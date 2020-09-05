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Футболист романтично сделал предложение любимой перед началом матча Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)

Она ответила "Да!"

Футболист романтично сделал предложение любимой перед началом матча Первой лиги
Новина українською

В Харькове на ОСК "Металлист" перед началом матча 1 тура Первой лиги между местным "Металлист 1925" и тернопольской "Нивой" игрок хозяев Антон Савин сделал предложение своей возлюбленной.

Он снял с себя игровую футболку, а под ней была еще одна с надписью-вопросом: "Ли, ты выйдешь за меня замуж?".

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Антон подошел к краю поля, где его ждала девушка, встал на колено и открыл перед ней коробку с кольцом.

Девушка ответила согласием, получила поцелуй от Антона и реально огромный букет белых роз.

Футболист романтично сделал предложение любимой перед началом матча Первой лиги - изображение 1

Футболист романтично сделал предложение любимой перед началом матча Первой лиги - изображение 2

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В статье: Первая лига Антон Савин Металлист 1925 (Харьков) Нива (Тернополь)
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