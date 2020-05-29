Колос - Десна. Анонс и прогноз матча

Честь провести первый матч УПЛ после пузы доверили "Колосу" и "Десне". Конечно, никто не знает, в какой форме подойдут они к очному противостоянию, однако, характер коваливцив и черниговцев известен, собственно благодаря ему они и пробились в первую шестерку. Достаточно зрелищные матчи получались в первой (и второй) части сезона как у "Колоса", так и у "Десны". Будем надеяться, что и после этой долгой паузы без футбола команды порадуют нас качественной, интересной игрой.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

Киев. "Оболонь-Арена"

Главный арбитр - Юрий Иванов (Донецкая область)

"Колос" Коваливка 14:00 "Десна" Чернигов

Телетрансляция на канале "Футбол 2"

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Напомним, в каком положении находятся команды. "Колос" в трех последних поединках чемпионата проиграл – "Александрии" 2:4, "Шахтеру" 3:4 и "Динамо" 0:2. Но во всех этих играх подопечные Костышина выглядели очень достойно и вполне заслуживали большего. Одержать победу коваливцам последний раз в официальном матче удалось в феврале, когда "Александрия" уступила "Колосу" 0:2. Тут же отметим, что команда Костышина 24 мая успела провести спарринг с "Олимпиком", в котором проиграла дончанам 1:2.

"Десна" более успешно выступает в этом сезоне, сохраняя неплохие шансы попасть в число призеров. Последний официальный матч "северяне" провели с "Динамо" Киев, 15 марта расписав с грандом почетную ничью 1:1. Команда Рябоконя стабильно забивает в каждом матче, хотя был еще кубковый четвертьфинальный матч с "Ворсклой", в котором черниговцы неожиданно проиграли на своем поле - 0:1. "Десна" провела две товарищеские встречи, разгромив "Черкащину" 4:0 и "Оболонь-Бровар" 4:1.

В этом сезоне "Колос" и "Десна" сыграли два раза. Летом в Чернигове получилась серенькая нулевая ничья 0:0, а вот в ноябре в Киеве "Колос" неожиданно легко разобрался с "северянами" 2:0. В первом тайме гол забил Лысенко, а во втором Вильхамссон.

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Важно отметить, что "Колос" одна из самых бескомпромиссных команд Премьер-лиги этого сезона. Как и у "Шахтера" всего две ничьи. Серия без мировых у коваливцив длится с 28 сентября в 15-ти матчах (5 побед и 10 поражений).

У "Десны" одна из самых надежных защитных линий в турнире – всего 15 пропущенных (меньше только у "Шахтера"). С 15 декабря подопечные Рябоконя больше одного гола за матч в чемпионате не пропускают.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 6 матчей: +3 =1 -2; голы 9:4

На поле Колоса - 3 матча: +1 =0 -2; голы 2:2

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Конечно, обе команды постараются сыграть оптимальными составами, благо травмированных игроков не имеется, за два с половиной месяца все повреждения удалось залечить. Интересно будет понаблюдать за Александром Филипповым, который забивал в четырех последних матчах - 4 гола. Филиппов вообще имеет в своем активе 13 точных ударов и является главным преследователем лучшего бомбардира УПЛ Жуниора Мораеса (17 голов). Отметим также, что Андрей Богданов этот Чемпионат начинал в "Десне", но зимой перебрался в "Колос" и имеет очень хорошие шансы выйти на матч 24 тура в основе.

"Колос": Волынец, Ефремов, Петров, Гавриш, Емец, Милько, Богданов, Смирный, Ильин, Вильхамссон, Лысенко.

"Десна": Паст, Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой, Домбровский, Картушов, Будковский, Старенький, Калитвинцев, Филиппов.

ПРОГНОЗ

Однозначного фаворита во встрече нет. С одной стороны "Колос" команда-кураж, играет формально на своем поле и имеет лучшие показатели личных встреч с "Десной". Однако, гости в этом чемпионате показывают невероятно рациональный футбол и претендуют на очень высокие места – от второй позиции "северян" отделяет всего три очка. Слишком много от этой встречи ожидать не стоит, есть опасения, что всего один мяч решит судьбу противостояния. Прогноз: победа "Десны" 0:1.