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Металлист 1925 – Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новичок Первой лиги, тернопольская "
Очень интересной выглядит дуэль тренеров: "Ниву" возглавляет лучший тренер Второй лиги 2019 Василий Малик, а харьковскую команду от недавнего времени строит Валерий Кривенцов, который ранее был во главе "Шахтера" U-21 и мариупольского "Ильичевца".
На матче будут присутствовать зрители, по информации "Металлист 1925" продано более 1000 билетов.
Первая лига, 1 тур
05.09.2020, 19:25
Город Харьков, стадион ОСК "Металлист"
Судья в поле - Владислав Дорош
Металлист 1925 (Харьков) - Нива (Тернополь)
Видеотрансляция поединка