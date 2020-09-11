Николаев - Металлист 1925. Стволы на стол, будет жарко - прогноз на поединок Первой лиги

Обе команды в стартовом туре принимали экзамен у новичков Первой лиги. Но если подопечные Близнюка справились с задачей, причем на выезде, то ребята Кривенцова потеряли два балла в домашнем матче.

Коллективы продолжают комплектацию и между первым и вторым туром внесли определенные изменения в свои заявки. Попробуем разобраться с теми факторами, которые повлияют на исход будущей игры.

Первая лига, 2-й тур

Стадион: "Центральный, верхнее поле" (Николаев)

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

МФК Николаев 17:00 Металлист 1925

Смотрите текстовую трансляцию матча на сайте UA-Футбол>>

Телетрансляция на Ютуб канале Korabel TV

Четыре новичка появились в стартовом составе "корабелов" в матче против "Кристалла". Но Сергей Кулинич, Евгений Коваленко, Дмитрий Сула и Владимир Одарюк каши не испортили, причем это еще мягко говоря. Именно Суле удалось открыть счет, задав тон в конечном итоге удачному матчу подопечных Ильи Близнюка (2:1).

Посреди недели "Николаев" подписал контракт с еще одним новичком. Цвета "корабелов" будет защищать экс-защитник "Волыни" Назар Мельничук.

Ориентировочный состав Николаева (4-2-3-1): Агаларов - Ляшевский, Кушниренко, Порох, Кулинич - Витенчук, Коваленко - Одарюк, Яворский, Паламар - Сула.

Харьковчане свой матч первого тура провели неудачно, хоть удалось быстро открыть счет и казалось, что проблем с заработком трех очков не возникнет. Тернопольская "Нива" (1:1), при всех ее козырях, не тот соперник, с которым амбитный коллектив может терять очки на своем поле.

После первого тура "Металлист 1925" простился с запасным вратарем Арсеном Белименко, но подписал форварда с международным опытом Антона Калайтана. Группа футболистов во главе с Максимом Цвиренко продолжает восстанавливаться от травм. К ним после прошлого матча присоединился и Максим Ермоленко, которого в составе, вероятно, заменит Денис Ндукве.

Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-1-4-1): Сидоренко - Жичиков, Шершень, Гошкодеря, Ченбай - Кольцов - Савин, Ямполь, Ндукве, Лукас Вентура - Дерек Фрейтас.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 500+2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры и факты

Новичок "Николаева" Дмитрий Сула ранее выступал в составе "Металлиста 1925" в сезоне 2018/2019. Кстати, тогда же за харьковскую команду играл еще один новичок "корабелов" Назар Мельничук.

Есть "корабельный след" и в нынешнем составе "Металлиста 1925". Правый защитник Максим Жичиков провел десять матчей за "Николаев" в сезоне Первой лиги 2017/18.

Два предыдущих матча против "Николаева" на выезде харьковская команда проиграла с общим счетом 2:7.

Беспроигрышная серия "Николаева" составляет уже семь матчей, только в двух из которых "корабелы" довольствовались ничьей.

Прогноз

Иногда между этими соперниками случаются даже нулевые ничьи, но будущий матч - не тот случай. Сезон только начинается, кадровых проблем, как и новичков, у обоих наставников хватает. Так что ошибки в обороне будут стабильным спутником всех 90 минут поединка, что приведет к высокой результативности. При этом убежден, что хозяева в этой перестрелке наберут очки, продлив свою беспроигрышную серию.

Ставка: Тотал больше (2,5) и "Николаев" не проиграет