Футболист романтично сделал предложение любимой перед началом матча Первой лиги

В Харькове на ОСК "Металлист" перед началом матча 1 тура Первой лиги между местным " Металлист 1925 " и тернопольской "Нивой" игрок хозяев Антон Савин сделал предложение своей возлюбленной.

Он снял с себя игровую футболку, а под ней была еще одна с надписью-вопросом: "Ли, ты выйдешь за меня замуж?".

Антон подошел к краю поля, где его ждала девушка, встал на колено и открыл перед ней коробку с кольцом.

Девушка ответила согласием, получила поцелуй от Антона и реально огромный букет белых роз.