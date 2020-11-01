Львов - Ворскла. Анонс и прогноз матча

С каждым туром ФК "Львов" продолжает испытывать новые и новые проблемы. Только за прошлую неделю команду из западной Украины покинули главный тренер, капитан, вратарь, а один из игроков был отстранен на два года от футбола. За шесть туров "сине-золотые" проиграли пять раз, пропустив за это время 20 голов. Однако, возможно, достигнув дна таблицы, можно от него оттолкнуться и хоть немного улучшить результаты?

Продемонстрировать это у львовян будет шанс в воскресенье. К ним в гости приедет "Ворскла", так ни разу не проигравшая после начала сезона. Вряд ли команда Максимова настроенна терять очки, но при отсутсвии мотивации это может случиться.



1 ноября, Львов, "Арена Львов"

ФК "Львов" 17:00 "Ворскла"

Арбитр: И. Пасхал

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Цифры и факты

"Львов" на данный момент, как было сказано выше, занимает последнее место. Лишь одно очко после шести игр и всего три забитых гола - на данный они имеют статус наихудшей команды чемпионата

У "Ворсклы" - обратная ситуация. До начала тура команда Максимова шла второй, ни раз не проиграв за семь туров. Полтавчане пропустили пять голов, идя на втором месте по данному показателю. Успели нанести 13 точных ударов

Владислав Кулач - лучший бомбардир чемпионата. Форвард "Ворсклы" успел отметиться пять раз, неизменно забивая в трех последних турах. Его догнал Шахаб, который провел на один матч больше

Команды уже встречались один раз в этом сезоне. Игра прошла в рамках кубка Украины, и "Ворскла" отпраздновала уверенную победу. Что символично, Кулач, о котором было сказано выше, забил два единственных гола

Всего оба коллективы провели 11 матчей. Преимущество также на стороне полтавчан, которые пять раз побеждали, дважды проигрывали и еще два раза сыграли вничью. Разница голов - 8:11

ФК "Львов" имеет чудовищную серию без побед, которая сейчас насчитывает 19 игр. Последний раз они отпраздновали викторию 23-го февраля, минимально переиграв "Олимпик". С того времени команду покинули два тренера - Меликян и Цецадзе

"Ворскла" может проиграть свой 280-й матч в рамках УПЛ

За последние три матча сразу четыре футболиста полтавчан наиграли на удаление

"Львов", если пропускает в этом сезоне, то как минимум три раза за игру. Исключение - поединок против "Руха", который закончился со счетом 0:0

30-й гол в УПЛ может забить Владислав Кулач, 10-й - Руслан Степанюк и Евгений Опанасенко

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Последние новости и составы

"Львов":

Как мы уже говорили, львовский клуб остался без главного тренера. Георгий Цецадзе покинул Украину, не сумев одержать ни одной победы за 14 матчей. Однако это не единственные потери. Борзенко и Литовченко теперь свободные агенты, а Ярослав Богунов получил двухлетнюю дисквалификацию за договорные матчи.

К встречи с "Ворсклой" футболистов готовил Виталий Шумский. И.о. главного тренера успел предупредить, что особых кадровых изменений ждать не стоит, но нам кажется, что "Львов" откажется от игры в три центральных защитника. Хотя бы на время. Пока что, схема так не доказала свою живучесть.

Ориентировочный состав: Костик - Грисьо, Кравчук, Михоби, Клименчук - Кошман, Айнсалу, Сабино, Шина - Казлаускас, Ныч

"Ворскла":

Неделю назад полтавчане не проиграли "Шахтеру", увезя из Киева одно очко, а вместе с ним и позитивное настроение. Никто не будет спорить, что при Максимове команде удалось подняться на новый уровень, но не так сложно забраться на вершину, как суметь на ней удержаться.

Владислав Кулач: Ми говорили, що Ворскла - це не Реал!

Лідер бомбардирської гонки про матч з Шахтарем та плани на майбутнєhttps://t.co/aEecZxdOGK pic.twitter.com/WZnGWXhs9q — UA-Футбол (@ua_football) October 26, 2020

Наставник "Ворсклы" не любитель ротации, а значит особых изменений ждать не стоит. Точно не сыграет Альюн, успевший заработать неделю назад красную карточку. Вероятно, что его место займет Сапай. Из положительного - должен будет вернуться на поле Якубу, который отсидел дисквалификацию.

Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Сапай - Пердута, Пуцлин, Скляр, Якубу - Кане - Степанюк, Кулач

Прогноз на матч "Львов" - "Ворскла" 0:1

Полтавский клуб лишь один раз в этом сезоне забивал больше двух голов, в игре против львовского "Руха". Команда Максимова сейчас на подъеме, но рвать жили ради разгрома они не привыкли. На "Львове" может положительно сказаться смена тренера, но, как уже признавался Шумский, игроки совсем не сыгранны, и вряд ли смогут рассчитывать на что-то серьезное.