Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболист романтично сделал предложение любимой перед началом матча Первой лиги
Она ответила "Да!"
В Харькове на ОСК "Металлист" перед началом матча 1 тура Первой лиги между местным "
Он снял с себя игровую футболку, а под ней была еще одна с надписью-вопросом: "Ли, ты выйдешь за меня замуж?".
Антон подошел к краю поля, где его ждала девушка, встал на колено и открыл перед ней коробку с кольцом.
Девушка ответила согласием, получила поцелуй от Антона и реально огромный букет белых роз.
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