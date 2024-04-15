Аталанта - Эллас Верона. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.04.2024

Лишь одна команда Топ-9 Серии А победила в 32-ом туре. Причем "Лацио" даже после этой победы не обошел "Аталанту" в турнирной таблице. Да, "Роме" ещё нужно будет доиграть свой матч, но в целом диспозиция для бергамцев более чем благоприятная. Они могут приблизиться к зоне Лиги Чемпионов. Но не отвлекутся ли на матч против "Ливерпуля" в Лиге Европы?

Серия А. 32-й тур

15 апреля. 21:45. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Эллас Верона"

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Состояние команд

4 Болонья 32 16 11 5 59 5 Рома 31 16 7 8 55 6 Аталанта 30 15 5 10 50 7 Лацио 32 15 4 13 49 8 Наполи 32 13 10 9 49 9 Торино 32 11 12 9 45 10 Фиорентина 30 12 7 11 43 11 Монца 32 11 10 11 43 12 Дженоа 31 9 11 11 38 13 Лечче 32 7 11 14 32 14 Кальяри 32 7 10 15 31 15 Удинезе 31 4 16 11 28 16 Эмполи 32 7 7 18 28 17 Фрозиноне 32 6 9 17 27 18 Эллас Верона 31 6 9 16 27 19 Сассуоло 32 6 8 18 26

После разгрома "Ливерпуля" на "Энфилде" "Аталанта" на седьмом небе от счастья. Вся Европа говорит о ней, вся Италия гордится ею. Говорят об историческом, легендарном достижении, одном из лучших для итальянских команд в истории. Эта победа должна стать вехой в истории клуба и всего итальянского футбола. О ней должны говорить долго.

Проблема в том, что не станет, если в четверг "Аталанта" вдруг влетит дома и в итоге вылетит от мерсисайдцев. А она уже проигрывала им в Бергамо со счетом, которого хватит для вылета - 0:5 в групповом турнире Лиги Чемпионов сезона 2020/21. Этого "нерадзурри" страстно желают избежать.

Мысли о четверге и о Лиге Европы вообще отвлекают команду от хлеба насущного. В первом полуфинале Кубка Италии она играла плохо и уступила "Фиорентине" (0:1). Она шестая в Серии А и близка к зоне Лиги Чемпионов, но и там результаты в последнее время слабы. 3:0 в позапрошлом туре в Неаполе - единственная победа в шести последних матчах лиги.

Ничьи в гостях против "Милана" и "Ювентуса" за это время - также в плюс, но очков за них дают мало. А три поражения - слишком много. В предыдущем туре бергамцы проиграли аутсайдеру "Кальяри", играя откровенно наплевательски. Нанесли семь ударов по воротам, из них три - до 13-ой минуты, когда забили. Пропустили на 88-ой и проиграли.

Джан Пьеро Гасперини заявил, что против "Ливерпуля" нужно играть с таким же желанием, как играл "Кальяри" против них.

"Верона" должна играть с таким же желанием, как и "Кальяри". Ведь также аутсайдер. Если бы лига завершилась прямо сейчас - ей и "Фрозиноне" пришлось бы играть матч плей-офф против вылета. Правда, она далеко не в такой хорошей форме, как "Кальяри", набравший 11 очков в шести последних турах, да и играет против "Аталанты" в гостях. Но также опасна.

В резюме "мастифов" за последние два месяца ничья с "Ювентусом" (дома), две победы над прямыми конкурентами в борьбе против вылета, ничья с таким, с тем самым "Кальяри". Неплохая игра против "Болоньи" и "Милана", хотя и 0:2 и 1:3 от них. И лишь последний матч в откровенный пассив. Забитый на восьмой минуте, но в итоге 1:2 дома от середняка "Дженоа".

Выбора у них в любом случае нет. А есть пример. После того, как вчера "Кальяри" не проиграл в гостях "Интеру" (2:2), "Фрозиноне" - "Наполи" (2:2), а "Сассуоло" чуть не победил дома "Милан" (3:3). То есть брать очки у грандов реально, ещё и в гостях, ещё и забивая им по 2-3 мяча.

Владение мячом обе команды не любят. "Аталанта" по нему в лиге 11-ая, "Верона" - 13-ая. Зато по ударам по воротам сегодняшние хозяева пятые. А вот сегодняшние гости - 17-ые. Проблема веронцев - в ужасающей неточности и неэффективности. Хотя строят атаки они очень неплохо.

