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Удинезе - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 08.04.2024
Чемпионский парад против борьбы за выживание
Getty Images/Global Images Ukraine/
"Интер" просто продолжает чемпионский парад, круги почета со Скудетто? Или все же еще остались цели? Стать лучшим в истории Серии А по набранным очкам за сезон, "сухим" матчам, пропущенным мячам? Обеспечить Скудетто в Миланском дерби? "Удинезе" же вопросы о цели не нужно задавать. Она ясна - остаться в Высшем дивизионе. А для этого нужно цепляться за каждое очко.
Серия А. 31-й тур
8 апреля. 21:45. Удине. "Блюэнерджи Арена"
"Удинезе" - "Интер"
Главный арбитр: Марко Пиччинини
Состояние команд
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"Нерадзурри" немного сбавили обороты. К последним пяти матчам накопились претензии. К вылету из Лиги Чемпионов, неуверенным 2:1 дома над "Дженоа" и 1:1 дома с "Наполи", "автобусу" в Болонье. "Эмполи" дома также много позволяли, даже проиграв первый тайм по ударам по воротам. Второй мяч ему забили на 81-ой минуте. Прежде всего качество последнего паса и удара сильно упало.
Тем не менее, победы штампуются. 11 в 12-ти последних матчах Серии А, 20 в 24-ех, в которых не проигрывали. Невозможно требовать от команды громить весь сезон. На ее счету уже десять разгромов в сезоне в лиге.
"Удинезе", как и "Эмполи", аутсайдер. После девяти матчей 31-го тура остался над зоной вылета, но лишь в двух очках. Проигрывает он не так часто. Два матча из последних восьми, десять всего в сезоне. Столько же поражений, например, у "Аталанты", у "Фиорентины" и "Лацио" - даже больше. Проблема в неумении побеждать. Четыре победы. Меньше лишь у "Салернитаны".
Соответственно, по ничьим он первый в лиге. С 16-ю. Ни у кого другого нет больше 11-ти. 1:1 завершился его последний матч против такого же аутсайдера "Сассуоло". Фриуланцы дважды попадали в каркас ворот, однажды их удар выбивали с линии ворот. Но победа вновь не пришла. А в последнем домашнем матче состоялось банальное поражение от "Торино" - 0:2.
Владеть мячом они совершенно не любят. Последние в этом в лиге. Зато по ударам по воротам довольно высоко - десятые. Так что "Интеру" нужно будет действовать осторожно и не пропускать контратаки. И помнить, что менее месяца назад "Удинезе" побеждал "Лацио", также в его резюме в этом сезоне победы над "Миланом", "Ювентусом" и "Болоньей". Его стиль подходит против грандов.
Последние матчи команд
Кадры
У "Интера" не первую неделю проблемы в обороне. Де Фрай вернулся после травмы, но не факт, что готов. Вратарь Зоммер также вернулся и готов, но набрал ли 100 процентов формы? Бастони как раз вылетел. Левого центрального защитника, похоже, сыграет Карлос Аугусто, как уже делал несколько раз в сезоне. При этом в запасе есть центрдеф - Биссек.
В остальном же все ясно. Кроме обычной дилеммы справа - Думфриз или Дармиан?
Маркус Тюрам не забивал в шести последних своих матчах за клуб, Лаутаро Мартинес - в четырех.
У "Удинезе" проблемы в атаке. Лучший бомбардир Лукка (семь голов в сезоне в лиге) дисквалифицирован, Дэвис травмирован, Бреннер летал в Бразилию из-за личных проблем, Саксесс играет слабо. Значит, второй форвард по амплуа Товен (пять голов) станет первым, а за ним расположится Перейра?
Такие изменения также могут открыть путь в стартовый состав Самарджичу, летом чуть не перешедшему в "Интер". Хотя его ныне немало критикуют за лень, проблемы в игре в обороне. Пайеро мощнее физически и трудолюбивее.
Справа в той же схеме 3-5-2 и здесь дилемма привычна - Эбоселе или Эхизибе? В центре обороны также есть варианты. Трое из четырех - Перес, Бийол, Феррейра или Джанетти.
"Удинезе": Окойе, Н. Перес, Бийол, Джанетти, Эхизибе, Уолас, Ловрич, Пайеро, Х. Камара, Р. Перейра, Товен
"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, Карлос Аугусто, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес
Цифры и факты
- "Интер" побеждал в пяти из шести последних очных матчей на всех полях при одном поражении, в семи из девяти при одной ничьей и одном поражении. Последним хронологически был победный со счетом 4:0 в Милане в первом круге в декабре 2023-го года
- В Удине в последних трех очных матчах состоялись все виды результатов - 2:1 в пользу "Интера", 0:0 и 3:1 в пользу "Удинезе". Именно победа хозяев была хронологически последней. Она состоялась в сентябре 2022-го года. В последних пяти очных матчах в Удине "Интер" побеждал дважды - также две ничьи и поражение
- "Интер" не проигрывал в 24-ех последних турах лиги - 20 побед и четыре ничьи
- Результаты восьми последних матчей "Удинезе" в лиге - две победы, два поражения и четыре ничьи
- В восьми из девяти последних матчей лиги с участием "Удинезе" забивалось менее трех мячей, как и в трех последних матчах лиги с участием "Интера"
- "Удинезе" побеждал дома лишь однажды в сезоне - "Болонью". При девяти ничьих и пяти поражениях. "Интер" - лучшая гостевая команда лиги в сезоне с 12-ю победами и двумя ничьими в 14-ти матчах
- Результаты "Удинезе" в десяти последних матчах против текущей Топ-8 лиги - четыре победы, одна ничья и пять поражений. Все его победы в сезоне в лиге (4) одержаны над такими соперниками - "Миланом", "Ювентусом", "Лацио" и "Болоньей". Правда, над всеми, кроме последней - в гостях. Последнюю он переиграл в декабре дома со счетом 3:0
Прогноз: Удинезе - Интер 1:1
"Интер" немного сдал, очки ему нужны меньше, чем "Удинезе". Есть кадровые проблемы в обороне. В последнем выезде в Удине миланцы проигрывали, пусть и с тех пор прошли уже полтора года, и у удинцев другой тренер. Габриэле Чоффи обещает очень компактную игру своей команды и острые контратаки. В таком стиле она способна отобрать очки у лидера лиги, как отбирала у других грандов.
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