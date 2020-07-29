  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Колос - Мариуполь. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос - Мариуполь. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(1 голосов)

Костышин или Бабич?

Колос - Мариуполь. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. Плей-офф. Финал
29 июля. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:30
"Колос" (Ковалёвка) - "Мариуполь"

Главный арбитр - Евгений Арановский
Ассистенты: Александр Войтюк и Дмитрий Запороженко

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

  • финал еврокубкового плей-офф состоит из одного матча. Ничья в основное время отправит команды в овертайме и серию пенальти. Победитель поединка сыграет во второй квалификации нового розыгрыша Лиги Европы.
  • "Колос" в полуфинале плей-офф прошёл "Днепр-1", обыграв его 4:1. "Мариуполь" оказался сильнее "Александрии" (победа 2:1).
  • для "Мариуполя" это будет четвёртый подряд гостевой матч за 13 дней. Регулярный чемпионат приазовцы завершали выездами к "Ворскле" и "Львову", а затем на уже упомянутый плей-офф ехали к "Александрии". Что интересно, все три предыдущих поединка команда Александра Бабича выиграла.
  • у "Колоса" это четвёртый кряду поединок на НСК "Олимпийский". После поражения "Шахтёру" были победы над "Динамо" и "Днепром-1".
  • "Колос" и "Мариуполь" ранее встречались пять раз. В Первой лиге-2016/17 дважды праздновал победу представитель Донецкой области. Также в 2017-м приазовцы прошли "Колос" в Кубке Украины. На первом этапе текущего сезона соперники обменялись домашними победами.
  • "Мариуполь" забивал во всех девяти встречах после карантина.
  • "Колос" пропустил в текущем чемпионате (первый и второй этапы плюс плей-офф) 60 голов - самый большой показатель в текущей УПЛ.
  • хавбек "Мариуполя" Вячеслав Чурко три последних раза не покидает поле без результативного действия (гол или ассист).

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
500+2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Составы

"Колос"
Не сыграют: Богданов, Петров, Вильхамссон (все - травмы / под вопросом)

У номинальных хозяев встречи в старт может вернуться Милько, пропускавший прошлый поединок из-за дисквалификации. Кроме того, не исключено возвращение в старт Черноморца, Богданова или Петрова (если двое последних уже восстановились) - вся тройка пропускала полуфинальный поединок плей-офф.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Емец, Максименко, Гавриш, Зозуля - Милько - Морозко, Ореховский, Смирный, Антюх - Лысенко.

"Мариуполь"
Не сыграют: Быков (травма), Кулаков (дисквалификация)

Приазовцам не помощник форвард Кулаков, которого в старте должен будет заменить Фомин. Также не выйдет на поле Быков: вместо него в старте окажется Муравский (также смогут выйти на поле Дава или Сагуткин). Вообще, не исключаем, что Александр Бабич видоизменит состав по сравнению с игрой против "Александрии", учитывая, что у "Мариуполя" было очень мало времени на восстановление.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Гальчук - Муравский, Яворский, Чоботенко - Корниенко, Федорчук, Чех, Полегенько - Чурко - Мишнёв - Фомин.

Прогноз на матч Колос - Мариуполь

Полуфинальные встречи показали, что прогнозы на плей-офф - дело неблагодарное. Во-первых, соперники играли в шестёрках против несопоставимых по классу соперников. Во-вторых, велик фактор стабильности, которой не могут похвастаться ни одни, ни другие. Мы сделаем ставку на голы, учитывая, что одна и другая обороны не безгрешны. Можно не сомневаться, что у форвардов ковалёвцев и мариупольцев моменты обязательно будут. Другой вопрос - как их удастся реализовать.

Ставка: обе забьют за 1,84

1xbet
2,30
3,34
3,20
Сделать ставку
Favbet
2,09
3,45
3,50
Сделать ставку
Parimatch
2,28
3,35
3,20
Сделать ставку

Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Колос (Ковалевка) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...