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Металлист 1925 – Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Металлист 1925 – Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Новичок Первой лиги, тернопольская "Нива", встречается с одним из потенциальных фаворитов чемпионата - "Металлист 1925".

Очень интересной выглядит дуэль тренеров: "Ниву" возглавляет лучший тренер Второй лиги 2019 Василий Малик, а харьковскую команду от недавнего времени строит Валерий Кривенцов, который ранее был во главе "Шахтера" U-21 и мариупольского "Ильичевца".

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На матче будут присутствовать зрители, по информации "Металлист 1925" продано более 1000 билетов.

Первая лига, 1 тур

05.09.2020, 19:25

Город Харьков, стадион ОСК "Металлист"

Судья в поле - Владислав Дорош

Металлист 1925 (Харьков) - Нива (Тернополь)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Нива (Тернополь)
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