "стандартов" в процентном отношении: 43 от общего количества, т. е. 13 из 30-ти

Результаты семи последних гостевых матчей "Аталанты" во всех турнирах - две победы, три ничьи, два поражения, в десяти последних - три победы, четыре ничьи, три поражения, в 13-ти последних - четыре победы, пять ничьи, четыре поражения

Прогноз: Ювентус - Аталанта 1:1

"Аталанта" в целом играет слабо в гостях и на любом поле против грандов. Точнее, не играет слабо, а добывает слабые результаты. Она еще и устала, календарь очень тяжел. "Ювентус" также против грандов не блещет, да и вообще в последнее время в плохой форме. И состав ослаблен. Но в Еврокубках не играет, так что не должен устать.

Любой результат в этом матче возможен, но ничья выглядит наиболее логичной. И, скорее всего, обе команды забьют.