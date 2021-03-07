Днепр-1 - Александрия. Анонс и прогноз матча

Весь мир - театр, и футбол тут не исключение. В прошлую среду "Днепр-1" и "Александрия" явили футбольной общественности драматические представление, которое вряд ли могло оставить равнодушным. У каждого коллектива были свои роли. Днепряне играли агрессивно, стараясь победить еще в основное время, в то время, как подопечные Шарана держали оборону, понимая, что в меньшинстве (Гречишкин досрочно отправился в гримерку) важно удержать ничью. А уже в серии пенальти появился главный герой постановки - Юрий Панькив, который затащил свой клуб в полуфинал.

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В понедельник "Днепр-1" и "Александрия" презентуют второй акт своего противостояния. Понятно, что результат прошлой встречи не устроил днепрян и они попытаются взять реванш на глазах у родных болельщиков. Посмотрим, что придумает опытный Владимир Шаран. "Днепру-1" он пока что не проигрывал.



8 марта, Днепр, стадион "Днепр-Арена"

"Днепр-1" 14:00 "Александрия"

Арбитр: А.Коваленко

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 17-й тур8 марта, Днепр, стадион "Днепр-Арена": А.Коваленко: канал "Униан": Youtube-канал "Football Hub"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

"Днепр-1" начал 17-й тур на десятом месте. Команда Игоря Йовичевича неплохо начала 2021-й год, но в последнем туре потеряла очки в матче с "Мариуполем". В активе днепрян 15 очков. Разница голов отрицательная - 22:30

У днепрян одна из худших оборон в текущей кампании. Они пропустили уже 30 голов, занимая по этому показателю вторую строчку. Лидер - ФК "Львов" (33)

За "Александрией" пока что забронирована шестая строчка. Команда Шарана успела набрать 22 очка. В спину дышит "Колос", у которого аналогичные показатели, но не самая лучшая статистика голов

В первом круге коллективы сыграли на стадионе "Ника", на котором "горожане" добыли комфортную победу со счетом 4:1. Примечательно, что тот матч был первым для Йовичевича во главе днепрян

Всего же между собой стороны провели четыре игры. Тотальное преимущество на стороне "Александрии" - они трижды побеждали в УПЛ, а в недавнем кубковом матче прошли дальше после серии пенальти. Разница голов - 2:9 не в пользу днепрян

У "Александрии" будет шанс провести юбилейный 40-й ничейный выездной матч в рамках УПЛ

"Днепр-1" сейчас находится в неплохой форме, что доказывает статистика. Команда Йовичевича обязательно забивает в последних пяти играх УПЛ. Более того, в трех крайних они делали это дважды

С обороной все неплохо у обоих коллективов. В трех последних турах УПЛ они на двоих пропустили лишь три раза. Все - неделю назад

100-й матч в украинском первенстве может провести Максим Третьяков

Шанс встретить юбилей будет у Артема Довбика - он может забить десятый гол

К слову, о бомбардирах. Лучший показатель на две команды - четыре точных удара. Столько раз успели отметиться в этом сезоне Довбик и Назаренко. "Александрия" может похвастаться результативностью Артема Ситало - три гола

Отчетный матч пройдет со зрителями на трибунах. Днепр не входит в красную зону

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Последние новости и составы

"Днепр-1":

Стоит отдать должное Игорю Йовичевичу - после кошмарного завершения 2020-го года на последнем месте, он сумел провести неплохую работу зимой и вывести "Днепр-1" на новый уровень. В трех матчах они набрали семь пунктов, то есть, 48 процентов от общего количества очков. Пока никто не говорит о борьбе за зону еврокубков (не нужно было спать осенью), но и о зоне вылета на время можно забыть.

Хорватский наставник определился с основным составом, в который он редко вносит коррективы. Пока все в строю и не перебрали желтых, не стоит ждать больших сюрпризов. Единственное что, можем рискнуть и поставить на выход Сергея Булецы - он забил в кубке и может получить свой шанс. По крайней мере, Марио Чуже пока не впечатляет.

Ориентировочный состав: Юрчук - Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок - Назаренко, Когут, Булеца - Довбик

"Александрия":

Раз мы похвалили выше днепрян, то отдадим должное "горожанам" и Владимиру Шарану. Игра его команды не впечатляла осенью, но в первых матчах весны она дает результат. Команда проиграла "Ворскле", но никакого преимущества у полтавчан не было. Просто немного не повезло. Но кубковая виктория должна поднять настроения футболистам "Александрии".

Дмитрий Гречишкин, получивший две желтые в среду, сможет сыграть в понедельник, а его дисквалификация распространится на матч полуфинала. Это хорошая новость для Владимира Шарана, ведь сразу и не скажешь, кто сможет заменить основного полузащитника. Из плохого - нельзя не сказать о повреждении Ковальца. Никто в составе "горожан" не влияет на игру так же сильно, как он, потому его отсутствие - серьезный удар по команде.

Что касается остального состава, то у нас лишь один вопрос. И снова на счет вратаря - Билык провел несколько неплохих матчей, но можно ли не выпустить Панькива, который стал главным героем полуфинала? Мы бы не решились.

Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Вантух - Гречишкин - Лучкевич, Банада, Третьяков, Шастал - Ситало

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Александрия" 1:1

Немного разочаруем болельщиков "горожан", но к матчу 17-го тура их команда подходит не в качестве фаворита. Как и "Днепр-1". Если мы говорили, что в кубковой игре днепряне смотрелись интереснее, то стоит признать, что в равных составах "Александрия" не выпадала и качественно смотрелась на контратаках. А потому мы спрогнозируем, что результат в основное время повторится - голевая ничья.