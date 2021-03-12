Битвы топ-4. Прогноз на центральные матчи 18-го тура УПЛ

В 18-м туре УПЛ календарь свел в пары команды из топ-4. Все они претендуют на медали чемпионата, лишь с той разницей, что "Шахтер" и "Динамо" ведут борьбу за золото и серебро, а "Десна" и "Заря" - за бронзу. Впрочем, команды идут довольно плотно и, кто знает, может черниговский коллектив, или луганский, замахнуться на что-то большее. Как минимум в предстоящем туре вполне можно ожидать, что гранды оступятся и потеряют очки. Все же у них за плечами непростые матчи в Лиге Европы.

Интрига в матче "Шахтер" - "Десна", титульным партнером которых является компания Parimatch, есть и немалая. Черниговская команда не так давно уже в четвертый раз подряд отобрала очки у "Динамо". Также ничьей завершилась прошлая встреча с горняками. И, что немаловажно, в трех предыдущих матчах "Десна" забивала "Шахтеру" по два мяча. Пока что аналитики Parimatch отдают предпочтение чемпиону Украины, у него 61% на победу против 17% у "Десны" (еще 22% на ничью). Впрочем, во время игры расклады могут существенно измениться.

"Заря" также является неудобным соперником для грандов. В позапрошлом туре она обыграла "Шахтер", с "Динамо" в первом круге сыграла вничью. Сейчас эксперты Parimatch дают луганчанам 34% на победу, у "Динамо" - 40% (25% на ничью). Шансы практически равные. Борьба за очки ожидается серьезная и ничья тут не устроит ни одну из команд.

Как мы отметили выше, "Шахтер" и "Динамо" сыграют на фоне выступления в еврокубках. Горняки только вернутся из Рима, а киевляне хоть и отправятся в Запорожье после домашнего матча с "Вильярреалом", но затем их ждет полет в Испанию. У Каштру и Луческу будет непростая задача, как настроить футболистов на предстоящие встречи. Ведь каким бы не были престижными еврокубковые матчи, про чемпионат забывать тоже нельзя.