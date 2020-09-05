Металлист 1925 – Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

Новичок Первой лиги, тернопольская " Нива ", встречается с одним из потенциальных фаворитов чемпионата - " Металлист 1925 ".

Очень интересной выглядит дуэль тренеров: "Ниву" возглавляет лучший тренер Второй лиги 2019 Василий Малик, а харьковскую команду от недавнего времени строит Валерий Кривенцов, который ранее был во главе "Шахтера" U-21 и мариупольского "Ильичевца".

На матче будут присутствовать зрители, по информации "Металлист 1925" продано более 1000 билетов.

Первая лига, 1 тур

05.09.2020, 19:25

Город Харьков, стадион ОСК "Металлист"

Судья в поле - Владислав Дорош

Металлист 1925 (Харьков) - Нива (Тернополь)

Видеотрансляция поединка