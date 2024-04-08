Удинезе - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 08.04.2024

"Интер" просто продолжает чемпионский парад, круги почета со Скудетто? Или все же еще остались цели? Стать лучшим в истории Серии А по набранным очкам за сезон, "сухим" матчам, пропущенным мячам? Обеспечить Скудетто в Миланском дерби? "Удинезе" же вопросы о цели не нужно задавать. Она ясна - остаться в Высшем дивизионе. А для этого нужно цепляться за каждое очко.

Серия А. 31-й тур

8 апреля. 21:45. Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Интер"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Состояние команд

1 Интер 30 25 4 1 79 2 Милан 31 21 5 5 68 3 Ювентус 31 18 8 5 62 4 Болонья 31 16 10 5 58 5 Рома 31 16 7 8 55 6 Аталанта 30 15 5 10 50 7 Наполи 31 13 9 9 48 8 Лацио 31 14 4 13 46 9 Торино 31 11 11 9 44 10 Фиорентина 30 12 7 11 43 11 Монца 31 11 9 11 42 12 Дженоа 31 9 11 11 38 13 Кальяри 31 7 9 15 30 14 Лечче 31 6 11 14 29 15 Удинезе 30 4 16 10 28 16 Эмполи 31 7 7 17 28 17 Эллас Верона 31 6 9 16 27 18 Фрозиноне 31 6 8 17 26 19 Сассуоло 31 6 7 18 25 20 Салернитана 31 2 9 20 15

"Нерадзурри" немного сбавили обороты. К последним пяти матчам накопились претензии. К вылету из Лиги Чемпионов, неуверенным 2:1 дома над "Дженоа" и 1:1 дома с "Наполи", "автобусу" в Болонье. "Эмполи" дома также много позволяли, даже проиграв первый тайм по ударам по воротам. Второй мяч ему забили на 81-ой минуте. Прежде всего качество последнего паса и удара сильно упало.

Тем не менее, победы штампуются. 11 в 12-ти последних матчах Серии А, 20 в 24-ех, в которых не проигрывали. Невозможно требовать от команды громить весь сезон. На ее счету уже десять разгромов в сезоне в лиге.

"Удинезе", как и "Эмполи", аутсайдер. После девяти матчей 31-го тура остался над зоной вылета, но лишь в двух очках. Проигрывает он не так часто. Два матча из последних восьми, десять всего в сезоне. Столько же поражений, например, у "Аталанты", у "Фиорентины" и "Лацио" - даже больше. Проблема в неумении побеждать. Четыре победы. Меньше лишь у "Салернитаны".

Соответственно, по ничьим он первый в лиге. С 16-ю. Ни у кого другого нет больше 11-ти. 1:1 завершился его последний матч против такого же аутсайдера "Сассуоло". Фриуланцы дважды попадали в каркас ворот, однажды их удар выбивали с линии ворот. Но победа вновь не пришла. А в последнем домашнем матче состоялось банальное поражение от "Торино" - 0:2.

Владеть мячом они совершенно не любят. Последние в этом в лиге. Зато по ударам по воротам довольно высоко - десятые. Так что "Интеру" нужно будет действовать осторожно и не пропускать контратаки. И помнить, что менее месяца назад "Удинезе" побеждал "Лацио", также в его резюме в этом сезоне победы над "Миланом", "Ювентусом" и "Болоньей". Его стиль подходит против грандов.

Последние матчи команд

Кадры

У "Интера" не первую неделю проблемы в обороне. Де Фрай вернулся после травмы, но не факт, что готов. Вратарь Зоммер также вернулся и готов, но набрал ли 100 процентов формы? Бастони как раз вылетел. Левого центрального защитника, похоже, сыграет Карлос Аугусто, как уже делал несколько раз в сезоне. При этом в запасе есть центрдеф - Биссек.

В остальном же все ясно. Кроме обычной дилеммы справа - Думфриз или Дармиан?

Маркус Тюрам не забивал в шести последних своих матчах за клуб, Лаутаро Мартинес - в четырех.

У "Удинезе" проблемы в атаке. Лучший бомбардир Лукка (семь голов в сезоне в лиге) дисквалифицирован, Дэвис травмирован, Бреннер летал в Бразилию из-за личных проблем, Саксесс играет слабо. Значит, второй форвард по амплуа Товен (пять голов) станет первым, а за ним расположится Перейра?

Такие изменения также могут открыть путь в стартовый состав Самарджичу, летом чуть не перешедшему в "Интер". Хотя его ныне немало критикуют за лень, проблемы в игре в обороне. Пайеро мощнее физически и трудолюбивее.

Справа в той же схеме 3-5-2 и здесь дилемма привычна - Эбоселе или Эхизибе? В центре обороны также есть варианты. Трое из четырех - Перес, Бийол, Феррейра или Джанетти.

"Удинезе": Окойе, Н. Перес, Бийол, Джанетти, Эхизибе, Уолас, Ловрич, Пайеро, Х. Камара, Р. Перейра, Товен

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, Карлос Аугусто, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Интер" побеждал в пяти из шести последних очных матчей на всех полях при одном поражении, в семи из девяти при одной ничьей и одном поражении. Последним хронологически был победный со счетом 4:0 в Милане в первом круге в декабре 2023-го года

В Удине в последних трех очных матчах состоялись все виды результатов - 2:1 в пользу "Интера", 0:0 и 3:1 в пользу "Удинезе". Именно победа хозяев была хронологически последней. Она состоялась в сентябре 2022-го года. В последних пяти очных матчах в Удине "Интер" побеждал дважды - также две ничьи и поражение

"Интер" не проигрывал в 24-ех последних турах лиги - 20 побед и четыре ничьи

Результаты восьми последних матчей "Удинезе" в лиге - две победы, два поражения и четыре ничьи

В восьми из девяти последних матчей лиги с участием "Удинезе" забивалось менее трех мячей, как и в трех последних матчах лиги с участием "Интера"

"Удинезе" побеждал дома лишь однажды в сезоне - "Болонью". При девяти ничьих и пяти поражениях. "Интер" - лучшая гостевая команда лиги в сезоне с 12-ю победами и двумя ничьими в 14-ти матчах

Результаты "Удинезе" в десяти последних матчах против текущей Топ-8 лиги - четыре победы, одна ничья и пять поражений. Все его победы в сезоне в лиге (4) одержаны над такими соперниками - "Миланом", "Ювентусом", "Лацио" и "Болоньей". Правда, над всеми, кроме последней - в гостях. Последнюю он переиграл в декабре дома со счетом 3:0

Прогноз: Удинезе - Интер 1:1

"Интер" немного сдал, очки ему нужны меньше, чем "Удинезе". Есть кадровые проблемы в обороне. В последнем выезде в Удине миланцы проигрывали, пусть и с тех пор прошли уже полтора года, и у удинцев другой тренер. Габриэле Чоффи обещает очень компактную игру своей команды и острые контратаки. В таком стиле она способна отобрать очки у лидера лиги, как отбирала у других грандов.