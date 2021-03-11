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Оболонь - Верес. Прогноз с анонсом на матч Первой лиги 12.03.2021
В пятницу 12-го марта на поле стадиона "Оболонь Арена" в Киеве местная "Оболнь" примет ровенский "Верес" в рамках поединка первого тура Первой лиги, который был перенесен из-за коронавируса в начале сезона. Команды начнут игру в 18:00
Фото - ФК Оболонь
Если бы коллективы сыграли в срок, а именно в первом туре, диспозиция сил бы сильно отличалась. "Оболонь" еще тренировал не Павел Яковенко, а "Верес" был всего лишь робким новичком, вместо матерого коллектива в статусе четвертьфналиста Кубка страны, которым он является сейчас.
Первая лига, 1-й тур (перенесенный матч)
Стадион: "Оболонь Арена" (Киев)
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Оболонь 18:00 Верес
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Оболонь
Как и для соперника, для "Оболони" будущий матч не станет официальным дебютом в 2021-м году. В прошлый четверг "пивовары" уже играли один перенесенный матч и не смогли дома пробить "ВПК-Агро" (0:0). Новичок команды, защитник Сергей Суханов, а также лучший ее бомбардир Александр Батальский именно тогда получили лишние предупреждения, которые заставят их пропустить поединок с "Вересом".
Ориентировочный состав Оболони (4-2-3-1): Литвиненко - Голиков, Лобов, Мате, Глошардин - Савченко, Матяж - Майданевич, Мединский, Мурза - Щебетун.
Верес
Хоть в чемпионате Первой лиги ровенчане еще не играли во второй части сезона, но официальные встречи у команды Юрия Вирта также были. Причем против "Зари" (1:2) в 1/4 финала Кубка "Верес" не мог не понравиться - команда успешно применяла свои сильные качества, а именно игру через длинные передачи и активность форвардов в прессинге. Ну а травма Никиты Полюляха, как и оплошности Богдана Когута в воротах, стали всего лишь неприятными моментами. Собственно, Полюлях не играл бы с "пивоварами" все равно, ибо имеет на этот поединок дисквалификацию.
Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов - Панасенко, Кучеров - Сергийчук, Гегедош, Пасич Г. - Шестаков.
Очные встречи команд
В сезоне 2016/2017, когда "Верес" усиленно форсировал вершину Первой лиги также в статусе новичка дивизиона, команды дважды разошлись миром на тотал меньше - 0:0 в Киеве, 1:1 в Ровно. В первом же круге текущего чемпионата ровенчане победили во Млинове снова в "низовом" матче за счет автогола Майданевича (1:0).
Цифры и факты
У "Вереса" наиболее надежные оборона и вратарь Первой лиги, пропустившие только восемь голов в четырнадцати поединках.
"Оболонь" три из четырех последних встреч дома выиграла.
"Сухая" серия подопечных Павла Яковенко на своем поле длится уже 395 минут.
Прогноз на поединок Оболонь - Верес
В равной "низовой" игре хозяева способны выиграть, использовав редкие ошибки соперника. Когут в Кубке все же подвел своих коллег в поле, игравших вдохновенно и с полной самоотдачей. Полагаю, что даже столь опытный вратарь не устоит под шквалом атак "Оболони", которая сильна отнюдь не индивидуальностями, а системой игры. Поэтому и без Батальского на острие "пивовары" способны обыграть одного из лидеров Первой лиги.
Ставка: Победа "Оболони"
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