Ингулец - Ворскла. Прогноз на матч, составы, где покажут

В очередной раз у петровского коллектива возникает проблема с приемом соперников в Кропивницком. После "Днепра-1" полтавский клуб становится уже вторым, кто оба поединка с "Ингульцом" в рамках чемпионата проведет фактически дома.

Субъективно - игра "Ингульца" в 14-м туре Favbet-лиги была наиболее безнадежной, даже обозримых шансов отыграться в Днепре у команды Лавриненко не было. Любопытно, какие шаги наставник номинальных хозяев предпримет в будущем матче в противостоянии с одним из сильнейших коучей УПЛ Юрием Максимовым.

Favbet-лига, 15-й тур

Стадион: "Ворскла им. Бутовского" (Полтава)

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ингулец 14:00 Ворскла

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Перед стартовой игрой второй части сезона "Ингулец" потерял из-за травмы своего капитана Владислава Лупашко, против "Днепра-1" (0:2) не смог сыграть Денис Балан, который перебрал карточек, ну а уже буквально перед самым поединком микроповреждение получил и Богдан Шуст. Передняя линия команды стала единственной, которая не понесла потерь, но и в ней возникли "пробелы" уже по ходу неудачного для петровцев поединка.

Молодой форвард Михаил Плохотнюк не выдержал давления и удалился в концовке встречи с "Днепром-1". Продолжает восстановление от травмы и Денис Янаков, который пока что играть не готов. Зато должен уже восстановиться от воспаления сухожилия основной вратарь "Ингульца" Богдан Шуст. Также стоит ждать в основе Дениса Балана, который отсидел дисквалификацию.

Ориентировочный состав Ингулец (4-3-2-1): Шуст - Балан, Семенко, Ковалев, Квасный - Запорожец, Кучеренко, Бартулович - Коваленко, Козак - Ситчинава.

Юрий Максимов перестроил игру своей команды на новый лад и теперь не всегда будет использовать трио центрбеков. Во Львове обыграть "Рух" (1:1) это не позволило. Но далеко не факт, что тренер откажется от новых идей, в связи с тем, что на фланге Цитаишвили нужна регулярная подстраховка.

Да и самого Георгия на скамейку садить после его гола как-то нелогично. Поэтому больших изменений в составе "Ворсклы" не жду. Против очередного новичка Премьер-лиги полтавчане сыграют с той же формацией.

Ориентировочный состав Ворскла (4-4-1-1): Ризнык - Пердута, Чеснаков, Яворский, Альюн - Кане, Пуцлин, Тилль, Цитаишвили - Степанюк - Кулач.

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Цифры и факты по игре

В 14 турах "Ингулец" потерпел всего лишь пять поражений, но и выиграть смог только один матч с "Олимпиком" (2:1).

"Ворскла" делит первое место по надежности обороны с "Шахтером" и "Динамо". Также лишь 11 пропущенных у луганской "Зари", но подопечные Скрипника сыграли на один матч меньше.

На родном стадионе полтавчане в этом сезоне еще не проигрывали в рамках УПЛ (три победы и две ничьи), но потерпели неудачи в кубковой игре с "Агробизнесом" (0:1). Кстати, тот матч также считался номинально гостевым для подопечных Максимова.

Прогноз

Обеим командам есть куда прибавлять, ведь стартовые встречи 2021-го они провели далеко не лучшим образом. Впрочем, учитывая домашний стадион и в целом значительно более высокий кадровый потенциал, склонен считать победу "Ворсклы" весьма вероятным исходом.

Ставка: Победа "Ворсклы" за 1.82