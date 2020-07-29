Колос - Мариуполь. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Плей-офф. Финал

29 июля. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:30

"Колос" (Ковалёвка) - "Мариуполь"

Главный арбитр - Евгений Арановский

Ассистенты: Александр Войтюк и Дмитрий Запороженко

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Цифры и факты

финал еврокубкового плей-офф состоит из одного матча. Ничья в основное время отправит команды в овертайме и серию пенальти. Победитель поединка сыграет во второй квалификации нового розыгрыша Лиги Европы.

"Колос" в полуфинале плей-офф прошёл "Днепр-1", обыграв его 4:1. "Мариуполь" оказался сильнее "Александрии" (победа 2:1).

для "Мариуполя" это будет четвёртый подряд гостевой матч за 13 дней. Регулярный чемпионат приазовцы завершали выездами к "Ворскле" и "Львову", а затем на уже упомянутый плей-офф ехали к "Александрии". Что интересно, все три предыдущих поединка команда Александра Бабича выиграла.

у "Колоса" это четвёртый кряду поединок на НСК "Олимпийский". После поражения "Шахтёру" были победы над "Динамо" и "Днепром-1".

"Колос" и "Мариуполь" ранее встречались пять раз. В Первой лиге-2016/17 дважды праздновал победу представитель Донецкой области. Также в 2017-м приазовцы прошли "Колос" в Кубке Украины. На первом этапе текущего сезона соперники обменялись домашними победами.

"Мариуполь" забивал во всех девяти встречах после карантина.

"Колос" пропустил в текущем чемпионате (первый и второй этапы плюс плей-офф) 60 голов - самый большой показатель в текущей УПЛ.

хавбек "Мариуполя" Вячеслав Чурко три последних раза не покидает поле без результативного действия (гол или ассист).

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Составы

"Колос"

Не сыграют: Богданов, Петров, Вильхамссон (все - травмы / под вопросом)

У номинальных хозяев встречи в старт может вернуться Милько, пропускавший прошлый поединок из-за дисквалификации. Кроме того, не исключено возвращение в старт Черноморца, Богданова или Петрова (если двое последних уже восстановились) - вся тройка пропускала полуфинальный поединок плей-офф.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Емец, Максименко, Гавриш, Зозуля - Милько - Морозко, Ореховский, Смирный, Антюх - Лысенко.

"Мариуполь"

Не сыграют: Быков (травма), Кулаков (дисквалификация)

Приазовцам не помощник форвард Кулаков, которого в старте должен будет заменить Фомин. Также не выйдет на поле Быков: вместо него в старте окажется Муравский (также смогут выйти на поле Дава или Сагуткин). Вообще, не исключаем, что Александр Бабич видоизменит состав по сравнению с игрой против "Александрии", учитывая, что у "Мариуполя" было очень мало времени на восстановление.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Гальчук - Муравский, Яворский, Чоботенко - Корниенко, Федорчук, Чех, Полегенько - Чурко - Мишнёв - Фомин.

Прогноз на матч Колос - Мариуполь

Полуфинальные встречи показали, что прогнозы на плей-офф - дело неблагодарное. Во-первых, соперники играли в шестёрках против несопоставимых по классу соперников. Во-вторых, велик фактор стабильности, которой не могут похвастаться ни одни, ни другие. Мы сделаем ставку на голы, учитывая, что одна и другая обороны не безгрешны. Можно не сомневаться, что у форвардов ковалёвцев и мариупольцев моменты обязательно будут. Другой вопрос - как их удастся реализовать.

Ставка: обе забьют за 1,84