Последние матчи команд

Кадры

В "Аталанте" ожидается ротация. Хотя в центре обороны она ограничена. Скальвини и Колашинац отсутствовали в четверг. Последний сейчас возвращается, но вряд ли готов для стартового состава. Опорник Де Роон, игравший в центре защиты в четверг, дисквалифицирован. Как и латераль Дзаппакоста.

На флангах вариантов больше, несмотря на вылет Дзаппакосты. Холм, Хатебур, Руджери, Баккер. В атаке также есть. Скамакка, автор дубля в Ливерпуле, должен отдохнуть. Де Кетеларе также играл там с первых минут. Миранчук и Лукман готовы заменить их.

Возможно, Гасперини даже решит предоставить отдых лидеру команды Коопмейнерсу и выпустит Туре, безбожно мазавшего в Кальяри, но это же значит, что создававшего моменты. Хотя это будет означать остроатакующий состав, ведь Тон недавно был опорником, а Эль Биляль - чистый форвард.

"Верона" потеряла опорника Сердара из-за дисквалификации и его коллегу по амплуа Дуду из-за травмы. Дани Силва точно выйдет на поле, а вот второй? Атакующий Фолоруншо или глухой запасной 19-летний Белахьян? А может, кто-то из центральных защитников? Тем более, что Маньяни возвращается и есть ещё Давидович и Винагре, изредка игравшие в центре поля.

В атаке внимание на Нослина - автора голов "Ювентусу" и "Милану" и ассиста в Кальяри за последние два месяца. Фолоруншо забивал и ассистировал тогда же против "Юве", также принес победу в Лечче.

"Верона" может сыграть с двумя форвардами либо 4-2-3-1. Позиции Нослина и Фолоруншо могут изменяться, изменяя и схему.

"Аталанта": Карнезекки, Толой, Хиен, Джимсити, Хатебур, Эдерсон, Пашалич, Холм, Коопмейнерс, Миранчук, Лукман

"Эллас Верона": Монтипо, Сентонз, Давидович, Маньяни, Кабал, Дани Силва, Фолоруншо, Лазович, Суслов, Нослин, Бонаццоли

Цифры и факты

"Аталанта" выиграла восемь из 11-ти последних матчей лиги у "Вероны" при ничьей и двух поражениях. Она выиграла последние три очных матча, хотя прямо перед этим проиграла. Последний состоялся в первом круге в Вероне и завершился 1:0 в пользу "Аталанты"

В Бергамо "Аталанта" проиграла "Вероне" два из последних трех матчей, выиграв один. В восьми последних таких хозяева "Гевисс" победили трижды, трижды проиграв и дважды сыграв вничью

"Аталанта" выиграла лишь один матч лиги из последних шести - две ничьи, три поражения. Таким образом, набрав в этих шести пять очков. "Верона" в последних пяти побеждала чаще (2) и набрала больше очков (7)

"Аталанта" проиграла последний домашний матч лиги - "Болонье", но перед этим выиграла семь таких подряд

"Верона" набрала лишь семь очков против команд нынешней Топ-10. Лишь "Салернитана" и "Фрозиноне" набрали меньше - шесть

В пяти из шести последних матчей с участием "Аталанты" во всех турнирах забивалось более двух мячей, как и в восьми из девяти её последних матчей в лиге. С другой стороны, в четырех из шести последних матчей лиги с участием "Вероны" забивалось менее трех. Сама "Верона" забивала в пяти своих последних матчах лиги, "Аталанта" - в 12-ти из 13-ти своих таких последних

Тон Коопмейнерс забил 11 мячей в лиге в нынешнем сезоне. Последним голландцем в Серии А, которому удавалось больше за сезон, был Рууд Гуллит с 12-ю в сезоне 1994/95

Прогноз: Аталанта - Эллас Верона 2:1

Если "Аталанта" будет слишком думать о "Ливерпуле" - получится как в Кальяри, как вчера получилось у "Интера", "Наполи", "Милана" против аутсайдеров. Такое развитие событий более чем реально. Все же логичнее ставить на ее победу с разницей в один мяч. Хотя ничья не удивит.

Что касается голов, то кадровые проблемы в обороне и общая отвлеченность предполагают, что фаворит пропустит. Хотя и забить должен.