Оболонь - Верес. Прогноз с анонсом на матч Первой лиги 12.03.2021

Если бы коллективы сыграли в срок, а именно в первом туре, диспозиция сил бы сильно отличалась. "Оболонь" еще тренировал не Павел Яковенко, а "Верес" был всего лишь робким новичком, вместо матерого коллектива в статусе четвертьфналиста Кубка страны, которым он является сейчас.

Первая лига, 1-й тур (перенесенный матч)

Стадион: "Оболонь Арена" (Киев)

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Оболонь 18:00 Верес

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Оболонь

Как и для соперника, для "Оболони" будущий матч не станет официальным дебютом в 2021-м году. В прошлый четверг "пивовары" уже играли один перенесенный матч и не смогли дома пробить "ВПК-Агро" (0:0). Новичок команды, защитник Сергей Суханов, а также лучший ее бомбардир Александр Батальский именно тогда получили лишние предупреждения, которые заставят их пропустить поединок с "Вересом".

Ориентировочный состав Оболони (4-2-3-1): Литвиненко - Голиков, Лобов, Мате, Глошардин - Савченко, Матяж - Майданевич, Мединский, Мурза - Щебетун.

Верес

Хоть в чемпионате Первой лиги ровенчане еще не играли во второй части сезона, но официальные встречи у команды Юрия Вирта также были. Причем против "Зари" (1:2) в 1/4 финала Кубка "Верес" не мог не понравиться - команда успешно применяла свои сильные качества, а именно игру через длинные передачи и активность форвардов в прессинге. Ну а травма Никиты Полюляха, как и оплошности Богдана Когута в воротах, стали всего лишь неприятными моментами. Собственно, Полюлях не играл бы с "пивоварами" все равно, ибо имеет на этот поединок дисквалификацию.

Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов - Панасенко, Кучеров - Сергийчук, Гегедош, Пасич Г. - Шестаков.

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Очные встречи команд

В сезоне 2016/2017, когда "Верес" усиленно форсировал вершину Первой лиги также в статусе новичка дивизиона, команды дважды разошлись миром на тотал меньше - 0:0 в Киеве, 1:1 в Ровно. В первом же круге текущего чемпионата ровенчане победили во Млинове снова в "низовом" матче за счет автогола Майданевича (1:0).

Цифры и факты

У "Вереса" наиболее надежные оборона и вратарь Первой лиги, пропустившие только восемь голов в четырнадцати поединках.

"Оболонь" три из четырех последних встреч дома выиграла.

"Сухая" серия подопечных Павла Яковенко на своем поле длится уже 395 минут.

Прогноз на поединок Оболонь - Верес

В равной "низовой" игре хозяева способны выиграть, использовав редкие ошибки соперника. Когут в Кубке все же подвел своих коллег в поле, игравших вдохновенно и с полной самоотдачей. Полагаю, что даже столь опытный вратарь не устоит под шквалом атак "Оболони", которая сильна отнюдь не индивидуальностями, а системой игры. Поэтому и без Батальского на острие "пивовары" способны обыграть одного из лидеров Первой лиги.

Ставка: Победа "Оболони"